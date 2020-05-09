 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 10.05.2020
01:24  Нападут ли США на Китай?
01:14  Фронтовые дороги Казахского солдата Кайрата Исимова
01:12  Сможет ли Америка справиться с второй волной вируса?
00:20  Религия древних тюрок, - Юлий Худяков
00:01  История Харви Вайнштейна: как главный секс-маньяк Голливуда получил 23 года тюрьмы
Суббота, 09.05.2020
23:56  Франция продлила режим карантина и ЧП сразу до 10 июля
23:04  Федерацию профсоюзов Казахстана возглавил аппаратчик правящей партии "Нур-Отан" Сатыбалды Даулеталин

22:32  Умер "отец рок-н-ролла" Литл Ричард (Tutti Frutti)
15:37  В Кыргызстане выпущена в обращение коллекционная монета "75 лет Великой Победе"
15:31  В Ашхабаде состоялось шествие "Бессмертного полка"
15:30  Шавкат Мирзиеев возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости"
15:24  Казахстан празднует 75-летие Дня Победы
15:21  В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь 75-летия Победы
15:20  Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
14:58  В Минске прошел единственный на постсоветском пространстве парад по случаю Дня Победы
12:55  Туркменистан назначил новых генконсулов в российские - Астрахань (Г.Гараев) и Казань (А.Байрамов)
11:42  "Бессмертный полк" в Казахстане. Онлайн трансляция
10:16  В Ташкенте открывают "Британский университет менеджмента"
09:52  США больше не боятся Ирана. В Вашингтоне приняли решение о выводе ЗРК Patriot из СаудАравии
08:47  УзбВирус-2336 (+11)
08:23  ТаджВирус-522
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сможет ли Америка справиться с второй волной вируса?
01:12 10.05.2020

Сможет ли Америка справиться со второй волной?

КЕМБРИДЖ – Подобно серферам, которые начинают высматривать следующую большую волну, когда еще не прошла первая, эпидемиологи и руководители здравоохранения в США готовятся к новому всплеску случаев заражения Covid-19 в конце этого года. Есть опасения, что в США эта вторая волна может совпасть с пиком сезона гриппа 2020-2021 годов, спровоцировав новый приток в больницы пациентов, остро нуждающихся в искусственной поддержке дыхания

Эти опасения оправданы, судя по тому, что мы знаем о коронавирусах и гриппе. В обоих случаях количество инфицированных начинает расти в ноябре и достигает пика в какой-то момент в декабре, январе или феврале, прежде чем пойти на спад – уже ближе к апрелю.

Однако меньше ясности с вопросом, насколько высокими будут волны каждой из этих инфекций. Мы понимаем модели эпидемии гриппа намного лучше, чем вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной болезни Covid-19. Тем не менее, грипп тоже остается для нас известным неизвестным. Его штаммы каждый год варьируются по уровню заразности и тяжести. В некоторые годы количество умерших от гриппа в США может быть низким – около 12 тысяч. Однако зимой 2017-18 годов появился особенно летальный штамм, который вызвал смерть примерно 80 тысяч американцев. Это был самый высокий показатель за последние 40 лет.

Ежегодные вариации в штаммах гриппа означают, что нам надо каждый год создавать новую вакцину. Но тут возникает проблема: вакцину надо готовить задолго до пика сезона гриппа, а зачастую даже до того, как появляется новый штамм. Когда вакцина достаточно точно подходит к текущему штамму, она помогает ограничить тяжесть заболевания, вызванного инфекцией, и количество смертей из-за осложнений болезни.

Но наша вакцина для 2017-18 годов оказалась не очень подходящей. К январю 2018 года больницы были переполнены; неотложные отделения отказывались принимать больных, прибывавших на машинах скорой помощи; а медицинские центры вводили меры, которые сегодня нам кажутся уже привычными: мобильные пункты приема больных на парковках, ограничения посещений друзьями и членами семей, отмена необязательных хирургических операций.

И поэтому степень тяжести сезона гриппа 2020-21 годов будет зависеть от того, насколько хорошо наша вакцина подойдет к будущему штамму вируса, а также от особенностей этого штамма. Впрочем, она будет зависеть еще и от нашего собственного поведения и от нашей готовности не распространять инфекцию среди других.

В сравнении с вирусами гриппа поведение коронавируса SARS-CoV-2 остается для нас неизвестным в значительно большей степени. Наши выводы в основном базируются на исследованиях поведения четырех коронавирусов, вызывающих респираторные заболевания и циркулирующие в США, начиная, по крайней мере, с 1960-х годов, когда они были впервые открыты.

Сезонное появление этих вирусов очень напоминает поведение гриппа, но есть отличие: случаи заражения не исчезают в летние месяцы, они по-прежнему фиксируются, хотя и с пониженной частотностью. Предположение, что жара и влажность могут уничтожить вирус SARS-CoV-2, опровергается тем фактом, что в Сингапуре и прибрежных государствах Западной Африки эпидемия продолжается.

Более того, сезонность вирусных инфекций в целом остается загадкой. Одни считают, что вирусы, подобные гриппу и коронавирусу, достигают пика зимой, потому что холодная, сухая погода высушивает слизистую оболочку, повышая нашу уязвимость перед вирусными инфекциями. А другие полагают, что зимой мы чаще собираемся внутри помещений, что упрощает процесс заражения.

Эти теории выглядят убедительными ровно до тех пор, пока мы не посмотрим на другие вирусы, у которых пик приходится на лето, например, полиомиелит и вызывающие респираторные заболевания риновирусы. Загадочность лишь усилится, если мы вспомним о вирусах, которые являются сезонными в умеренном климате, но сохраняют почти постоянный (хотя и более низкий) уровень заболеваемости в тропиках.

Вирус SARS-CoV-2 вряд ли исчезнет сам по себе, а эффективной вакцины или профилактического лекарства от него пока не существует, поэтому главным фактором, определяющим масштабы второй волны инфекции, станут наши успехи в обуздании эпидемии сейчас и до начала этой волны. От количества людей, которые будут активно инфицированы вирусом в октябре (так называемые человеческие резервуары вируса), будут зависеть размеры и скорость ожидаемой новой волны эпидемии. Если ограничить количество случаев заражения сегодня, уменьшится и число инфицированных в дальнейшем.

К сожалению, США не сдерживают инфекцию Covid-19 в достаточной степени, чтобы избежать тяжелой второй волны. Применяемые сегодня меры противоэпидемического контроля (ограниченное тестирование и, как правило, добровольная самоизоляция тех, кто инфицирован или находился в контакте с заболевшими) вряд ли позволят ликвидировать вирус у населения. В странах, где до сих пор наблюдались успехи борьбе с этой болезнью, проводится намного более широкое тестирование и действуют программы внимательного отслеживания цепочек заражения, позволяющие выявлять всех, кто может быть потенциально инфицирован. Таких людей отправляют затем в специальные охраняемые центры (обычно это местные гостиницы), где ведется мониторинг их симптомов.

По мере того как в американских городах смягчается карантин и модели поведения становятся более свободными, мы неизбежно столкнемся с последствиями наших недостаточных действий. Я ожидаю, что, когда наступит октябрь, мы окажемся на пороге нового смертельного раунда заражений Covid-19. А если на нас одновременно накатит большая волна заражений гриппом, тогда умрет еще больше людей.

Медицинские средства предотвращения заражения SARS-CoV-2 позволят сократить размеры второй волны Covid-19 и наносимый ею урон. Благодаря активной поддержке правительств, фармацевтической и биотехнологической отраслей, а также некоммерческих фондов, работа над созданием вакцины и лекарств, способных заблокировать передачу вируса, ведется в ускоренном режиме в лабораториях по всему миру. Сегодня проходят клинические испытания уже семь вакцин и как минимум одно лекарство с профилактическим потенциалом, поэтому я уверен, что в ближайшем будущем мы сможем ограничить уровень заражения SARS-CoV-2.

Но весь вопрос в том, когда именно это случится. Если мы хотим эффективно повлиять на вторую волну эпидемии в США этой осенью, тогда вакцина или профилактическое лекарство должны быть широко доступны уже к самому началу сезона. Для этого потребуются максимально скоординированные усилия исследователей, производителей и регуляторов.

Этот сценарий возможен, но нам надо оказаться очень умными и удачливыми, чтобы избежать всего того, что подготовила для нас природа на предстоящую зиму. И если медицинского прорыва не произойдет, нам придется готовиться к худшему.

Уильям Хезелтайн – ученый, предприниматель в сфере биотехнологий, эксперт по инфекционным заболеваниям, председатель и президент глобального медицинского научного центра ACCESS Health International

Источник - Project Syndicate
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589062320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №323
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с Днем защитника Отечества
- Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам парламентской оппозиции
- Аскар Мамин проинспектировал ход реализации госпрограмм "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер" в Карагандинской области
- Как проявляется эффективность в кризисный период, или Для чего нам нужен Совбез
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр прибыл в Мактааральский район
- Выступление А.Перуашева по дополнениям в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  