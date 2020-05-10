Вывезенные из России и частично завирусованные кыргызы пытались поднять восстание в обсервации

09:37 10.05.2020

Прибывшие из Соль-Илецка граждане КР пытались сбежать - Усенбаев

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10 мая 2020



Кыргызстанцы, прибывшие из Соль-Илецка (Россия), отказались подчиняться медикам и нарушили правила карантина. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, отмечается непринятие общих требований.

"Были нарушены правила обсервации, неподчинение медработникам. Также были попытки побега из обсервации. Мы были вынуждены обратиться в милицию. Категория прибывших мигрантов не понимают, какая опасность представляется для их же родных и знакомых", - сказал он.

Усенбаев отметил, что ситуация сейчас под контролем. Он с сожалением отметил, что факт пришлось озвучить. "Вчера эта была попытка противодействия", - добавил он.

В Кыргызстане сегодня, 10 мая, зарегистрирован 71 новый случай заражения гражданами COVID-19, из них 55 выявлен у тех, кто прибыл из Соль-Илецка. Напомним, что из Соль-Илецка в Кыргызстан были доставлены 542 гражданина.

Всего, таким образом, по стране зарегистрировано 1 тыс. 2 случая COVID-19, из них 232 заражения медперсоналом. 675 граждан вылечились и выписались из больниц, в том числе 176 медработников. Двенадцать скончались.