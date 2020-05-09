Сможет ли Америка справиться с второй волной вируса?

01:12 10.05.2020

Сможет ли Америка справиться со второй волной?



КЕМБРИДЖ – Подобно серферам, которые начинают высматривать следующую большую волну, когда еще не прошла первая, эпидемиологи и руководители здравоохранения в США готовятся к новому всплеску случаев заражения Covid-19 в конце этого года. Есть опасения, что в США эта вторая волна может совпасть с пиком сезона гриппа 2020-2021 годов, спровоцировав новый приток в больницы пациентов, остро нуждающихся в искусственной поддержке дыхания



Эти опасения оправданы, судя по тому, что мы знаем о коронавирусах и гриппе. В обоих случаях количество инфицированных начинает расти в ноябре и достигает пика в какой-то момент в декабре, январе или феврале, прежде чем пойти на спад – уже ближе к апрелю.



Однако меньше ясности с вопросом, насколько высокими будут волны каждой из этих инфекций. Мы понимаем модели эпидемии гриппа намного лучше, чем вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной болезни Covid-19. Тем не менее, грипп тоже остается для нас известным неизвестным. Его штаммы каждый год варьируются по уровню заразности и тяжести. В некоторые годы количество умерших от гриппа в США может быть низким – около 12 тысяч. Однако зимой 2017-18 годов появился особенно летальный штамм, который вызвал смерть примерно 80 тысяч американцев. Это был самый высокий показатель за последние 40 лет.



Ежегодные вариации в штаммах гриппа означают, что нам надо каждый год создавать новую вакцину. Но тут возникает проблема: вакцину надо готовить задолго до пика сезона гриппа, а зачастую даже до того, как появляется новый штамм. Когда вакцина достаточно точно подходит к текущему штамму, она помогает ограничить тяжесть заболевания, вызванного инфекцией, и количество смертей из-за осложнений болезни.



Но наша вакцина для 2017-18 годов оказалась не очень подходящей. К январю 2018 года больницы были переполнены; неотложные отделения отказывались принимать больных, прибывавших на машинах скорой помощи; а медицинские центры вводили меры, которые сегодня нам кажутся уже привычными: мобильные пункты приема больных на парковках, ограничения посещений друзьями и членами семей, отмена необязательных хирургических операций.



И поэтому степень тяжести сезона гриппа 2020-21 годов будет зависеть от того, насколько хорошо наша вакцина подойдет к будущему штамму вируса, а также от особенностей этого штамма. Впрочем, она будет зависеть еще и от нашего собственного поведения и от нашей готовности не распространять инфекцию среди других.



В сравнении с вирусами гриппа поведение коронавируса SARS-CoV-2 остается для нас неизвестным в значительно большей степени. Наши выводы в основном базируются на исследованиях поведения четырех коронавирусов, вызывающих респираторные заболевания и циркулирующие в США, начиная, по крайней мере, с 1960-х годов, когда они были впервые открыты.



Сезонное появление этих вирусов очень напоминает поведение гриппа, но есть отличие: случаи заражения не исчезают в летние месяцы, они по-прежнему фиксируются, хотя и с пониженной частотностью. Предположение, что жара и влажность могут уничтожить вирус SARS-CoV-2, опровергается тем фактом, что в Сингапуре и прибрежных государствах Западной Африки эпидемия продолжается.



Более того, сезонность вирусных инфекций в целом остается загадкой. Одни считают, что вирусы, подобные гриппу и коронавирусу, достигают пика зимой, потому что холодная, сухая погода высушивает слизистую оболочку, повышая нашу уязвимость перед вирусными инфекциями. А другие полагают, что зимой мы чаще собираемся внутри помещений, что упрощает процесс заражения.



Эти теории выглядят убедительными ровно до тех пор, пока мы не посмотрим на другие вирусы, у которых пик приходится на лето, например, полиомиелит и вызывающие респираторные заболевания риновирусы. Загадочность лишь усилится, если мы вспомним о вирусах, которые являются сезонными в умеренном климате, но сохраняют почти постоянный (хотя и более низкий) уровень заболеваемости в тропиках.



Вирус SARS-CoV-2 вряд ли исчезнет сам по себе, а эффективной вакцины или профилактического лекарства от него пока не существует, поэтому главным фактором, определяющим масштабы второй волны инфекции, станут наши успехи в обуздании эпидемии сейчас и до начала этой волны. От количества людей, которые будут активно инфицированы вирусом в октябре (так называемые человеческие резервуары вируса), будут зависеть размеры и скорость ожидаемой новой волны эпидемии. Если ограничить количество случаев заражения сегодня, уменьшится и число инфицированных в дальнейшем.



К сожалению, США не сдерживают инфекцию Covid-19 в достаточной степени, чтобы избежать тяжелой второй волны. Применяемые сегодня меры противоэпидемического контроля (ограниченное тестирование и, как правило, добровольная самоизоляция тех, кто инфицирован или находился в контакте с заболевшими) вряд ли позволят ликвидировать вирус у населения. В странах, где до сих пор наблюдались успехи борьбе с этой болезнью, проводится намного более широкое тестирование и действуют программы внимательного отслеживания цепочек заражения, позволяющие выявлять всех, кто может быть потенциально инфицирован. Таких людей отправляют затем в специальные охраняемые центры (обычно это местные гостиницы), где ведется мониторинг их симптомов.



По мере того как в американских городах смягчается карантин и модели поведения становятся более свободными, мы неизбежно столкнемся с последствиями наших недостаточных действий. Я ожидаю, что, когда наступит октябрь, мы окажемся на пороге нового смертельного раунда заражений Covid-19. А если на нас одновременно накатит большая волна заражений гриппом, тогда умрет еще больше людей.



Медицинские средства предотвращения заражения SARS-CoV-2 позволят сократить размеры второй волны Covid-19 и наносимый ею урон. Благодаря активной поддержке правительств, фармацевтической и биотехнологической отраслей, а также некоммерческих фондов, работа над созданием вакцины и лекарств, способных заблокировать передачу вируса, ведется в ускоренном режиме в лабораториях по всему миру. Сегодня проходят клинические испытания уже семь вакцин и как минимум одно лекарство с профилактическим потенциалом, поэтому я уверен, что в ближайшем будущем мы сможем ограничить уровень заражения SARS-CoV-2.



Но весь вопрос в том, когда именно это случится. Если мы хотим эффективно повлиять на вторую волну эпидемии в США этой осенью, тогда вакцина или профилактическое лекарство должны быть широко доступны уже к самому началу сезона. Для этого потребуются максимально скоординированные усилия исследователей, производителей и регуляторов.



Этот сценарий возможен, но нам надо оказаться очень умными и удачливыми, чтобы избежать всего того, что подготовила для нас природа на предстоящую зиму. И если медицинского прорыва не произойдет, нам придется готовиться к худшему.



Уильям Хезелтайн – ученый, предприниматель в сфере биотехнологий, эксперт по инфекционным заболеваниям, председатель и президент глобального медицинского научного центра ACCESS Health International