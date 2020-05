Умер "отец рок-н-ролла" Литл Ричард (Tutti Frutti)

22:32 09.05.2020

Умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone. "Отцу рока" было 87 лет.



Причина смерти неизвестна, сказал изданию сын музыканта Дэнни Пенниман.

Литл Ричард стоял у истоков рок-н-ролла и сам называл себя архитектором данного жанра, а также настоящим королем рок-н-ролла. Он является одним из первых членов Зала славы рок-н-ролла, куда его включили в 1986 году.

Первым хитом Литл Ричарда стала песня Tutti Frutti, вышедшая в 1955 году. Последовавшие за ней Long Tall Sally, Rip It Up / Ready Teddy, She’s Got It, The Girl Can’t Help It, Lucille, Jenny, Jenny, Keep A-Knockin также стали хитами и были перепеты другими звездами рок-н-ролла. Первый полноценный альбом исполнителя - Here’s Little Richard - вышел в 1957-м и стал самым коммерчески успешным для него.



