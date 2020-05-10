В Турции снова муссируют слухи о скором госперевороте

00:57 11.05.2020 В Турции снова судачат о госперевороте



Главное о Турции за 4 – 10 мая 2020 года



АРИФ АСАЛЫОГЛУ, 10 мая 2020, 18:09 - REGNUM Грузовые военные самолеты Турции в Южно-Африканской Республике



Как сообщает новостной портал AktifHaber, имеются утверждения о том, что грузовые военные самолеты Турции, доставляющие гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в различные страны, вернулись из Южно-Африканской Республики, нагруженные военной техникой. На южноафриканском новостном портале Daily Maverick было опубликовано сообщение о том, что в Кейптауне приземлились четыре грузовых военных самолета Турции. На борту только одного из этих самолетов содержалась гуманитарная помощь для ЮАР. Еще одно воздушное судно прибыло в ЮАР после доставки гуманитарной помощи в Сомали. Таким образом, всего на территорию ЮАР прибыло шесть турецких грузовых военных самолетов, которые вернулись обратно в Турцию полностью нагруженные военной техникой. В своем интервью для Daily Maverick посол Турции в Южно-Африканской Республике Элиф Улген сообщила о том, что упомянутые самолеты забрали в Турцию военную технику, приобретенную у компании Rheinmetall Denel Munition (RDM).



Турция перевезла 7400 повстанцев



Согласно сообщению турецкой редакции DW, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (СЦМСПЧ) сделал заявление о том, что Турция перевезла в Ливию 7400 повстанцев - членов военизированных формирований, поддерживаемых Анкарой, из которых 249 человек были убиты. В своем заявлении СЦМСПЧ также сообщает, что Турция продолжает перевозить в Ливию повстанцев, входящих в сирийские военизированные формирования, имеющие турецкую поддержку. Кроме этого, в СЦМСПЧ отметили, что за последнее время было убито 26 человек из военизированных формирований, поддерживаемых Турцией, которые оказывают сопротивление Халифу Хафтару в Ливии.



Германия продала больше всего вооружения Турции



Как сообщает турецкая редакция DW, согласно данным немецкого министерства экономики, в 2019 году Берлин увеличил объем экспорта вооружения на 43%. Утверждается, что больше всего оружия было приобретено Турцией. Далее следуют Кувейт, Англия, Литва и Сингапур. В списке экспортированного вооружения числятся подводные судна, танки, истребители, другие виды военных транспортных средств и вооружения. Однако в перечне нет военных грузовиков и вооруженных карет скорой помощи. Рост экспорта связан с тем, что в прошлом году ФРГ одобрила экспорт всевозможного военного вооружения и транспорта. Вследствие этого объемы продаж достигли рекордной суммы в 8 миллиардов евро.



Последние данные о коронавирусе



Как следует из сообщения телеканала Fox TV, общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Турции составляет 137115, а число летальных исходов повысилось до 3739. Общее число выздоровевших составляет 71166. Было принято решение о смягчении ограничительных мер на междугородние передвижения, которые были предприняты в рамках мер по предупреждению распространения коронавируса. Таким образом, было возобновлено междугороднее передвижение в 7 городах, а в остальных 24 городах и провинциях запрет продлен еще на 15 дней.



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что на сегодняшний день всего от коронавируса, который распространился по всему миру, погибло 473 гражданина Турции. Следует также отметить, что подтвердилось заражение коронавирусом штатного медицинского сотрудника Великого народного собрания Турции (парламент), одного из наиболее защищаемых учреждений. В связи с этим под усиленный контроль было взято 213 человек, которые могли контактировать друг с другом. За последние 14 дней исследование на наличие вируса прошли 213 человек, 12 из которых депутаты. Все находятся на домашней самоизоляции.



Кризис в сельскохозяйственном секторе



Согласно сообщению, опубликованному в газете Sozcu, председатель филиала профсоюза работников сфер сельского хозяйства, лесного хозяйства, охраны природы и животноводства при Конфедерации профсоюзов госслужащих Турции Эрдем Авджы указал на то, что необходимо срочно предпринять меры по продолжению сельскохозяйственного производства. Он отметил, что если не будут предприняты необходимые меры, то коронавирус может распространиться и среди сезонных рабочих и фермеров. Авджы добавил, что если в месяцы посевного сезона не будет осуществлен посев сельхозкультур, в первую очередь овощей, то через два-три месяца дефицит продуктов питания уже будет неизбежен.



Снова речи о перевороте



Как сообщает телеканал Fox TV, лидер турецкой Партии будущего Ахмет Давутоглу охарактеризовал вновь появившиеся утверждения о наличии угрозы переворота в Турции "намеренно выдуманными". Также Давутоглу добавил, что таким образом власти пытаются отвлечь внимание и изменить повестку дня общества, чтобы узаконить склонность к автократии. Помимо того, Давутоглу поинтересовался, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже 45 дней отсутствует в Анкаре, раз существует угроза переворота. Политик отметил следующее: "Власти, правящая Партия справедливости и развития (ПСР), а также Эрдоган то поднимают шум из-за угрозы осуществления переворота по всей стране, опираясь на обрывки фраз из отчета, который ничего не стоит, не имеет научного подтверждения и достаточных журналистских аргументов; то отвлекают внимание, призывая народ бороться с угрозой переворота из-за безответственного заявления одного из политиков. Подобное положение является действительно трагикомичным, потому что страну превращают в поле для "троллинга", а власти исполняют роль распространителя пропаганды".



Аресты как сигнал для Давутоглу



Согласно сообщению новостного портала Medya Notu, в районе Ахлат провинции Битлис были арестованы члены турецкой Партии будущего, которые раздавали маски и угощения для разговения. Известно, что эти пять человек входят в местный Совет правления Партии будущего от округа Битлис. Председатель крыла Партии будущего в Битлисе Вейсель Бабахан прокомментировал данную ситуацию в своем интервью порталу Medya Notu, имеющему отношение к Ахмету Давутоглу, и назвал действия с арестами "операцией по запугиванию Давутоглу". Такие попытки запугивания предпринимались и ранее. 27 сентября 2019 года Давутоглу прекратил свое членство в ПСР, после чего основал Партию будущего. 13 декабря 2019 года по отношению к некоторым членам его партии были применены налоговые санкции, а близкие других членов этой партии были уволены с госслужбы. Помимо того, был наложен арест на основанные Давутоглу университет "Шехир Университеси" и Фонд по поддержке науки и искусства.



Комментарии Партии демократии и прогресса



Как сообщается на новостном портале TR724, Партия демократии и прогресса отметила, что хотя с момента объявления чрезвычайной ситуации в Турции прошло уже два года, до сих пор ничего не сделано для возвращения к нормальной жизни и развития демократии. Также в заявлении говорится о том, что правительство, наоборот, настаивает на управлении в условиях чрезвычайной ситуации. Была подчеркнута значимость Конституционного суда как апелляционной инстанции с точки зрения соблюдения основных прав человека и норм демократии. И добавлено следующее: "Не стоит забывать, что процесс возвращения к нормальной жизни возможен только при соблюдении норм Конституции и признании судебными органами верховенства конституции".



"Эрдоган сформировал правительство с разрешения Америки"



Согласно сообщению на новостном портале Medya Notu, председатель партии "Родина" Догу Перинчек дал интервью журналисту Чаглару Джилара. После освобождения из мест заключения в 2014 году Перинчек сделал ряд заявлений об Эрдогане. Журналист напомнил политику, который в последнее время сотрудничает с правительством, о заявлении с критикой в адрес президента Турции. Перинчек отметил, что Партия справедливости и развития была сформирована Эрдоганом с разрешения США. Также Перинчек добавил следующее: "Да, он остался у власти, но это уже другой человек - он изменился. Эрдоган в 2014 году и сейчас - это не один и тот же человек, можно даже сказать, что это противоположности. Он был сопредседателем проекта "Великий Средний Восток".



Награжден за развитие свободы слова



Как сообщается на новостном сайте Ahval News, 3 мая, когда отмечается Всемирный день свободы печати, Ахмет Алтан и Элиф Шафак были удостоены "Почетной премией за свободу слова", которая присуждается ежегодно Брюссельской ассоциацией университетов и Брюссельским свободным университетом под эгидой ООН. В связи с тем, что владелец и главный редактор газеты "Тараф" Алтан находится под заключением в тюрьме Силиври, награду получил его адвокат Фиген Чалыкушу.



34 миллиардов долларов от туризма растворились



Как говорится в сообщении, опубликованном в газете Dunya Ekonomi, в 2019 году полученный Турцией доход от туризма составил 34 миллиарда 520 миллионов долларов. Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса Турцию ожидают тяжелые времена. Если в этом году туристический сезон не будет открыт, то более миллиона человек, которые трудились в секторе, останутся без работы. Согласно данным Турецкого статистического института, в 2019 году по сравнению с 2018 годом уровень дохода туристического сектора страны увеличился на 17%. Больше всего туристов прибыло из Германии и Англии. Сегодня власти этих стран призвали своих граждан не выезжать за границу в связи с пандемией коронавируса.



КОРОТКО О ГЛАВНОМ



Как стало известно, Центральный банк Турции осуществил продажу долларов для того, чтобы удержать курс турецкой лиры на уровне семь лир за доллар. На финансовые манипуляции для поддержки турецкой лиры было выделено 65,7 миллиардов долларов, которые должны составлять резервный запас Центробанка.



Турецкая лира изо дня в день продолжает терять позиции на валютном рынке в условиях глобального экономического кризиса в связи с пандемией коронавируса. На ситуацию не смогли повлиять даже миллиардные эмиссии ЦБ Турции. Курс лиры по отношению к доллару уже достиг уровня 7.09 к 1 и продолжает расти. Курс по отношению к евро достиг отметки 7.69 к 1.



Глава Федеральной резервной системы США Томас Баркин отметил, что договоренности относительно предоставления возможности включения в своповую кредитную линию достигаются только на "взаимном доверии". Данный ответ был предоставлен Баркином на вопрос об условиях включения Турции или других стран в упомянутую кредитную линию. Как известно, ФРС США ранее отказали Анкаре.



Амстердамская газета Westerpost широко осветила в одном из своих выпусков сообщение о том, что причастный к движению "Хизмет" Басри Доган был награжден Королевским орденом. Как говорится в сообщении, Доган на протяжении вот уже 28 лет проживает в Амстердаме, занимается журналистской деятельностью и известен своими трудами в установлении диалога и интеграции. Доган был награжден Орденом высшего класса Королевства Нидерландов.



В долине Акарджа, расположенной в провинции Измир, и ее окрестностях наблюдается нашествие саранчи. Саранча начала поедать и уничтожать весь урожай. Ранее подобное уже было замечено в юго-восточных провинциях Турции. Источник - REGNUM

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