В Ашхабаде состоялось шествие "Бессмертного полка"

15:31 09.05.2020

В ашхабадской Туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина прошла акция "Бессмертный полк" в честь 75-летия Победы.



В торжественном шествии, проводимом по инициативе посольства России в Туркменистане, приняли участие ученики школы с портретами своих родственников – дедов, прадедов и даже прапрадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Перед началом акции состоялся митинг, на котором выступил советник-посланник диппредставительства РФ в Туркменистане Константин Шлыков, поздравивший ветеранов войны, учителей школы, родителей и участников "Бессмертного полка" с 75-летием Победы.



Дипломат отметил, что 75 лет назад закончилась самая кровопролитная в истории человечества война, и главные уроки, которые человечество извлекло из Второй мировой войны – это недопустимость повторения ее ужасов. Советник-посланник также напомнил, что "именно эти уроки и привели к созданию, тоже 75 лет назад, Организации Объединенных Наций, в рамках которой успешно сотрудничают Россия и нейтральный Туркменистан.