В Кыргызстане выпущена в обращение коллекционная монета "75 лет Великой Победе"

15:37 09.05.2020

Национальный банк Кыргызской Республики в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выпустил в обращение серебряную и медно-никелевую коллекционные монеты "75 лет Великой Победе" серии "Исторические события", а также коллекционную медно-никелевую монету "Народной Апрельской революции – 10 лет" в этой же серии. Об этом сообщает Нацбанк КР в среду.



Основным изображением лицевой стороны монеты "75 лет Великой Победе" является парящий голубь (на серебряной монете выполненный голограммой), символизирующий мир, на фоне стен Рейхстага с "автографами Победы" солдат и офицеров Красной Армии. В верхней части монеты расположена надпись: "Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе", в нижней части монеты указаны проба металла (Ag 925°), вес монеты (28,28 г), а также номинал монеты (10) и графический знак официальной денежной единицы Кыргызской Республики сома – С.



На оборотной стороне монеты на фоне цифры "75" изображен мемориальный ансамбль "Подвигу 28". В верхней части монеты расположена надпись: "Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе" и герб Кыргызской Республики. В нижней части монеты изображена гвоздика как символ памяти, мужества и отваги, выполненная цветной печатью, и указан год выпуска монеты (2020).



Монета "Народной Апрельской революции – 10 лет" выпущена в честь 10-й годовщины Народной Апрельской революции.



Сюжетом лицевой стороны является фрагмент монумента, посвященного памяти погибших в трагических событиях 7 апреля 2010 года и расположенного на площади Ала-Тоо города Бишкек. В верхней части размещено название монеты "Элдик Апрель революциясына 10 жыл".



На оборотной стороне монеты в центре представлен герб Кыргызской Республики на фоне стилизованных узоров кыргызского национального орнамента. В верхней части монеты размещена надпись "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы", в нижней части указан год выпуска монеты (2020).