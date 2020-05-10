Узбекистан. Районам и городам присвоили цветовые уровни карантина (список)

15:21 10.05.2020

Районам и городам присвоили уровни карантина (список)



С 11 мая в районах и городах Узбекистана начнет действовать один из трех уровней карантина - "красный", "желтый" или "зеленый". Все районы Ташкента оказались в "желтой" зоне. Полный список.



С 11 мая районы и города Узбекистана будут классифицированы по уровням карантина.



Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на заявление Специальной республиканской комиссии.



Классификация регионов по уровню карантина была введена в стране с 8 мая: в областях, где инфекция не была выявлена или пациенты полностью выздоровели, - "зеленый" уровень, там, где за последние 14 дней вирус не был обнаружен, но остаются больные, - "желтый", в регионах, где фиксируются случаи инфицирования, - "красный".



В зависимости от уровня действуют разные ограничения.



На совещании 7 мая президент Шавкат Мирзиеев предложил расширить классификацию по уровням на районы и города. "В „желтых" и „красных" регионах есть районы, где случаев заражения не было обнаружено.



Точно так же, если завтра болезнь будет выявлена в каком-либо из районов „зеленого" региона, в изменении уровня всего региона нет необходимости", - отметил он.



Согласно сообщению комиссии, в областях с "красным" и "желтым" уровнями карантина районам и городам может присваиваться "зеленый" уровень, если в них нет инфицированных коронавирусом.



Аналогично, "зеленый" и "желтый" уровни сохраняются, даже если в каком-то из районов или городов выявлена инфекция, - статус поменяет только район или город.



Уровень карантина будет пересматриваться в зависимости от развития ситуации.



Ранее мы писали о действующих ограничениях в зависимости от уровня карантина и ограничениях, сохраняющиеся во всех регионах.



- "Красный" уровень карантина (регионы, в которых за последние 14 дней выявлены инфицированные коронавирусом)



- "Желтый" уровень карантина (регионы, где за последние 14 дней не выявлено новых случаев коронавируса, однако где имеются пациенты с коронавирусом)



- "Зеленый" уровень карантина (регионы, где не имеется лиц, инфицированных коронавирусом, или где они полностью выздоровели)



При этом стоит отметить, что определение "желтого" уровня карантина (регионы, где за последние 14 дней не выявлено новых случаев коронавируса, однако где имеются пациенты с коронавирусом) не совсем подходит под уровень карантина Ташкента, где за последние четыре дня прибавилось 82 новых пациента с COVID-19.



Кроме того, Зарафшан и Хатырчинский район, где на этой неделе выявили новые случаи, получили "желтый" уровень вместо "красного".