 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 10.05.2020
15:10  Наша Победа – не предмет переговоров с Западом, - К.Затулин
11:57  Covid-19 окончательно лишил всякого доверия ООН и ВОЗ, - Le Figaro
11:18  Узб. Задержку выплаты пенсий объяснили техническими причинами
11:09  Китайские археологи нашли гробницу древне-монгольских амазонок, периода Сяньбэй (147-552 гг.)
10:02  Большие потери и громкие поражения США в Афганистане, - И.Полонский
09:37  Вывезенные из России и частично завирусованные кыргызы пытались поднять восстание в обсервации
09:11  Азербайджанские власти избавляются от "старой гвардии", - ВВС

09:02  Хватит провокаций! ТаджМИД направил ноту в Бишкек
08:58  КирВирус - 1002
08:55  Контора пишет. КирКабмин сочинил уже "Второй антикризисный план"
08:15  Рано расслабились. Вирус вернулся в ЮжКорею
01:24  Нападут ли США на Китай? - В.Павленко
01:14  Фронтовые дороги Казахского солдата Кайрата Исимова
01:12  Сможет ли Америка справиться с второй волной вируса? - Уильям Хезелтайн
00:20  Религия древних тюрок, - Юлий Худяков
00:01  История Харви Вайнштейна: как главный секс-маньяк Голливуда получил 23 года тюрьмы
Суббота, 09.05.2020
23:56  Франция продлила режим карантина и ЧП сразу до 10 июля
23:04  Федерацию профсоюзов Казахстана возглавил аппаратчик правящей партии "Нур-Отан" Сатыбалды Даулеталин
22:32  Умер "отец рок-н-ролла" Литл Ричард (Tutti Frutti)
15:37  В Кыргызстане выпущена в обращение коллекционная монета "75 лет Великой Победе"
15:31  В Ашхабаде состоялось шествие "Бессмертного полка"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КирВирус - 1002
08:58 10.05.2020

Антон ЛЫМАРЬ
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания

На 10 мая в Кыргызстане официально зарегистрировали 1 тысячу 2 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 675 и умерли 12 человек.
Фактически больными остаются 315 человек.
В Кыргызстане за сутки число реально болеющих коронавирусом выросло на 20,7 процента, или на 54 человека.
За апрель число больных коронавирусом выросло в 1,6 раза.
На 10 мая из всех зарегистрированных больных 67,37 процента вылечились от коронавируса.

Рост заболеваемости по неделям выглядит так:
27 апреля - 3 мая - минус 24,3 процента;
20-26 апреля - минус 15,6 процента;
13-19 апреля - 20 процентов;
6-12 апреля - 57 процентов;
30 марта - 5 апреля - 48 процентов;
23-29 марта - число больных выросло в 7 раз;
18-22 марта - число больных выросло в 4 раза.
Чиновники Минздрава прогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в КР на 20-24 апреля.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589090280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №323
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с Днем защитника Отечества
- Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам парламентской оппозиции
- Аскар Мамин проинспектировал ход реализации госпрограмм "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер" в Карагандинской области
- Как проявляется эффективность в кризисный период, или Для чего нам нужен Совбез
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр прибыл в Мактааральский район
- Выступление А.Перуашева по дополнениям в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  