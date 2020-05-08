Франция продлила режим карантина и ЧП сразу до 10 июля

23:56 09.05.2020

Во Франции продлили режим ЧП до 10 июля

Французский парламент окончательно утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в Twitter нижней палаты парламента Франции - Национального собрания.



"После достижения соглашения между депутатами и сенаторами в смешанной паритетной комиссии Национальной собрание приняло законопроект о продлении чрезвычайного санитарного положения", - отмечается в сообщении.



Ранее этот документ был одобрен в Сенате (верхняя палата парламента).