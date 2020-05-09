|КирВирус - 1002
08:58 10.05.2020
Антон ЛЫМАРЬ
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
На 10 мая в Кыргызстане официально зарегистрировали 1 тысячу 2 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 675 и умерли 12 человек.
Фактически больными остаются 315 человек.
В Кыргызстане за сутки число реально болеющих коронавирусом выросло на 20,7 процента, или на 54 человека.
За апрель число больных коронавирусом выросло в 1,6 раза.
На 10 мая из всех зарегистрированных больных 67,37 процента вылечились от коронавируса.
Рост заболеваемости по неделям выглядит так:
27 апреля - 3 мая - минус 24,3 процента;
20-26 апреля - минус 15,6 процента;
13-19 апреля - 20 процентов;
6-12 апреля - 57 процентов;
30 марта - 5 апреля - 48 процентов;
23-29 марта - число больных выросло в 7 раз;
18-22 марта - число больных выросло в 4 раза.
Чиновники Минздрава прогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в КР на 20-24 апреля.