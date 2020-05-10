|УзбВласти укрывают виновников Сардобинской трагедии
15:13 10.05.2020
АЛИШЕР ИЛЬХАМОВ: "ПРАВИТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА ПРОДОЛЖАЕТ УКРЫВАТЬ ТЕХ, КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОХРАНИЛИЩА"
Воскресенье, 10 Мая 2020
До сих пор не выпущено никакого официального сообщения о том, кто являлся генеральным подрядчиком строительства, кто получил от государства те 400 миллионов долл. и нанял субподрядчиков.
Пресса сообщает только, что строительство водохранилища "Сардоба" велось под руководством предприятия "Узтемирйулкурилишмонтаж" ("Узжелдорстроймонтаж" - ред.) при АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана" - ред.).
Не ясно, однако, являлся ли "Узтемирйулкурилишмонтаж" генподрядчиком.
"Под руководством" - слишком туманный термин и не несет никакой правовой нагрузки.
Словом, власти продолжают секретничать, держа общество в неведении.
Они также не удосужились до сих пор провести пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов.
Алишер Ильхамов,
научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона
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ФАРИДА ШАРИФУЛЛИНА: "О РАССЛЕДОВАНИИ ПРОРЫВА ВОДОХРАНИЛИЩА"
Воскресенье, 10 Мая 2020
Человек по фамилии Сангинов, который строил Сардобинскую дамбу, назначен возглавлять комиссию по расследованию трагедии.
А что там расследовать-то?
Дождик с ветерком, что ли?
Рука руку моет.
Ворон ворону глаз не выклюет.
Что там еще народная мудрость говорит?
Фарида Шарифуллина,
администратор группы "Ташкент-СНОС" в Фейсбуке