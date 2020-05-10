Наша Победа – не предмет переговоров с Западом, - К.Затулин

15:10 10.05.2020 Наша Победа – не предмет переговоров с Западом



Как вы знаете, сейчас рассекречены документы, подтверждающие, что им дано было указание оставить вооружение тем немецким войскам, которые массово сдавались в плен на Западе, продолжая сопротивление на Востоке. В полном соответствии со сценарной версией "Семнадцати мгновений весны", Черчилль был готов начать войну с СССР даже до окончания Второй мировой.



КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН



Выступление Константина Затулина 7 мая на видеоконференции Института стран СНГ и ИА REGNUM "История второй мировой войны и современная геополитика"



Хочу поздравить всех участников с наступающим Днем Победы. Юбилеем, которого мы долго ждали и к которому долго готовились. Конечно, юбилей в этом году запомнится нам навсегда в виду тех условий, в которых он будет проходить. Но я хочу сказать, что никакой режим самоизоляции невозможен в отношении памяти живых и мертвых героев Великой Отечественной. И пусть на этот счет никто не заблуждается.



Вы знаете, что у нас в интернете широко обсуждается очередная выходка Шендеровича на "Эхе Москвы", который заявил, что, к сожалению, сейчас на подступах к Москве нет немецких войск. Но как раз именно то, что сейчас их нет, и является следствием Победы в 1945 году. А то, что в нашем обществе случаются "Шендеровичи" - это одно из серьезных обстоятельств, с которыми нам нужно каким-то образом разобраться.



Прежде всего, хотел бы сказать, что сейчас, чему мы все являемся свидетелями, вопрос о причинах и последствиях Второй мировой войны, конечно же, актуализировался.



Несколько десятков лет назад трудно было предположить, что современные политики, собравшись где-нибудь в Европарламенте, ОБСЕ или ПАСЕ, будут штамповать резолюции, в которых будут возлагать на Советский Союз даже не равную, а, может быть, большую, ответственность за развязывание войны.



Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин включился в эту историческую дискуссию. Он несколько раз за прошедшие месяцы выступал по этому поводу. Достаточно вспомнить хотя бы его предновогоднее выступление, посвященное позиции и поведению Польши перед войной, которое вызвало бурную реакцию в Республике Польша.



Мы не можем себе позволить согласиться с тем, что утверждают все эти европейские резолюции. Отмечу, - принятые подавляющим большинством голосов той самой Европы, которая именно нам должна быть благодарна за то, что расовая теория фюрера и он сам вместе с ней ушли в могилу.



Размышляя о том, что привело к такой ситуации, мы, конечно, неминуемо отметим 1991 год, когда распался Советский Союз и таким образом драматически снизились возможности и способности на достойном уровне вести борьбу, отстаивать правду истории.



Для многих на период 90-х годов, и тот же Шендерович пример, - все связанное с Советским Союзом стало подлежать сомнению, осуждению и проклятию. И в духе этого сомнения расцветают идеи - нужно или не нужно было сдавать Ленинград, что якобы позволило бы спасти жизнь тех сотен тысяч ленинградцев, которые погибли в годы блокады.



Хотя никто не объяснил, что бы случилось с ними на следующий день после капитуляции. Но мы знаем, что случилось бы с ними на примере тех оккупированных территорий, которые были под властью фашистских войск в годы войны.



Я бы сказал, что нет ничего особо удивительного в том, что сталкиваются два подхода к одному и тому же прошлому. И это, конечно же, связанно прежде всего с национальными интересами, той самой геополитикой, которая вынесена в заголовок нашей конференции.



Я не хочу в своем выступлении опускаться до полемики с какими-то мало кому известными широкой аудитории персонажами, которые представляют себя историками, политологами, выпускают различные опусы в последнее время.



И даже с теми, кто уже довольно известен у нас, как, например, Суворов-Резун, посвятивший этой теме целые тома своих сочинений после того, как совершил предательство и бежал в Англию. Давайте обратимся к людям, с которыми почетно спорить!



Я хочу напомнить хотя бы о двух таких личностях, произведения которых давно переведены на русский язык, чьими трудами пользуются исследователи. Попробуем посмотреть с точки зрения сегодняшнего дня: к чему привело развитие идей, заложенных в их трудах.



Я имею ввиду "Историю Второй мировой войны" Уинстона Черчилля, за которую он получил Нобелевскую премию и которая легла в основу западной историографии.



Черчилль, в отличие от Рузвельта и Сталина, которым судьба не предоставила такой возможности, посвятил свое свободное время, - а у него оно было после провала на выборах в 1945 году, - тому, чтобы навязать свое видение истории и зацементировать англо-саксонский взгляд на причины и последствия Второй мировой войны.



Второе издание, написанное в 1994 году и изданное у нас впервые в 1997 году, - это монография Генри Киссинджера "Дипломатия", более современный взгляд на мир с точки зрения всего потом происшедшего.



Что же утверждается и что обходится стороной в этих фундаментальных трудах?



Вы не встретите у Черчилля никакого упоминания об операции "Немыслимое", которую он готовил на следующий день или даже до наступления Дня Победы 8?9 мая.



Как вы знаете, сейчас рассекречены документы, подтверждающие, что им дано было указание оставить вооружение тем немецким войскам, которые массово сдавались в плен на Западе, продолжая сопротивление на Востоке. В полном соответствии со сценарной версией "Семнадцати мгновений весны", Черчилль был готов начать войну с СССР даже до окончания Второй мировой.



Само по себе желание Черчилля достичь превосходства над победителем, Советским Союзом, не допустить его в центр Европы, каким-то образом украсть результаты Победы у СССР не встречает никакого морального осуждения ни у самого Киссинджера, пришедшего гораздо позже, ни у многих других, которые рассуждают с высокоморальной точки зрения о том, что Сталин и Гитлер, СССР и Германия стоят на одной доске.



Если мы обратимся к труду уважаемого на самом высоком уровне в России политического деятеля, которым является бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, здравствующий и поныне, то увидим, что там содержатся очень много утверждений, которые категорически расходятся с нашим представлением о том, что было на самом деле.



Когда, например, дело касается политики Франции и Великобритании в преддверии Второй мировой войны, то вы можете найти у него массу объяснений их поведению. Киссинджер осуждает их за то, что они провалились и не так отреагировали на Гитлера, но говорит он об этом с позиции адвоката.



Оправдания состоят, например, в том, что Великобритания не могла заключить союз с СССР перед Второй мировой войной потому, что она поступилась бы своими принципами. Оказывается, демократические принципы Великобритании не дали ей возможности сформировать общий фронт борьбы с Гитлером!



И эти принципы абсолютно обходятся стороной, когда речь заходит о Мюнхенском соглашении! Дескать, этот выбор был неправильным, но о принципах здесь Киссинджер уже ничего не пишет.



Когда Киссинджер пишет о Советском Союзе, - он прокурор. Россия, по Киссинджеру, - главный виновник развязывания и Первой и Второй мировых войн. Она виновата уж тем, что была обеспокоена своей безопасностью. Ну не странно ли для России беспокоиться о своей безопасности? Если бы она вела себя потише, то, возможно, ничего бы и не случилось. А что касается любимых союзников по НАТО, то для них всегда находится оправдание.



Заметьте, что и в трудах Черчилля, и в трудах Киссинджера - людей разных поколений и разных периодов истории, абсолютно обходится стороной не только операция "Немыслимое".



Так, рассуждая о "паранойе Сталина", который якобы стремился захватить весь мир, как приз за Победу в Великой Отечественной войне, они игнорируют, не желают достойно оценивать реальные шаги Советского Союза, который согласился на создание ООН и принял целый ряд решений, направленных на реализацию совместно принятых документов Ялтинской и Тегеранской конференций.



Киссинджер не переживает в своих трудах по поводу того, что США и Великобритания вместе, и при Трумэне, и при Рузвельте, обманывали Советский Союз, не сообщая ему о разработках атомной бомбы.



Конечно, нельзя вычеркнуть историю с дискуссией в Белом доме уже после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Были разные точки зрения - бывшие сотрудники Рузвельта считали, что надо пригласить Советский Союз к сотрудничеству в области атомной энергии ради того, чтобы не рисковать хорошими отношениями с партнером по антигитлеровской коалиции и исключить на будущее конфронтацию и гонку вооружений.



Но в конечном итоге победило мнение Трумэна и его нового окружения, уверенного, что в течение многих лет обескровленный Советский Союз ядерную бомбу не создаст.



Киссинджер, совершенно легко уходя от того, что на самом деле волновало воюющую Америку Рузвельта, пишет о том, что Сталин, оказывается, сам рвался участвовать в войне с Японией потому, что был маниакально настроен на получение компенсаций за это.



Благородные западные альтруисты и низкий прагматик Сталин! Почему бы не вспомнить, что как только Советский Союз взял на себя обязательство вступить в войну с Японией через три месяца после победы над Германией, адмирал Кинг, ближайший помощник Рузвельта, с облегчением заявил: "Сегодня мы спасли жизнь миллиона американских солдат".



Но это все сегодня игнорируется, чтобы заявить о том, что именно Советский Союз виноват в развязывании Холодной войны, потому что Сталину нельзя было доверять. Не делается никакого адекватного вывода из факта, что Советский Союз вышел из войны с 27 миллионами жертв, с огромным разорением, которое постигло всю страну.



США потеряли 400 тысяч человек, но утвердились мировым лидером в производстве электроэнергии, стали лидером по золотовалютным резервам. США стали абсолютным выгодоприобретателем по итогам войны и, в то же самое время, отказали в помощи обескровленному СССР, который, в расчете на взаимность, согласился с предложениями союзников о создании Бреттон-Вудской системы, МВФ и Всемирного Банка.



Мы просили у США кредит в один миллиард долларов - они его не дали, но зато дали 3 миллиарда Великобритании под более низкий процент, чем просили мы. СССР не получил ничего.



Это все факты, которые вы не найдете в книге Киссинджера, потому что ему нужно представить нас с самого начала виновниками будущей Холодной войны. И, самое главное, сделать позицию США и Великобритании высокоморальной по сравнению с поведением Советского Союза, якобы маниакально настроенного на создание своей зоны влияния.



Я это говорю потому, что эти суждения сегодня и легли в основу, стали базой для будущих резолюций Европарламента и сегодняшнего представления о том, кто прав и кто виноват; для воспитания на Западе нового поколения людей в духе, по крайней мере, равной вины СССР и Германии за самую страшную трагедию в истории человечества.



Завершая, я хотел бы сказать, что, безусловно, во многом согласен с Модестом Колеровым в его анализе, хотя и не согласен считать, что мы со своей правдой о Второй мировой сейчас одни в "осажденной крепости". Мы видим и другие книги.



В качестве примера сошлюсь на изданную в США в 2015 году, а у нас в 2017 году книгу Сьюзан Батлер "Сталин и Рузвельт - великое партнерство". Если у вас есть возможность, ознакомьтесь с ней. Конечно, она не весит столько же в общественном мнении на Западе, сколько труды Черчилля и Киссинджера. Но это пример существования другой тенденции.



Потому что за ней великая общечеловеческая традиция называть вещи своими именами, по достоинству оценивать жертвы и по справедливости оценивать результаты. До тех пор, пока человечество существует, эта тенденция не умрет даже под жестким прессингом новых "Трумэнов". Поэтому мы должны искать союзников. Собственно, мы их и ищем, проводя такие конференции и не замыкаясь рамками Российской Федерации.



Мы приветствуем участников в других странах, а это представители, прежде всего, нашей диаспоры, наши соотечественники, которые в сложных условиях ведут свою борьбу за правду о Второй мировой и Великой Отечественной войне. Источник - REGNUM

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