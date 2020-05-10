Знаменитые панфиловцы и фронтовые друзья: Темирбек Кокубаев и Тулеугали Абдыбеков

15:50 10.05.2020 Среди документов участника Великой Отечественной войны, панфиловца, писателя Дмитрия Федоровича Снегина (Поцелуева), среди множества фотоматериалов мое внимание невольно привлекла данная фотография.



Фронтовые снимки, отображающие солдат в часы отдыха, как правило, часто являются постановочными. Но глядя на этот снимок, создается ощущение, что проходивший мимо фотограф совершенно случайно зафиксировал радостный момент счастливой встречи двух друзей, фронтовых товарищей, гвардейцев-панфиловцев - знаменитого снайпера Тулеугали Абдыбекова (в архивных документах указан как Тлеугалий. - Прим.ред) и рядового 1075-го полка, знаменитого тенора и художественного руководителя ансамбля красноармейской самодеятельности дивизии Темирбека Кокубаева (справа).



Говорят, что противоположные по характеру люди притягиваются к друг к другу и нередко по жизни становятся близкими, закадычными друзьями. У боевых товарищей для дружбы, конечно, были другие условия, они встретились на войне. Но как раз таки характеры у них были разные.



Темирбек Кокубаев - заслуженный деятель искусств 8-й гвардейский дивизии имени И. В. Панфилова



По воспоминаниям Бауыржана Момышулы и Дмитрия Снегина, бывшего артиста госфилармонии имени Джамбула, теперь гвардии красноармейца Темирбека Кокубаева знал весь полк, вся дивизия. Его знали как смелого, отважного бойца, как весельчака и балагура в минуты затишья, как незаурядного певца. Его любили все.



Полковнику Бауыржану Момышулы нравилось слушать бархатный лирический тенор Темирбека в таких казахских песнях, как "Гайни", "Майра", "Сырымбет". Русские солдаты любили слушать в исполнении Темирбека песню "Зоренька", киргизы - "Киргизскую песню", татары - "Татарскую шуточную". Были в репертуаре Кокубаева песни "Два Максима", "Подруги", "Темная ночь" и другие.



Казалось бы, довоенная биография Кокубаева мало отличалась от других, но все же была одна особенность в его личности - он с детства мечтал стать артистом, певцом. Родился Кокубаев в 1916 году в семье чернорабочего в городе Семипалатинске. С малых лет среди сверстников его выделяла яркая индивидуальность. В семье их было четыре дочери и девять сыновей. Он был самым младшим. Позже, после войны, мама Темирбека Кокубаева Жумаш апа вспоминала: все дети как дети, но вот последний, самый младший Темирбек рос непоседой, забиякой. В школе учился отлично, был первым учеником. По характеру был щедрым, отзывчивым, и поет - просто заслушаешься. После окончания начальной школы Темирбек поступает в Семипалатинский техникум и, будучи студентом, организовывает кружок художественной самодеятельности. Вместе с членами кружка ставит популярную в то время в народе пьесу "Кыз-Жибек". И конечно же, он выступает в роли главного героя эпоса - Тулегена. Постановка пользовалась огромным успехом у местного населения.



В 1939 году успешно оканчивает Алма-Атинский музыкальный техникум и по день призыва в армию работает в Казахской государственной филармонии имени Джамбула ведущим солистом капеллы.



В июне 1941 года призывается в армию, его зачисляют в 1073-й стрелковый полк 316-й стрелковой дивизии. Таким образом, в составе 1073-го полка в качестве рядового Темирбек Кокубаев принимает участие во всех сражениях, проведенных 316-й стрелковой дивизией (с ноября 1941 года - 8-я гвардейская). В зимнюю кампанию 1942 года был ранен. За образцовое выполнение заданий командования награжден медалью "За боевые заслуги".



Являясь по призванию певцом - исполнителем песен народностей СССР, сказителем народных сказок, декламатором художественных произведений, Темирбек Кокубаев сумел сочетать обязанности рядового солдата с умелым применением своих артистических способностей. В минуты отдыха и затишья Кокубаеву удается что называется сколотить из бойцов, которых он учил своему искусству, ансамбль красноармейской самодеятельности полка (впоследствии - дивизии).



В характеристике на рядового 19-го гвардейского полка 8-й гвардейской дивизии Темирбека Кокубаева гвардии полковник Бауыржан Момышулы отмечал, что ансамбль красноармейской самодеятельности под руководством Кокубаева постоянно обслуживал бойцов и офицеров на привалах, в окопах, траншеях, блиндажах, землянках, на передовой линии, часто под свистом пуль и разрывами вражеских снарядов, разделяя трудности и смертельную опасность с товарищами по оружию - сослуживцами родной дивизии, своим искусством скрашивая трудности их фронтовой жизни.



Дмитрий Снегин, служивший в артиллерийском полку Панфиловской дивизии, в свою очередь вспоминал: "Главное сражение 1942 года - Сталинградская битва приближалась к своему победоносному концу. Главные силы гитлеровской армии и главные силы Красной армии были прикованы туда. Мы же лежали в глубокой обороне, и нас от врагов отделяла узкая полоска "ничейной" земли. В тихий снежный вечер участники ансамбля появились у нас на передовой. Они облюбовали площадку для выступления у подножья поросшего кустарником холма и начали представление. Над лесом, над "ничейной" землей, над притихшими траншеями и окопами полетела песня "Никто пути пройденного у нас не отберет". А потом забористые частушки про помешанного фюрера Гитлера, в которых ловко были перетасованы русские и немецкие слова. Их, эти частушки, слушали и понимали не только мы, но и гитлеровские вояки. Не успели замереть последние аккорды баяна, как по опушке леса, где проходила линия нашей обороны, по холму, у подножия которого давали представление наши окопные артисты, озлобленно и плотно ударили вражеские минометы. Все попрятались. Огневой налет оборвался так же внезапно, как начинался. На землю упала тишина, от которой можно было оглохнуть. И вдруг в этой тишине раздался голос. Это пел Кокубаев, наш Тимур (сослуживцы называли Темирбека Кокубаева Тимуром). Он стоял посредине изрытой разрывами мин поляне и пел. Поднялись и встали рядом с ним другие окопные артисты. Под аккомпанемент баяна и трофейных губных гармошек они пели песню за песней. Так повторялось много вечеров: Кокубаев начинал петь, а немцы открывали ураганный огонь. Но он, наш Тимур всегда выходил из этого поединка победителем..."



Ансамблем под руководством Темирбека Кокубаева было дано более 300 концертных выступлений на передовой, а также на смотрах красноармейской самодеятельности в штабах корпуса, армии и фронта ансамбль находил неоднократное одобрение командования и дважды награждался грамотами военных советов. Группа Кокубаева являлась желанным гостем солдат на боевых позициях и за короткое время стала популярной не только в своей дивизии, но и в соседних частях и соединениях. И как свидетельствует Бауке, солдаты и офицеры в шутку, но с любовью называли его "Заслуженным деятелем искусств 8-й гвардейской дивизии".



Знатный снайпер 8-й гвардейской дивизии Тлеугалий Абдыбеков



Гвардии старший сержант Тулеугали Абдыбеков родился в 1916 году в Жарминском районе Семипалатинской области. До войны был бригадиром хлопководческого совхоза Пахта-Аральского района Южно-Казахстанской области.



На войну был призван Пахта-Аральским райвоенкоматом в декабре 1941 года. В 8-ю гвардейскую дивизию имени И. В. Панфилова прибыл в мае 1942 года в числе Алма-Атинского пополнения. 14 мая 1942 года Абдыбекову впервые вручается боевая снайперская винтовка № ТВ 2916, выпуск 1941 года. И буквально через три дня, 17 мая 1942 года, он вступает в свой первый бой в местности Иваньково Калининской области. В первой же схватке меткий стрелок истребляет шесть фашистов, а когда выбывает из строя командир роты, Абдыбеков, взяв на себя командование ротой, бьет из леса просочившихся автоматчиков вражеской силы.



Как и подобает снайперу, Абдыбеков обладал очень твердым, порой и замкнутым характером. Придя в полк 14 мая 1942 года, он вскоре выделяется как один из лучших стрелков, а уже в сентябре 1942 года становится популярным снайпером полка.



Пожалуй, лучшую портретную характеристику Абдыбекова дает в своих воспоминаниях Дмитрий Федорович Снегин: "Служил в нашей панфиловской дивизии прославленный на всю страну снайпер Абдыбеков. Я в жизни не встречал более скромного и более молчаливого человека. Не сразу можно было угадать в нем мужество и оптимизм, присущие сильным натурам. Он в совершенстве овладел искусством снайпера не по призванию, а по велению гражданского долга. Трудно было уследить, когда Абдыбеков уходил на свой опасный промысел и когда возвращался в землянку. И уж совсем было невозможно обнаружить его там, где он облюбовывал себе позицию..."



В июле 1942 года Абдыбеков, первым открывая свой счет выведенным из строя фашистским солдатам и офицерам, возглавляет снайперское движение в дивизии. Он не только возглавляет снайперское движение, но и, настойчиво вводя во все детали снайперского искусства, готовит и воспитывает в дивизии 32 снайпера.



На 1 декабря 1942 года у Абдыбекова на боевом счету насчитывалось 227 истребленных немцев. За эти боевые заслуги в декабре 1942 года снайпер был награжден орденом Красной звезды.



Лучший снайпер дивизии с июля месяца 1942 по март 1943 года уничтожает 255 фашистов. Снайперское мастерство Абдыбекова сочетается с его бесстрашием в бою. С 6 марта по 10 марта 1943 года Абдыбеков под постоянным обстрелом противника, умело выбирая себе цель, уничтожает 28 фашистов и ранит двоих. В том же бою, заметив оставшиеся около противника боевые орудия, по собственной инициативе, под шквалом огня, несмотря на тяжелое ранение, вытаскивает и выносит три ручных пулемета, семь винтовок, один автомат и десять партийных билетов. За проявленную смелость и успешное выполнение боевого задания в марте 1943 года Абдыбеков награждается орденом Красного знамени. Хотя следует отметить, что и первом случае, и во втором командованием Тулеугали Абдыбеков выдвигался к награждению орденом Ленина.



Среди панфиловцев существовало много рассказов, коротких и длинных, в которых с восхищением из уст в уста передавалось мастерство знатного снайпера.



Молодые снайперы, ученики мастера, такие как Ержанов, Мадаминов, Техниязов, конечно же, всегда равнялись на своего старшего, более опытного товарища Тулеугали Абдыбекова.



Встреча боевых друзей



Не зря, наверное, называют писателей инженерами человеческих душ, психологами. Такими были и Бауыржан Момышулы, и Дмитрий Снегин, оставившие нам много бесценных воспоминаний, в которых нам удается находить характерные сюжеты военных будней, воинской доблести, крепкой солдатской дружбы... Ведь такие моменты не найдешь в официальных источниках.



Возможно, что Дмитрий Федорович, перебирая фотографии военных лет, лицезрея своих однополчан, смотрящих из старой, пожелтевшей, местами потрескавшейся фотокарточки, вспоминал о былых военных временах и, находя в памяти один эпизод из боевой жизни наших героев, написал следующие строки: "Ясность мысли и душевное равновесие как никому другому на фронте необходимы снайперу. Как и минер, он может ошибаться лишь раз в жизни. Не знаю, думал ли об этом Тимур Кокубаев в ту встречу со снайпером. Должно быть, думал. В тот дождливый день я был у командира батальона, нужно было согласовать взаимодействие артиллерии и пехоты в связи с предполагавшимся прорывом обороны неприятеля. Не помню уж, по какому поводу в командном пункте батальона находился и Тимур. Моросил надоедливый обложной дождь. Под сосной, в двух шагах от землянки сидел Абдыбеков. Тяжелая, как колокол, каска тускло поблескивала на его голове, за плечами, подобно крыльям беркута, топорщилась влажная плащ-палатка. К замкнутости и молчаливости этого человека все давно привыкли. Но сегодня Абдыбеков был грустен. Он вяло ел и смотрел по сторонам отсутствующим взглядом. Вот это было непривычно и привлекало внимание. Кокубаев подошел к снайперу, сел рядом на поваленную ветром березу. Он принялся рассказывать что-то смешное, но Абдыбеков не принял шутки. Лицо его оставалось печальным, а взгляд - рассеянным. Тимур замолчал, но за это время печаль друга стала его печалью. Он тревожно смотрел, как, зажав между коленями снайперскую винтовку, Абдыбеков прямо из котелка пил наваристый солдатский суп, вероятно, не ощущая вкуса и не испытывая наслаждения... Нет, в таком настроении отпускать снайпера на охоту за фрицами было опасно, и Кокубаев решил во что бы то ни стало рассеять его печаль. Он взял автомат так, как если бы в его руках была домбра, провел по диску правой рукой так, как если бы провел по струнам, и запел. Он пел казахские народные песни - протяжные и маршевые, шуточные и трагические, грустные и радостные. Голос Тимура то спускался до тревожного шепота, то солнечно ликовал... И Тлеугалий Абдыбеков оттаял. Глаза его прояснились и стали по-птичьи зоркими, с лица сошла печать грусти. "На, поешь", - протянул он Тимуру котелок и скупо улыбнулся. На передовую, к себе на позицию Абдыбеков ушел незаметно, как это умел делать только он один. Пропадал весь день и ночь. Вернулся на рассвете, мурлыча под нос какую-то песенку, вписав в свой лицевой счет уничтоженных фашистов еще троих..."



Наступил 1944 год. В январе и феврале на Калининском фронте шли наступательные бои. К этому времени у знаменитого снайпера на счету было 395 уничтоженных немецких солдат и офицеров. Только за дни наступления с 17 января 1944 по 21 февраля 1944 года Абдыбеков уничтожает еще 48 гитлеровцев. В этих наступательных сражениях 22 февраля 1944 года Абдыбекова тяжело ранило. 23 февраля 1944 года, не оправившись от тяжелых ран, знаменитый снайпер умер в медсанбате на станции Насва Новосокольнического района Калининской области. За последние подвиги командование выдвигало Абдыбекова на присвоение звания Героя Советского Союза. Однако указом Президиума Верховного Совета Союза ССР Тулеугали Абдыбеков награждается посмертно орденом Отечественной войны I степени.



На могиле погибшего героя снайперская винтовка № ТВ 2916 была вручена молодому снайперу, одному из лучших учеников гвардии старшего сержанта Тулеугали Абдыбекова рядовому Османалиеву Аширалы, который дал клятву своему боевому другу продолжать его боевой счет и отомстить за смерть наставника. В день вручения винтовки на боевом счету молодого снайпера было 29 истребленных гитлеровцев. Он сдержал свою клятву и из винтовки Абдыбекова было уничтожено еще 128 гитлеровцев. На боевом счету снайперской винтовки № ТВ 2916 всего 525 вражеских солдат и офицеров.



Из воспоминаний Снегина: "Мы с Кокубаевым тогда находились в Алма-Ате, выполняя особое задание Ставки. В свободные от боевого задания часы Тимур выступал на профессиональных подмостках, на заводах и предприятиях столицы республики, в госпиталях и школах. Тогда же ему было присвоено указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР почетное звание заслуженного артиста нашей республики. Узнав о гибели своего друга Тлеугалия Абдыбекова, Кокубаев поспешил в родную панфиловскую дивизию..." В номере газеты "Казахстанская правда" от 2 февраля 1944 года осталась заметка о том приезде делегации воинов панфиловской дивизии, где в конце значилось следующее пожелание: "Темирбек скоро выезжает в свою часть, к своим боевым друзьям, снова на фронт. Но мы твердо убеждены, что скоро Темирбек вернется в нашу столицу, к своему родному очагу, и споет новую песню, песню Победы..." Но, увы, не сбылось пожелание земляков Темирбека Кокубаева. Вернувшись на фронт, Кокубаев с песней и автоматом сражался с врагами и погиб как герой, в атаке. В наградном листе, в графе о личном боевом подвиге, осталась следующая запись: "В боях по прорыву второй линии обороны немцев 12 июля 1944 года в деревнях Гришнево и Волохнево автоматчик Кокубаев, проявляя мужество и стойкость, по сигналу атаки первым поднялся на штурм вражеской обороны и уничтожил 7 немцев. Закрепившись на занятых рубежах, тов. Кокубаев в составе роты участвовал в сражении, трех контратаках противника. В бою 13 июля 1944 года, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и в этом же бою убит..." Приказом частям 7-го гвардейского стрелкового корпуса от 14 августа 1944 года рядовой, стрелок 19-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени Панфилова Кокубаев Темирбек был награжден посмертно орденом Отечественной войны II степени.



Герой Советского Союза, панфиловец, гвардии полковник, писатель Бауыржан Момышулы как-то сказал: "Мы вспоминаем. В своих думах, записках воскрешаем картины событий и каждый раз заново переживаем. Переживаем не на поле быстротечных боев, а в часы раздумья, переживаем осмысленно, по-взрослому, по-пожилому. Для нас это не прошлое, а настоящее... Мне нужны поступок и портрет. Их надо брать только и только из жизни".



В жизни героев-панфиловцев, храбрых воинов - заслуженного деятеля искусств 8-й гвардейской дивизии Темирбека Кокубаева и знаменитого снайпера 8-й гвардейской дивизии имени И. В. Панфилова Тулеугали Абдыбекова - героических поступков было немало, они вписаны в историю войны золотыми буквами. А художественный портрет их героизма, запечатленный в воспоминаниях Бауыржана Момышулы и Дмитрия Федоровича Снегина, и в XXI веке не теряет своей актуальности, а напротив, по всем аспектам они достойны экранизации, ведь, как говорил Бауке, ничего не нужно придумывать и выдумывать, все надо брать из жизни... из жизней, прожитых нашими героями.



Автор: Гульнар Каратаева, начальник научно-информационной работы и научно-справочного аппарата Центрального государственного архива Республики Казахстан Источник - Tengrinews.kz

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