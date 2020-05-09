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Рано расслабились. Вирус вернулся в ЮжКорею
08:15 10.05.2020

Открывшиеся после карантина клубы вновь закрывают в Южной Корее

Открывшиеся после карантина клубы вновь закрывают в Южной Корее. Причиной стал скачок заболеваемости коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Южная Корея за сутки зарегистрировала 34 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, большинство из которых локальные.

Географически 14 случаев зафиксированы в Сеуле, шесть - в центральной провинции Кенгидо, три - в Инчхоне, еще по два - в городе Тэгу и провинции Чунчхон-Пукто. Один зараженный появился на острове Чеджу, шесть выявили в ходе карантинного досмотра на границе.
Отмечается, что это самый высокий показатель с 12 апреля: на протяжении трех недель в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, большинство случаев были завезены из-за границы.
Новый очаг коронавируса в стране образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая 29-летний заболевший, еще не зная о своем диагнозе, поехал из города Енин в провинции Кенгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе жители других городов, таких как Пусан и Инчхон. По подсчетам властей, с носителем вируса контактировали не менее чем 1,9 тысячи человек, у 27 из них уже подтвердили COVID-19.
Власти ожидают, что количество подтвержденных зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство вновь закрыло все клубы и развлекательные заведения до 7 июня.
На данный момент общее число заразившихся коронавирусом в Южной Корее составляет 10 874, выздоровели 9 610 пациентов. 256 человек умерли от болезни.
Отметим, что Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Постепенно нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми.

Источник - РИА Новости
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