Нападут ли США на Китай?

01:24 10.05.2020 В нынешней ситуации растущей неопределенности и стремления определенных кругов к глобальному переделу фактором стабильности остается крепнущее партнерство России и Китая. Временем его эффективность проверена дважды: и напрямую – как оно обеим нашим странам помогает, и "от противного" – как нам вредит и к чему приводит его отсутствие. Думается, что этот исторический урок усвоили и мы сами, и наши так называемые "партнеры", которые сами себя записали в список наших потенциальных противников.



ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО



Старейшее британское информационное агентство Reuters, входящее в "элиту" западных СМИ, распространило не уточненную инсайдерскую информацию о секретном докладе китайскому государственному руководству, направленном в начале апреля министерством госбезопасности КНР. Документ, подготовленный Институтом современных международных отношений (CICIR), по версии Reuters, указывает, что информационная атака на Пекин со стороны США под предлогом "сокрытия" данных и подробностей эпидемии коронавируса запустила против Китая "волну недовольства". И поскольку на острие этой кампании находится Вашингтон, китайской стороне следует готовиться не только к противостоянию гибридного типа, но и к военной конфронтации и даже военному конфликту.



Новость получила широкое распространение, многочисленные отклики и комментарии. В том числе откровенно алармистские, выдержанные в духе "близости войны". Так ли это на самом деле?



Не секрет, что органы военного планирования в любой стране мира заняты разработкой способов реагирования на те или иные угрозы и вызовы, в том числе планов боевого применения вооруженных сил на тех или иных театрах военных действий (ТВД), при тех или иных сценариях развития кризисов и их перерастания в военные конфликты. Каждая из подобных угроз в любом генеральном штабе или равнозначном ему органе детально анализируется на основании данных разведки, и ей обязательно отыскиваются способы противодействия. Так как отсутствие такого способа в виде отставания даже в отдельной сфере и на отдельном участке для военной и, следовательно, национальной безопасности в условиях современной войны может оказаться фатальным. Грубо говоря, если выявлена 1 тыс. вариантов реализации тех или иных угроз, то должна быть ровно 1 тыс. соответствующих ответных планов их предотвращения. И неважно, что 999, а то вся тысяча никогда не потребуются - они должны быть. По определению. Когда и какой план окажется спасительным, никто не знает, а если и догадываются, то могут ошибаться. Цена такой ошибки - судьба государства и народа. Поэтому 1 тыс. из 1 тыс. Строго! И никакого основания для алармизма, даже если информация, опубликованная Reuters, является правдой, не существует. Идет нормальный, во многом рутинный процесс, и упомянутое МГБ КНР как главный разведывательный орган просто выполняет свои повседневные функции, которые оно обязано выполнять. Ибо они возложены на него государством, ради безопасности которого и в структуре которого МГБ и существует. И занимается тем, что информирует государственное руководство и военное командование о потенциальных угрозах, представляя ему информацию и предварительные выводы, необходимые для принятия по этим угрозам политических и иных решений.



Более того, вывод о возможности нападения на Китай со стороны США, как, кстати, и на Россию, а также о соответствующих планах, разработанных американской стороной, - это "секрет Полишинеля". И в том, что касается его современной интерпретации, раскрыт он самим Вашингтоном еще в декабре 2017 года в Стратегии национальной безопасности, провозглашающей наши две страны потенциальным противником США. Постоянные полеты американской авиации у российских и китайских берегов с приближением к границам воздушных пространств, повышенная активность ВМС США в прибрежных акваториях и на транспортных коммуникациях, регулярные учения, в которых задействуется беспрецедентная по масштабам и глобальному охвату сеть американских военных баз, предпринимаемые Вашингтоном усилия по модернизации триады стратегических ядерных сил (СЯС), а также многое другое, включая бюджет Пентагона, составляющий едва ли не половину от мирового, - лишь видимая часть практической реализации этой стратегии. США готовятся к войне, причем отнюдь не к обороне Северной Америки и европейских сателлитов по НАТО, а к агрессивным наступательным действиям. Это с одной стороны. С другой же стороны, США занимаются этим на всем протяжении всего периода, прошедшего после окончания Второй мировой войны. Однако срыва в военную конфронтацию не происходило даже в годы Холодной войны. И хотя несколько раз ситуация подходила к грани мирового военного конфликта, наличие относительного стратегического баланса, зашифрованного в формуле "взаимного гарантированного уничтожения", всякий раз остужает чрезмерно горячие головы.



В аналитических кругах существует версия, уходящая корнями в историю Первой мировой войны. Тогда будущие главные противники - Великобритания и Германия с одной стороны, были тесно связаны экономически, а с другой, Берлин строил военный флот, причем такими темпами, которые в ближайшем будущем угрожали морскому господству Лондона, стратегия которого во времена британского мирового владычества строилась на пропорции 2:1. То есть считалось, что британский флот должен вдвое превосходить все флоты потенциальных противников вместе взятых. Экономическая взаимозависимость не предотвратила войны. Проводя параллель, сторонники этой версии указывают, что поскольку основой военной машины США является морская мощь, постольку вызов их доминированию в этой сфере, который бросает Китай, уже нарастивший свои ВМС до половины от американских, рано или поздно вынудит Вашингтон нанести превентивный удар. Чтобы не опоздать и не прозевать момент, когда Китай обгонит США и подобный удар, оказавшись самоубийственной затеей, станет невозможным. Дополнительным аргументом в этих интеллектуальных построениях служит развернутая между Пекином и Вашингтоном тарифная война, январское "перемирие" в которой отнюдь не ослабило информационного давления со стороны США, которые в качестве предлога использовали удар, нанесенный коронавирусной пандемией по Америке и другим странам Запада. На это, если верить Reuters, указывает и обсуждаемый материал китайской разведки.



Теоретически такой вариант сбрасывать со счетов нельзя. С практической же точки зрения не нужно забывать, что речь идет о ядерной эпохе все того же "взаимного гарантированного уничтожения". Да, паритет в сфере СЯС у США существует с Россией, а не с Китаем; над Китаем у США имеется существенный перевес. Но, во-первых, КНР никогда не являлась субъектом процесса международного контроля над РСМД, а также не ведется на призывы Вашингтона включиться в него вместе с Россией и США. Понятно, почему это волнует американскую сторону: китайские РСМД - это прежде всего постоянно расширяющийся потенциал ответа на угрозы и вызовы, создаваемые ВМС США на ТВД АТР - как находящимся в море АУГ - авианосным ударным группам, так и стратегическим военно-морским и военно-воздушным базам на Гуаме и Окинаве. Это с военной точки зрения; с точки же зрения большой политики, укрепление китайского потенциала РСМД создает американцам проблемы в отношениях с союзниками - Японией и особенно Южной Кореей, где не горят желанием попасть под ответный удар и на провокационные маневры Вашингтона смотрят с нескрываемым подозрением. Предпринимаемые КНР параллельные усилия по коллективному урегулированию противоречий в Южно-Китайском море (ЮКМ), по сути, подрывают "индо-тихоокеанскую" стратегию США, выводя за ее скобки основных участников объединения АСЕАН, которые все более тяготеют к сближению с Пекином. Во-вторых, и это очень важно, в условиях формирования в мире "глобального треугольного" баланса, а судя по тому, как настойчиво эта тема педалируется американскими think tanks, данное представление для стратегии США становится очень существенным, конфликт двух сторон такого треугольника, который оставил бы в стороне третью сторону - Россию - практически невозможен. Как логично указывают военные эксперты, даже не будучи непосредственно вовлеченной в такой конфликт наша страна сыграет важнейшую роль в поддержке Китая, обеспечив ему надежный стратегический тыл. Весьма проблематичным в этом свете становится применение американским командованием сил и средств СЯС, ибо оно непременно разрушит ядерный паритет с Москвой и не в пользу Вашингтона. Кроме того, у России существует множество способов военной поддержки Китая без нарушения такого формального нейтралитета. Каких именно - об этом краткий комментарий военного специалиста. Обратимся с этим вопросом к полковнику запаса, доценту кафедры истории МПГУ, кандидату философских наук Владимиру Литвиненко (в 2004-2008 гг. - начальнику отдела военной истории и военных деятелей Военно-энциклопедического управления Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации).



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Сегодня наши две страны связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Кто мешает России оказать всю необходимую моральную, дипломатическую и военно-техническую поддержку, включая обмен разведданными (агентурной, воздушной, космической разведки и т. д.), Китаю, как государству, подвергшемуся нападению со стороны третьей страны? Никто не мешает! Тем более, что прецедент давно создан. Именно такую поддержку США оказали Великобритании в военном конфликте с Аргентиной за Фолклендские (Мальвинские) острова в 1982 году. Тогда, не участвуя в конфликте прямо, США взяли на себя все стратегическое сопровождение ведения военных действий со стороны Великобритании, включая все аспекты военного сотрудничества в рамках НАТО. Оказывая аналогичную помощь Китаю в предполагаемом конфликте, включая поставки вооружений и техническое сопровождение, Россия не нарушает никаких международных соглашений и норм международного права. Кроме того, сегодняшний Китай - это вовсе не Аргентина образца 1982 года. У него и своих возможностей хватает.



Разумеется, наши западные "партнеры" в случае возникновения конфликта постараются создать России достаточно проблем на других стратегических направлениях, чтобы Москве стало не до Пекина. Но это уже тема отдельного разговора. В конечном счете Генштаб российских Вооруженных сил и другие компетентные органы для того и существуют, чтобы предусмотреть любые варианты развития событий и не допустить перехода ситуации из гипотетически возможной в реально катастрофическую.



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Все это ставит американское руководство и командование перед выбором между тем, чтобы проглотить российскую поддержку Пекина или "возмутиться" или оказаться вовлеченными в конфликт еще и с Россией. Да и постоянно укрепляющийся уровень координации российских и китайских военных ведомств и вооруженных сил вполне может быть спроецирован на рассматриваемую ситуацию.



Словом, широкомасштабное нападение на КНР в этих условиях - авантюра весьма рискованная, и даже если предположить, что определенные круги в политическом руководстве США готовы перед угрозой утраты мировой гегемонии рискнуть и сыграть ва-банк, надо понимать, что принятие подобного решения - очень непростой процесс. И в него обязательно вклинится оппонирующая точка зрения, рисковать не готовая. И отнюдь не факт, что "ястребы" в поиске ответа на такую дилемму в итоге перевесят.



Сочетание этих факторов позволяет времени работать на Китай, а не на США, которые с его течением все меньше приобретают и все больше теряют. Особенно в стратегической перспективе. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов вариант, когда средством предотвращения потери этого времени, в рамках логики гибридной войны, может быть избрана тактика разжигания локального военного конфликта в прилегающей к Китаю акватории. Вряд ли в ЮКМ, где по мере продвижения процессов урегулирования в формате Китай - АСЕАН, особенно с подписанием Кодекса поведения сторон, напряженность существенно уменьшится. Вряд ли в Восточно-Китайском море (ВКМ), где единственным очагом потенциального конфликта является спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), оспариваемых Пекином, но по факту контролируемых Японией. Поэтому наиболее вероятной точкой, в которой Вашингтон может организовать вооруженную провокацию, остается Тайваньский пролив. Там регулярно осуществляются проходы американских военных кораблей, нарушающие китайский суверенитет и противоречащие принципу "одного Китая", который официально признан Вашингтоном, но систематически им игнорируется. В том числе американскими поставками вооружений и боевой техники сепаратистскому режиму Тайбэя. Другой вариант - попытка военно-морской блокады транспортных коммуникаций на индо-тихоокеанском транзите, прежде всего в Малаккском проливе, через который проходит значительная часть китайского энергоимпорта. Но эта угроза будет ослабевать по мере продвижения системы инфраструктурных проектов, упакованных в инициативу "Пояса и пути" и ее сопряжения с евразийской интеграцией на постсоветском пространстве.



Безусловно, приведенная здесь аргументация - не более, чем субъективное мнение автора этих строк, выстроенное на сугубо открытых источниках информации. Она может не учитывать и наверняка не учитывает многого того, что закрыто соответствующим режимом секретности. Тем не менее эти аргументы представляются в целом достаточными для того, чтобы не переоценивать военной угрозы, исходящей от США. Особенно при условии дальнейшего укрепления российско-китайского стратегического партнерства, в том числе в сфере военного и военно-технического сотрудничества. При этом, однако, нельзя полностью сбрасывать со счетов и определенную угрозу возможных "запредельных" решений Вашингтона, например, по нанесению одновременного "глобального неядерного удара" по Китаю и России в рамках соответствующей стратегической концепции, которая, как полагали в США в 90-е годы, придет на смену ядерной стратегии. Тем более, что соответствующие учения американским командованием до недавнего времени проводились, хотя и нечасто. Правда, на данный момент даже при наличии подобных намерений США, опять-таки по данным открытой печати, еще не приобрели необходимых возможностей, на что им потребуется несколько дополнительных лет.



Главное: в нынешней ситуации растущей неопределенности и стремления определенных кругов к глобальному переделу фактором стабильности остается крепнущее партнерство России и Китая. Временем его эффективность проверена дважды: и напрямую - как оно обеим нашим странам помогает, и "от противного" - как нам вредит и к чему приводит его отсутствие. Думается, что этот исторический урок усвоили и мы сами, и наши так называемые "партнеры", которые сами себя записали в список наших потенциальных противников.



А документы и доклады - они были, есть и будут, вне зависимости от того, какое внимание к ним привлекается теми или иными "утечками" в СМИ. В конце концов, в международных отношениях такие "утечки" далеко не самое основное. И "сценарии", распространяемые Reuters, - лишь ход в "Большой Игре" и войне нервов, рассчитанный на выведение нас из равновесия. Ну, что ж, не будем поддаваться. Источник - REGNUM

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