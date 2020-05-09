Хватит провокаций! ТаджМИД направил ноту в Бишкек

09:02 10.05.2020

В Министерство иностранных дел Таджикистана вызван Посол Кыргызстана Жаныш Рустенбеков



В связи с произошедшим 8 мая 2020 года пограничным инцидентом на таджикско-кыргызском участке Государственной границы 9 мая с.г. в Министерство иностранных дел был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Таджикистан Жаныш Рустенбеков. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Министерство иностранных дел Таджикистана.



Послу была вручена нота протеста МИД Республики Таджикистан из-за провокационных действий граждан и военнослужащих Кыргызстана, приведших к вооруженному инциденту. До его сведения было доведено, что причиной указанного инцидента стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведенный гражданином Кыргызской Республики, а также последовавшие действия пограничников Кыргызстана, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры.

Было отмечено, что в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжелые ранения получили двое граждан Таджикистана, в настоящее время находящиеся на госпитализации.

В ходе беседы вся ответственность за обострение ситуации в приграничных районах была возложена на кыргызскую сторону. Было передано требование прекратить провокационные действия с использованием огнестрельного оружия, а также провести тщательное расследование инцидента, привлечь виновных лиц к ответственности.

Министерство иностранных дел, обратив внимание на информационное освещение внешнеполитического ведомства Кыргызстана, указывает на недопустимость привязки произошедшего инцидента с тематикой Великой Отечественной войны и священного месяца Рамазан, призывает совместно достойно чтить общий светлый праздник и память великих ветеранов.