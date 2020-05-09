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Китайские археологи нашли гробницу древне-монгольских амазонок, периода Сяньбэй (147-552 гг.)
11:09 10.05.2020

Монгольские амазонки и рука терминатора, которая тянется к нам
Леонид Лунеев
Би-би-си

Останки двух женщин-воинов, атлетически сложенных, явно обладавших навыками стрельбы из лука и верховой езды, обнаруженные археологами в Монголии, заставляют куда серьезнее отнестись к красивой легенде о Мулан.
Женщины жили в так называемый период Сяньбэй (с 147 по 552 годы), который характеризовался политической смутой и раздробленностью. Именно к этому времени относится баллада о Мулан.
"Не исключено, что в те времена на защиту своего очага и своей страны вместе с мужчинами вынуждены были встать и женщины", - говорит один из авторов исследования, биоархеолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Кристин Ли. Если это и не делает Мулан реальным историческим персонажем, то по крайней мере доказывает существование в Монголии женщин-воительниц.
Согласно легенде, Мулан идет служить в армию вместо отца, но в те времена в Китае не было обязательной воинской повинности. К тому же она сражается за хана, а так в те времена называли именно монгольских правителей. Но, как объясняет Ли, первыми легенду записали китайцы, и она превратилась в китайскую историю.
Монголы до Чингисхана не имели своей письменности, однако, по словам Ли, о самих монголах много писали китайцы, корейцы и персы. Судя по их рассказам, уже (или еще) в Х веке женщины в Монголии пользовались невиданными в те времена свободами. Монгольские правительницы командовали армиями и принимали папских легатов, не говоря уже о том, что обладали правом наследования и сами выбирали себе женихов.
Что касается двух обнаруженных амазонок, то одной из них было за 50, а другой едва за 20, и судя по характерным приметам на костях, они отлично держались в седле и наверняка практиковались в стрельбе из лука.

"Наверное, это были те еще сорвиголовы, - отмечает Ли. - они умели делать все, что требовалось воинам-мужчинам. При этом у них не было боевых травм, но ведь и покоились они в могилах элиты, а командиры сами редко идут в бой в первых рядах. Так что эти женщины явно пользовались равными правами с мужчинами".
Кстати, по словам Ли, в соседнем Китае отношение к женщинам было совсем иным, там идеалом считалась беспомощная и покорная жена.
Не удивительно, что китайцы активно пропагандировали мысль о том, что "монгольские женщины - плохие женщины, что у них слишком много свободы, они распутны и из них получаются ужасные жены".
Но так уж повелось, говорит Ли, что в те времена китайцы пренебрежительно отзывались обо всех, кто жил к северу от Великой стены.

Источник - ВВС
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