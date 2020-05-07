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Азербайджанские власти избавляются от "старой гвардии", - ВВС
09:11 10.05.2020

Азербайджанские власти избавляются от "старой гвардии" в период карантина
Магеррам Зейналов
Би-би-си, Баку
7 мая 2020

Ильхам Алиев зачищает госаппарат
В Азербайджане продолжается зачистка власти от "старой гвардии". Начавшиеся еще осенью прошлого года аресты и увольнения чиновников среднего уровня не прекратились и в условиях пандемии и жесткого карантина в 2020-м.
Имена и должности потерявших работу чиновников и госслужащих позволяют говорить о широкой кампании, которая не ограничивается региональными властями. Должность потерял даже генпрокурор, занимавший этот пост в течение 20 лет.
Последним в списке уволенных с должности оказался глава Имишлинского района, указ президента об отстранении Вильяма Гаджиева появился 6 мая.
На фоне событий в других районах страны в Имишли все проходит довольно спокойно. Накануне генпрокуратура сообщила об арестах нескольких чиновников исполнительной власти сразу в шести районах - Лянкяранском, Евлахском, Саатлинском, Сальянском, Дашкесанском и Гаджикабульском районах.

Глава исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев был уволен 6 мая
За что увольняют чиновников
Чиновников обвиняют в том, что они присваивали гуманитарную помощь, посланную нуждающимся семьям, и передавали ее своим близким родственникам, а также незаконно раздавали разрешения на свободное перемещение в период карантина.
Последние обвинения касаются чиновников среднего уровня. Но только с начала карантина должностей лишились главы пяти районных администраций.
Часть арестов широко освещалась местными СМИ, другие случаи не афишировались.
В середине апреля генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана совместно заявили об аресте главы города Исмаиллы.
29 апреля азербайджанские агентства сообщили со ссылкой на местных жителей о задержании главы Билясуварского района (на юге страны на границе с Ираном) Махира Гулиева, его заместителя, главврача центральной больницы и ряда других чиновников.
Местные журналисты сообщали, что причиной ареста стало присвоение чиновниками финансовой помощи, выделяемой государством населению района в условиях карантинного режима.
Операцию по задержанию проводили сотрудники Службы государственной безопасности. В этом ведомстве никак не комментировали происходящее.
В минздраве о задержании главврача билясуварской больницы ничего не знали.
Уход генпрокурора
Азербайджанская власть традиционно скупа на комментарии - особенно по вопросам, касающимся механики принятия ею решений.
Однако впоследствии на сайте президента появилось сообщение о снятии с должности главы района. Об аресте упомянуто не было.
В тот же день, когда шли аресты чиновников в Билясуварском районе, президент Алиев предложил парламенту снять с должности генпрокурора страны Закира Гаралова, который занимал этот пост без малого 20 лет.
Спустя несколько дней на его место назначили Кямрана Алиева, работавшего замом Гаралова.
Реформы?
Чистка чиновничьих рядов в стране началась еще осенью 2019-го. Тогда под удар попали и "старожилы" администрации президента, начавшие политическую карьеру еще в советские годы.
Один из них - теперь уже бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев, старый соратник Гейдара Алиева, отца нынешнего президента Ильхама Алиева.
Мехтиева многие считали "серым кардиналом", сейчас же 82-летний чиновник возглавляет Академию наук.
В конце прошлого года начали снимать или арестовывать глав администраций регионов. Все это время кадровые изменения местная пресса называла реформами.
По словам политолога Хикмета Гаджизаде, происходящее трудно назвать реформами. По его словам, это больше похоже на укрепление и оптимизацию вертикали власти.
"Может быть, новые министры будут как послушные винтики, но и старые тоже выполняли разнарядки сверху, изменения могли бы быть и без новых, ведь приказы идут из президентской администрации, - считает Гаджизаде. - Какой смысл был снимать [генпрокурора] Гаралова, он же делал то, что вы хотите, кого надо - сажал".
Экономика Азербайджана критически зависит от экспорта нефти. Экономист Натик Джафарли считает, что чистка в рядах чиновников связана с большими убытками из-за коронавируса и падением цен на нефть.
Из-за этого падает и уровень жизни населения, причем ситуация усугубляется жестким карантином, введенным для борьбы с распространением коронавируса.
"Напряженность усиливается недовольством населения и социальными проблемами, так как благосостояние падает при карантине, а малый и средний бизнес страдают, и тут надо показать людям, что идет борьба с коррупцией", - рассуждает Джафарли, отмечая, что замена отдельных чиновников вряд ли подпадает под определение понятия структурных реформ. А именно в реформах сейчас нуждается Азербайджан.
Пресс-секретарь президента Азер Гасымов сказал Би-би-си, что не уполномочен говорить на темы об увольнениях и реформах. В пресс-службе администрации президента на звонки не ответили.

Источник - ВВС
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