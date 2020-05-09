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Контора пишет. КирКабмин сочинил уже "Второй антикризисный план"
08:55 10.05.2020

0, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ
Второй антикризисный план кабмина: льготные кредиты и легализация капитала

Второй антикризисный план разработан с учетом интересов бизнеса, мнения экспертов, рекомендаций доноров и предложений депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.
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По его словам, одной из основных задач во втором пакете мер является создание антикризисного фонда. За счет него будет внедряться программа льготного кредитования субъектов предпринимательства. Кроме того, предусматривается увеличение капитала Гарантийного фонда, пересмотр обязательств по налоговым контрактам для тех субъектов бизнеса, кто приостановил деятельность в связи с карантином.

"Мы также планируем проведение легализации капитала и имущества. Думаю, это сейчас актуально. Нужно сделать так, чтобы капитал, который сейчас находится в тени, был вовлечен в экономический оборот. В новой версии легализации капитала лежит принцип конфиденциальности информации, неприкосновенности собственности, освобождения от налогообложения той части капитала, которая конвертируется в экономику", - рассказал Эркин Асрандиев.

Источник - 24.kg,
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