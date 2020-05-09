КирВирус - 1002

08:58 10.05.2020

Антон ЛЫМАРЬ

Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания



На 10 мая в Кыргызстане официально зарегистрировали 1 тысячу 2 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 675 и умерли 12 человек.

Фактически больными остаются 315 человек.

В Кыргызстане за сутки число реально болеющих коронавирусом выросло на 20,7 процента, или на 54 человека.

За апрель число больных коронавирусом выросло в 1,6 раза.

На 10 мая из всех зарегистрированных больных 67,37 процента вылечились от коронавируса.



Рост заболеваемости по неделям выглядит так:

27 апреля - 3 мая - минус 24,3 процента;

20-26 апреля - минус 15,6 процента;

13-19 апреля - 20 процентов;

6-12 апреля - 57 процентов;

30 марта - 5 апреля - 48 процентов;

23-29 марта - число больных выросло в 7 раз;

18-22 марта - число больных выросло в 4 раза.

Чиновники Минздрава прогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в КР на 20-24 апреля.