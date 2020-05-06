Большие потери и громкие поражения США в Афганистане, - И.Полонский

10:02 10.05.2020

6 мая 2020



В этом году исполняется 19 лет с начала военной кампании США в Афганистане. За срок, в 2 раза больший, чем срок советского военного присутствия, американцам так и не удалось одержать победу в конфликте в этой стране.



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Взыщем долг, даже если должник умер!



Не так давно профессор Гарвардского университета Стивен Уолт опубликовал статью, в которой призвал американское руководство признать, что войну в Афганистане Соединенные Штаты проиграли. Конечно, ни сам Дональд Трамп, ни его ближайшее окружение об этом никогда не скажут прямо, но постоянно обсуждаемая идея вывода войск США из Афганистана как раз и является косвенным подтверждением признания своего поражения. Ведь войска выводят либо когда цель достигнута, либо когда не могут добиться большего. Поскольку террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) не побеждено, второй вариант представляется более обоснованным.



Людские и финансовые потери



За почти два десятилетия в Афганистане погибли тысячи военнослужащих американской армии и вооруженных сил стран – союзников США по НАТО. Так, потери ВС США оцениваются более чем в 2400 человек погибшими и 20 000 человек ранеными до середины 2019 года. При этом не учитываются потери частных военных компаний, среди бойцов которых также было немало американских граждан. КСИР Ирана озвучивает цифру в 5800 погибших американских солдат, отмечая, что в официальные данные не включили военнослужащих армии США с иностранным гражданством, которых не так и мало.



Очень внушительной оказалась и стоимость боевых действий. Только по официальным данным министерства обороны США, военное присутствие в Афганистане с октября 2001 года по сентябрь 2019 года обошлось американскому бюджету в 778 млрд долларов. Независимые эксперты называют куда большие цифры – до 2 трлн долларов. Самыми сложными в финансовом отношении для США были 2010-2012 гг., когда численность американского военного контингента переваливала за 100 тысяч человек. Получается, что Пентагон держал в Афганистане более чем десятую часть вооруженных сил США.



Подбитые вертолеты: самые крупные единовременные потери ВС США



Как мы помним, первые шаги американской армии в Афганистане были довольно успешными. В 2002 г. была проведена знаменитая операция "Анаконда", стоившая вооруженным силам США жизней 8 военнослужащих.



Но затем талибы развернули против американцев и союзников настоящую партизанскую войну. Потери американской армии стали расти. Так, в июне 2005 г. был сбит вертолет МН-47, находившиеся на борту 16 американских спецназовцев погибли. С начала войны это была наибольшая единовременная потеря в личном составе американских войск в Афганистане.



Самая же крупная единовременная потеря имела место в 2011 году, когда 6 августа 2011 года вертолет НАТО "Чинук" CH-47 был сбит ракетой талибов в провинции Вардак к западу от Кабула. Погибли 38 человек, в том числе 7 афганских спецназовцев и 31 американец (22 бойца "Морских котиков" (SEAL) из Военно-морской специальной группы, 5 военнослужащих 160-го авиационного полка специального назначения, 3 военнослужащих управления боевых диспетчеров ВВС США, военный кинолог, гражданский переводчик).



Нападение на блок-пост в Нуристане



Несмотря на предпринимаемые усилия и концентрацию огромного количества военнослужащих в стране, установить контроль над труднодоступными районами не удавалось. Например, в октябре 2009 года талибам удалось уничтожить сразу 8 американских солдат во время нападения на американский блокпост в провинции Нуристан на границе с Пакистаном.



Этого нападения оказалось достаточно для того, чтобы войска США и НАТО навсегда покинули Нуристан, полностью переложив обязанности по поддержанию порядка в этой горной провинции на афганские силы безопасности. Если говорить о масштабах партизанской войны, то можно обратиться к цифрам: только в 2010 году Пентагон зафиксировал 18057 случаев нападения на американских военнослужащих и их союзников по НАТО в Афганистане.



В конечном итоге, американское военное руководство взяло курс на поэтапный вывод войск и их частичную замену бойцами частных военных компаний. После воплощения в жизнь этого плана потери американской армии, по понятным причинам, значительно сократились. Но еще более усложнилась обстановка в стране.



Война проиграна?



В свое время военные эксперты Пьер Аллан и Альберт Стахель утверждали, что для контроля над территорией Афганистана необходимо не менее 300 тысяч военнослужащих. Они называли эту цифру применительно к советской кампании в ДРА, но можно утверждать, что и в современной ситуации эти цифры вряд ли бы серьезно сократились.



Естественно, что даже в пик своего присутствия в Афганистане американцы и союзники не были способны выставить 300 тыс. человек, а после начавшегося сокращения военного присутствия контроль над большей частью территорий был вовсе утрачен. По сути, все "обнулилось". По сути, это и есть громкое поражение американской армии.



Впрочем, американский аналитик Элан Джурно винит в поражении США в Афганистане даже не недостаточную численность войск или их неправильные действия, а общую философию американского военного присутствия в далекой стране. Между тем, для нынешнего правительства Афганистана окончательный вывод американских войск из страны может стать началом конца, ведь в таком случае своего шанса не упустят талибы, которых сложно назвать единой структурой.

Автор:

Илья Полонский