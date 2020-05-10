УзбВласти укрывают виновников Сардобинской трагедии

15:13 10.05.2020

АЛИШЕР ИЛЬХАМОВ: "ПРАВИТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА ПРОДОЛЖАЕТ УКРЫВАТЬ ТЕХ, КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОХРАНИЛИЩА"



Воскресенье, 10 Мая 2020



До сих пор не выпущено никакого официального сообщения о том, кто являлся генеральным подрядчиком строительства, кто получил от государства те 400 миллионов долл. и нанял субподрядчиков.



Пресса сообщает только, что строительство водохранилища "Сардоба" велось под руководством предприятия "Узтемирйулкурилишмонтаж" ("Узжелдорстроймонтаж" - ред.) при АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана" - ред.).



Не ясно, однако, являлся ли "Узтемирйулкурилишмонтаж" генподрядчиком.



"Под руководством" - слишком туманный термин и не несет никакой правовой нагрузки.



Словом, власти продолжают секретничать, держа общество в неведении.



Они также не удосужились до сих пор провести пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов.



Алишер Ильхамов,

научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона



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ФАРИДА ШАРИФУЛЛИНА: "О РАССЛЕДОВАНИИ ПРОРЫВА ВОДОХРАНИЛИЩА"



Воскресенье, 10 Мая 2020



Человек по фамилии Сангинов, который строил Сардобинскую дамбу, назначен возглавлять комиссию по расследованию трагедии.



А что там расследовать-то?



Дождик с ветерком, что ли?



Рука руку моет.



Ворон ворону глаз не выклюет.



Что там еще народная мудрость говорит?



Фарида Шарифуллина,

администратор группы "Ташкент-СНОС" в Фейсбуке