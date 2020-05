История Харви Вайнштейна: как главный секс-маньяк Голливуда получил 23 года тюрьмы

Что в действительности стоит за этим делом: домогательство к актрисам или политические разборки?



ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫХ



Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы за сексуальные преступления.



Еще недавно Харви Вайнштейн был одним из столпов Голливуда и всей Америки.



Путь к славе начался в 1979 году, когда Харви с младшим братом Бобом создали независимую кинокомпанию Miramax. Названную в честь родителей Мириам и Макса. Так они подсластили пилюлю: отец-то мечтал, что отпрыски продолжат его дело и станут ювелирами. Но братья решили гранить и продавать иные драгоценности.



В активе студии такие жемчужины мирового кино, как "Секс, ложь и видео", "Бешеные псы", "От заката до рассвета", "Часы", "Чикаго", "Влюбленный Шекспир"… Бриллиантом же стало "Криминальное чтиво". При бюджете $8 млн картина собрала в мировом прокате $213 млн. Вайнштейны и открыли Квентина Тарантино, делали все его картины.



Позже они продали студию компании Walt Disney за 60 миллионов долларов. И создали новую - The Weinstein Company, где продолжали печь блокбастеры.



Харви - продюсер культовых картин: "Убить Билла", трилогии "Властелин колец", "Маленький Будда", "Английский пациент", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный", "В постели с Мадонной", "Банды Нью-Йорка", "Холодная гора", "Авиатор" и многих других.



Его фильмы имели 341 номинацию на "Оскар", получили 81 статуэтку. Кинокритики подсчитали, что на церемонии вручения "Оскара", главном кинособытии планеты, Харви благодарили чаще, чем Всевышнего!



Харви Вайнштейн: Падший титан Голливуда.Голливудским актрисам понадобились десятилетия, чтобы заговорить о домогательствах Харви Вайнштейна. Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда приговорен к 23 годам тюрьмы.



Последний монстр фабрики грез



И вдруг в октябре 2017-го газета The New York Times и еженедельник The New Yorker с разницей в несколько дней опубликовали сенсационные расследования. Оказывается, 65-летний продюсер три десятка лет домогался молодых актрис и сотрудниц своих кинокомпаний. Сценарий был один и тот же. Харви приглашал женщин в номер отеля обсудить роль. Встречал в банном халате, наброшенном на голое 130-килограммовое тело. Сбрасывал его и просил гостью сделать ему массаж. И это, как говорится, в лучшем случае. Некоторым делал более непристойные предложения. Актрисы Азия Ардженто ("Призрак оперы") и Люсия Эванс ("Зомби-отель") рассказали, что Вайнштейн за обещание ролей принудил их к оральному сексу. Звезда Голливуда Эшли Джадд отказалась делать массаж. Больше Харви ей ролей не предлагал…



И пошло-поехало. Десятки актрис наперебой кинулись вспоминать о давних сексдомогательствах Харви. Включая Миру Сорвино, Уму Турман, Роуз Макгоуэн, Розанну Аркетт, Сальму Хайек… "У меня в молодости был крайне отрицательный опыт с Вайнштейном, - поделилась Анджелина Джоли. - Из-за этого я решила никогда с ним больше не работать и предупреждаю других, если они идут на это". Гвинет Пэлтроу, получившая "Оскара" за фильм Вайнштейна "Влюбленный Шекспир", призналась, что Харви и ее в молодости приглашал в номер делать массаж. Она рассказала о непристойном предложении бойфренду Брэду Питту. Тот пригрозил Вайнштейну, чтоб оставил его девушку в покое.



Всего набралось более полутора сотен рассерженных публичных обвинительниц.



Америка застыла в шоке! Кинобог в одночасье стал Монстром.



Одного из самых влиятельных продюсеров современности выгнали из руководства родной киностудии The Weinstein Company, из Американской академии кинематографических искусств и наук, прочих теле-киноакадемий, гильдий и т.д. От главного секс-маньяка Америки ушла жена-англичанка Джорджина Чапман (на 24 года моложе), актриса, родившая Харви двух деток. Он прошел в спецклинике курс реабилитации от секс-зависимости. Был арестован, выпущен с браслетами слежения под залог в миллион долларов. Перенес операцию на сердце, стал инвалидом, раздавленным морально и физически. Заплатил 25 миллионов баксов трем десяткам женщин, чтобы те забрали иски.



11 марта Верховный суд штата Нью-Йорк огласил приговор – 23 года лишения свободы. За принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли в 2006 году и изнасилование актрисы Джессики Манн 18 марта 2013 года в отеле на Манхэттене. Вайнштейн выслушал приговор в инвалидном кресле-каталке. Хорошо еще, что с рук сняли наручники. Через несколько часов его вместо тюрьмы отправили в госпиталь с болями в сердце.



Адвокат Донна Ротунно, известная феминистка, в сердцах обозвала приговор омерзительным, трусливым. Мол, судьи и присяжные поддались давлению.



Действительно, на суде было доказано, что "жертва насилия" Джессика Манн несколько лет поддерживала отношения с Вайнштейном, включая интимные. В письмах она тепло отзывалась о "насильнике", который финансово поддерживал даму. Призналась: "Когда я впервые увидела его голым, я почувствовала сострадание". Сам Вайнштейн утверждал в суде, что секс был "по согласию". Но поди, проверь…



Вторую "жертву насилия", Мириам Хейли, Вайнштейн устроил ассистенткой в телешоу "Проект Подиум", которое продюсировала его кинокомпания. Мириам призналась в суде, что был у них и "секс без принуждения". Защита предъявила ее письмо к продюсеру, подписанное - "С любовью, Мириам".



Характерно, что обе жертвы по горячим следам не обратились в полицию. И лишь в 2017 году, когда Харви свергли с киноолимпа и на него со всех сторон посыпались обвинения в сексдомогательствах, вспомнили про изнасилования.



Но суд Нью-Йорка проигнорировал доводы защиты и вынес суровый приговор. Вскоре Вайнштейна ждет новый суд в Лос-Анджелесе. Там ему светит 28 лет за аналогичные "секспреступления".



ЖЕРТВА ПОЛИТИКИ



Бывали и прежде в Голливуде громкие секс-скандалы. С теми же режиссерами Романом Полански и Вуди Алленом, обвинявшимися в педофилии. Однако оба продолжают снимать фильмы. Правда, за границей. Сам президент США Билл Клинтон "шалил" с практиканткой в Овальном кабинете. Но счастливо избежал импичмента и спокойно отбыл свои два срока в Белом доме.



А вот дело Харви неожиданно приобрело международный масштаб. Породило популярный в соцсетях хэштег #MeToo ("Я тоже"). Вдохнуло вторую жизнь в угасавшее одноименное движение феминисток планеты в защиту прав женщин, ставших жертвами домогательств. И запустило по миру так называемый эффект Вайнштейна, когда аналогичным обвинениям подверглись многие знаменитости, включая Кэвина Спейси, Сталлоне, Шварценеггера, Пласидо Доминго… Были и в России попытки обвинений в домогательствах. Не прокатило.



Суровый приговор Вайнштейну называют сейчас поворотным для движения "MeToo", триумфом феминисток.



Но, полагаю, главным триумфатором стал… Дональд Трамп, который в душе смеется над восторгами сторонниц "MeToo".



Казалось бы, при чем здесь известный бабник, сам долгое время считавшийся главным врагом феминисток?



Вайнштейн полагал, что статьи в прессе "заказал" его младший брат Боб, якобы уставший быть на вторых ролях. Благодаря секс-скандалу он, дескать, хотел захватить руководство кинокомпанией. Но скандал ударил по репутации The Weinstein Company, чего не мог не предвидеть Боб. Вскоре она обанкротилась и была продана задешево. Но если бы Боб действительно хотел таким образом убрать брата и самому выйти в дамки, публикации появились бы гораздо раньше. Боб прекрасно знал все секс-грехи старшего братца. Однако журналистское расследование шло долгих десять месяцев. Одновременно в двух СМИ. Кто-то действовал наверняка. Уж одно-то издание точно опубликует компромат! Пикантности придавал тот факт, что статью в The New Yorker готовил журналист Ронан Фэрроу, сын актрисы Миа Фэрроу и скандального режиссера Вуди Аллена. Он до сих пор обвиняет отца в педофилии. Дескать, тот насиловал его сводную сестренку. Так что Ронан был идейным расследователем. Кто-то явно знал, кого "зарядить" против Вайнштейна.



Кто? По всей вероятности, окружение Трампа. Опытные политтехнологи, отлично знавшие технологии воздействия на общество через СМИ, соцсети. Только они могли запустить историю на международный уровень через хештег #MeToo.



После победы на выборах осенью 2016 года, судя по всему, штаб Трампа и принял решение "мочить" Вайнштейна. За это говорят длившиеся 10 месяцев расследования в прессе.



Чем же Харви насолил Дональду, также большому любителю слабого пола?



Во-первых, он - столп Голливуда. Был! А Голливуд, по давней традиции, стоит за демократов. На прошлых президентских выборах это проявилось особенно наглядно. Большинство звезд Фабрики грез на митингах, в прессе, видеороликах призывали голосовать против Трампа, обзывая его сексистом, расистом, гомофобом, ксенофобом и прочими нехорошими словами. Мэрил Стрип, Джулианна Мур, Мартин Шин, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимберлэйк, Роберт де Ниро, Джордж Клуни, Тоби Магуайр, Сара Джессика Паркер, Роберт Дауни-младший, Марк Руффало и многие другие атаковали Дональда со всех сторон. Режиссеры Стивен Спилберг и Джосс Уидон ("Мстители") внесли по миллиону долларов в фонд Хилари Клинтон. Но та все равно проиграла.



В день инаугурации нового президента звезды устроили крестовый поход против Трампа: Мадонна, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Шер, Шарлиз Террон, Кристен Стюарт, Алек Болдуин, Роберт де Ниро, Джулиана Мур, кинорежиссер Майкл Мур... Мадонна бесплатно пела для участников мощного антитрамповского митинга, даже успела обматерить нового хозяина Белого дома в прямом эфире, пока ее не отключили.



Харви даже на фоне демократического Голливуда был в киношной тусовке, пожалуй, главным врагом Республиканской партии. В давние времена снял с кинодокументалистом Майклом Муром фильм "Боулинг для Коломбины" против республиканцев. Их же документальный "Фаренгейт 9/11" о теракте 11 сентября 2001 года расследовал связи президента-республиканца Джорджа Буша и Усамы бин Ладена, считавшегося организатором теракта. Фильм собрал в прокате $100 000 000, получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Первоначально его даже не хотели показывать в США из-за скандальности, сатиры на администрацию Буша.



Харви - друг четы Клинтонов, Барака Обамы. Дочь Барака, кстати, работала у него в The Weinstein Company. К ней, надо полагать, друг семьи не приставал. Харви жертвовал сотни тысяч своих долларов на выборы Билла, Барака, Хилари, собирал для них миллионы в Голливуде. После разоблачений насильника в прессе Обаме пришлось срочно открещиваться от нашкодившего соратника. Открестились от него режиссер нашумевшего "Фаренгейта" Майкл Мур, Мэрил Стрип, называвшая Харви богом и ряд других звезд Голливуда.



Часть "грязных" пожертвований Харви на президентские выборы демократы вынуждены были отдать на благотворительность.



ЗАТКНУТЬ РОТ ПРОТИВНИКАМ



Скандалом с Вайнштейном новый хозяин Белого дома убил сразу несколько зайцев. Уконтропупил Голливуд, который иначе продолжал бы нападать на него весь первый президентский срок и вставлял бы палки в колеса на новых выборах 2020 года. Ведь голливудские моралисты обоего пола типа Мерил Стрип, Мадонны, Де Ниро, ди Каприо и иже с ними прекрасно знали многие годы о "проделках" Харви, но молчали. Не этим лицемерам теперь осуждать Трампа.



Подсунул яростным феминисткам нового врага. На фоне секспреступлений Харви хождения Дональда налево, скабрезности в адрес женщин выглядят теперь невинными шалостями.



Выбил важный козырь из рук демократов. Любовные похождения Трампа стали его ахиллесовой пятой в политической борьбе. Проиграв выборы, демократы не скрывали, что постараются устроить импичмент Дональду из-за двух дам, с которыми тот имел когда-то связь. На выборах 2016 года дамы хотели поведать об интиме, но им хорошо заплатили, чтоб держали язык за зубами. Демократы инициировали расследование, пострадал адвокат Трампа… Но потом дело заглохло на фоне Вайнштейна.



Сам Трамп прокомментировал прессе историю с продюсером-развратником туманно: "Я давно знаю Харви Вайнштейна, меня это не удивляет".



ГОЛЫЙ МИЛЛИАРДЕР



На версию, что "дело Вайнштейна" инспирировано людьми Трампа, работает еще один громкий секскандал за океаном, устроенный по аналогичному сценарию.



Джефф Безос, хозяин Amazon, в ноябре 2017- го стал первым миллиардером в мире с двенадцатизначным состоянием - $100,3 млрд. В июле 2018 -го установил новый мировой рекорд, преодолев планку в $150 млрд. По идее, он молиться должен был на нового президента, при котором так фантастически разбогател. Пылинки с Дональда сдувать.



Ан нет! В свое время Безос прикупил по случаю за четверть миллиарда баксов влиятельную газету "The Washington Post". И превратил ее в главный, пожалуй, антитрамповский рупор США. Газета взялась обвинять кандидата, затем президента во всех смертных грехах, включая пророссийские и сексуальные. Трамп объявил бизнесмена своим личным врагом. И тот получил "ответку". По самому больному месту.



Джефф и Макензи Безосы считались идеальной парой в мире миллиардеров. 25 лет безоблачного брака! Четверо детей! Ни одного скандала на публике. И вдруг в январе 2019 года, накануне 55-летия Джеффа, американский таблоид The National Enquirer начал публиковать сенсационное расследование о тайной связи Безоса с актрисой, телеведущей Лорен Санчес. Тоже, кстати, замужней дамой, матерью троих детей. Ее супруг – известный голливудский агент Патрик Уайтселл, работающий с Мэттом Дэймоном, Хью Джекманом и другими звездами.



Целый месяц шли репортажи со скандальными заголовками о тайных свиданиях сладкой парочки, их фото, эсэмэски Джеффа типа "Я хочу чувствовать твой запах, хочу дышать тобой. Хочу крепко тебя обнимать, целовать твои губы. Я люблю тебя". The National Enquirer интриговал, мол, полностью компромат опубликовать не сможет. Ведь Безос посылал любовнице свои фото из душа в обнаженном виде и с крупным планом ниже пояса.



Трамп съязвил в Твиттере: "Какая жалость - слышать новости про Джеффа Бозо, которого "сделал" конкурент, чьи репортажи оказались куда более точными, чем репортажи в его лоббистской газетке Amazon Washington Post". Президент выразил надежду, что "The Washington Post вскоре окажется в лучших и более надежных руках".



Джефф заявил, что стал жертвой политических интриг.



Кто бы сомневался! Все в Америке знают, что "король таблоидов" Дэвид Пекер (помимо National Enquirer издает Sun, Glob,Weekly World News и еще ряд газет, журналов) - давний друг Трампа.



В результате скандала Джефф потерял любимую жену и 37 миллиардов долларов в придачу, которые он выплатил бывшей супруге при разводе по решению суда. Теперь честолюбивому хозяину Амазона все труднее удерживаться на верхушке рейтинга Форбс. Зато бывшая супруга Безоса прекрасно чувствует себя в третьем десятке списка миллиардеров.



" СКАЖИ ЕЩЕ СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ!"



… 23 года тюрьмы 67-летний Харви Вайнштейн явно не переживет. Срок для него станет пожизненным. Столь сурового приговора не знал еще ни один богатый и знаменитый секс-преступник за океаном.



Впрочем, Харви должен благодарить судьбу, что дожил до суда. Прошлым летом в США разгорелся еще один секс-скандал. Был арестован миллиардер Джеффри Эпштейн. Любитель несовершеннолетних девушек. Он не только сам "пользовал" их, но и предоставлял высокопоставленным друзьям, включая сына английской королевы принца Эндрю. К радости многих могущественных персон по обе стороны океана, вскоре Джеффри покончил с собой в тюрьме, не дожив до суда. Но злые языки утверждают, что в этом деле есть признаки насильственной смерти. Миллиардера, якобы, убрала чета Клинтонов. Он слишком много знал! У Джеффри был личный самолет Боинг 727, оборудованный роскошными кроватями. Лайнер имел прозвище - "Лолита Экспресс". Судя по бортовым журналам, 26 раз пассажиром "Лолиты" был бывший президент США демократ Билл Клинтон.



… Три громких секс-скандала с политическим душком, бьющих по врагам Трампа за один его президентский срок. Такого в Штатах еще не было.



А говорят, что Трамп туповат.



Ну-ну…



ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ: ДОБИВАЮТ СТАРОГО ЛЬВА



Жан Гаскин, Будапешт:



"30 лет эти хищные "щуки", отталкивая друга, лезли в постель к гениальному продюсеру, чтобы получить любую завалящую роль в его топовых фильмах. За счет общения с Вайнштейном они "вышли в свет", стали звездами Голливуда. И вот спустя 30 лет вдруг решили, что это не они, а "Он к ним приставал". Что это Он нуждался в их таланте... Хотя подавляющее большинство из них, получив деньги, тут же отозвали свои иски, снова все позабыв. Но нашлись и те, кто воспользовались случаем, чтобы свести счеты с бывшим благодетелем за неполученные новые роли в его замечательных фильмах. Нашлись и неудовлетворенные суммой отступных, которые хотели ограбить его еще больше. Они решили на склоне лет сыграть еще одну роль - добить старого льва. Я не оправдываю Харви. Но приговор в 23 года убьет в тюрьме старого и больного гения кино гораздо раньше назначенного ему срока. Может, он и виноват, что в момент слабости не проявил нужной твердости, уступая юным хищницам. И сейчас, когда попробовал откупиться от старых падальщиц. Но не настолько же... И если вы заговорите о справедливости Фемиды и необратимости Возмездия, то вспомните лучше педофила Полански, продолжающего блистать на европейских кинофестивалях…"



