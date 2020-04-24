Битва на Орели: последнее крупное сражение русских с половцами (история)

21:54 10.05.2020

24 апреля 2020



Битва на Орели имеет точную датировку - 30 июля 1184 года. В этот день коалиция русских князей во главе с киевским князем Святославом Всеволодовичем нанесла сокрушительное поражение половецкому войску хана Кобяка. И как оказалось, это было последнее крупное сражение в русско-половецких войнах.

Вообще говоря, отношения между русскими князьями и половецкими ханами были весьма сложными. Факт, что половцы нанесли огромный ущерб русским землям своими набегами.

Но фактом является и то, что русские часто вели успешные войны с половцами. По крайней мере, в то время, когда князья отвлекались от междоусобиц.



Во время которых - и это тоже факт - противоборствующие стороны часто прибегали к услугам половецких отрядов. Это не говоря о том, что многие русские князья были в родстве с правителями кочевников.

В общем, единство и борьба противоположностей продолжались десятилетиями. И одним из эпизодов этой борьбы стали походы киевского князя Святослава Всеволодовича в первой половине 80-х годов XII века.



Следует заметить, что князь Святослав окончательно утвердился на киевском престоле в 1181 году. Он и до этого правил в Киеве, дважды. И оба раза вынужден был отступать в родной Чернигов. И надо заметить, что в распрях с другими князьями - в частности, смоленским Давыдом Ростиславичем и владимирским Всеволодом Большое Гнездо - ему активно помогали половецкие отряды.

Однако после того, как Святославу удалось-таки занять киевский престол, его политика в отношении кочевников претерпела радикальные изменения. В марте 1184 года он разбил отряды хана Кончака. Которому, впрочем, удалось сохранить основные силы, о чем через год узнал новгород-северский князь Игорь Святославич, походу которого посвящено "Слово о полку Игореве".

Святослав Всеволодович на этом не остановился. Он собрал большую армию: на помощь пришли отряды из Волынского, Галицкого, Переяславского, Туровского княжеств, а также вассалы киевских князей черные клобуки.



С этими силами Святослав выступил против еще одного половецкого хана - Кобяка. Противники встретились на реке Орели (на востоке нынешней Украины). В упорном сражении половцы были разбиты наголову. Хан попал в плен и позднее умер в Киеве.

Это было последнее крупное сражение между русскими и половцами. В битве на Орели кочевники понесли настолько ощутимый урон, что уже не смогли от него оправиться вплоть до монгольского вторжения.

Конечно, возникает вопрос про поход Игоря - он в сражении, к слову, не участвовал. Но следует заметить, что войско новгород-северского князя были несравнимо меньше тех сил, что собрал под своим началом Святослав Всеволодович. Хан Кончак, хоть и потерпел относительно недавно тяжелое поражение от киевского князя, против Игоря Святославича выставил большую армию. Так что повторить успех Святослава Игорю не удалось.