Федерацию профсоюзов Казахстана возглавил аппаратчик правящей партии "Нур-Отан" Сатыбалды Даулеталин

23:04 09.05.2020

Сатыбалды Даулеталин избран Председателем Федерации профсоюзов Республики Казахстан

Пресс-служба Федерации профсоюзов РК, 6 мая



Сегодня состоялось заседание Генерального Совета Федерации профсоюзов РК, в ходе которого был избран новый председатель Федерации профсоюзов.

На основании поступивших обращений от членских профсоюзных организаций и ветеранов профсоюзного движения на должность Председателя ФПРК был выдвинут единый кандидат - Сатыбалды Даулеталин, до сегодняшнего дня занимавший пост первого заместителя Председателя Федерации профсоюзов РК.

В связи с чрезвычайным положением в стране, впервые рассмотрение повестки дня Генерального Совета прошло в дистанционном режиме.

По результатам голосования кандидатура Сатыбалды Даулеталина поддержана большинством голосов (57- за, 3 - воздержались, 0- против) членов Генерального Совета .

Впервые за много лет ФПРК возглавил представитель из профсоюзной среды.

Вновь избранный Председатель ФПРК осуществляет трудовую деятельность в Федерации профсоюзов с 2015 года. На протяжении пяти лет Сатыбалды Даулеталин вносит значимый вклад в развитие профсоюзного движения, пользуется высоким доверием и заслуженным уважением среди лидеров профсоюзного движения страны.

Ранее в соответствии с повесткой дня членами Генерального Совета принято решение об освобождении Тугжанова Ералы Лукпановича от должности председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

В ходе заседания рассмотрены также вопросы о прекращении полномочий члена Генерального Совета ФПРК Кабдулова Т.Б. и подтверждении полномочий членов Генерального Совета ФПРК Казахстан - председателя ОО "Казахстанский нефтегазовый отраслевой профессиональный союз" Мустафиной Е.Е., председателя ОО "Отраслевой профессиональный союз угольщиков "Казуглепроф" Миргаязова М.В.



СПРАВОЧНО: Даулеталин Сатыбалды Телагысович

Последняя должность: Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов (исполняющий обязанности Председателя Федерации профсоюзов согласно распоряжению №11-п от 11 февраля 2020г.).

Дата рождения: 07.05.1962

Место рождения: РСФСР; Оренбургская область; Акбулакский район; с. Ак-Оба

Семейное положение, родственные связи:

Женат

Дети: дочь и сын

Владение языками:

Казахский, русский, английский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский политехнический институт (1984)

Инженер-механик

Дипломатическая академия (2004)

Обучение в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла (2004)

Трудовой стаж:

Ученик токаря Актюбинского завода ферросплавов города Актобе (1978);

Мастер производственного обучения, инженер-конструктор отдела главного конструктора производственного объединения по выпуску кузнечнопрессового оборудования города Шымкент (09.1984-11.1986);

В разные годы, работая в Парламенте, Агентстве по делам государственной службы принимал участие в формировании законодательной базы страны, а также в становлении и реформиронии государственной службы РК.

Заместитель директора Департамента организационной, кадровой работы и активов Федерации профсоюзов Республики Казахстан (01.07.2015-11.2015);

Председатель Локального профсоюза "Ынтымак" работников организаций системы Федерации профсоюзов (11.2015-22.02.2016);

Директор Департамента социально-экономической защиты и трудовой инспекции Федерации профсоюзов РК (22.02.2016-10.2019);

Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (10.2019-06.05.2020)

Председатель Федерации профсоюзов РК (с 06.05.2020)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Почетная грамота Республики Казахстан;

Медаль "Ерен еңбегі үшін";

Орден "Курмет".