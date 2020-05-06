|Федерацию профсоюзов Казахстана возглавил аппаратчик правящей партии "Нур-Отан" Сатыбалды Даулеталин
23:04 09.05.2020
Сатыбалды Даулеталин избран Председателем Федерации профсоюзов Республики Казахстан
Пресс-служба Федерации профсоюзов РК, 6 мая
Сегодня состоялось заседание Генерального Совета Федерации профсоюзов РК, в ходе которого был избран новый председатель Федерации профсоюзов.
На основании поступивших обращений от членских профсоюзных организаций и ветеранов профсоюзного движения на должность Председателя ФПРК был выдвинут единый кандидат - Сатыбалды Даулеталин, до сегодняшнего дня занимавший пост первого заместителя Председателя Федерации профсоюзов РК.
В связи с чрезвычайным положением в стране, впервые рассмотрение повестки дня Генерального Совета прошло в дистанционном режиме.
По результатам голосования кандидатура Сатыбалды Даулеталина поддержана большинством голосов (57- за, 3 - воздержались, 0- против) членов Генерального Совета .
Впервые за много лет ФПРК возглавил представитель из профсоюзной среды.
Вновь избранный Председатель ФПРК осуществляет трудовую деятельность в Федерации профсоюзов с 2015 года. На протяжении пяти лет Сатыбалды Даулеталин вносит значимый вклад в развитие профсоюзного движения, пользуется высоким доверием и заслуженным уважением среди лидеров профсоюзного движения страны.
Ранее в соответствии с повесткой дня членами Генерального Совета принято решение об освобождении Тугжанова Ералы Лукпановича от должности председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
В ходе заседания рассмотрены также вопросы о прекращении полномочий члена Генерального Совета ФПРК Кабдулова Т.Б. и подтверждении полномочий членов Генерального Совета ФПРК Казахстан - председателя ОО "Казахстанский нефтегазовый отраслевой профессиональный союз" Мустафиной Е.Е., председателя ОО "Отраслевой профессиональный союз угольщиков "Казуглепроф" Миргаязова М.В.
СПРАВОЧНО: Даулеталин Сатыбалды Телагысович
Последняя должность: Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов (исполняющий обязанности Председателя Федерации профсоюзов согласно распоряжению №11-п от 11 февраля 2020г.).
Дата рождения: 07.05.1962
Место рождения: РСФСР; Оренбургская область; Акбулакский район; с. Ак-Оба
Семейное положение, родственные связи:
Женат
Дети: дочь и сын
Владение языками:
Казахский, русский, английский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Казахский политехнический институт (1984)
Инженер-механик
Дипломатическая академия (2004)
Обучение в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла (2004)
Трудовой стаж:
Ученик токаря Актюбинского завода ферросплавов города Актобе (1978);
Мастер производственного обучения, инженер-конструктор отдела главного конструктора производственного объединения по выпуску кузнечнопрессового оборудования города Шымкент (09.1984-11.1986);
В разные годы, работая в Парламенте, Агентстве по делам государственной службы принимал участие в формировании законодательной базы страны, а также в становлении и реформиронии государственной службы РК.
Заместитель директора Департамента организационной, кадровой работы и активов Федерации профсоюзов Республики Казахстан (01.07.2015-11.2015);
Председатель Локального профсоюза "Ынтымак" работников организаций системы Федерации профсоюзов (11.2015-22.02.2016);
Директор Департамента социально-экономической защиты и трудовой инспекции Федерации профсоюзов РК (22.02.2016-10.2019);
Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (10.2019-06.05.2020)
Председатель Федерации профсоюзов РК (с 06.05.2020)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
Почетная грамота Республики Казахстан;
Медаль "Ерен еңбегі үшін";
Орден "Курмет".