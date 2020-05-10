Япония обвиняет КНР в попытке захватить чужие острова, - "НГ"

07:23 11.05.2020

Во время пандемии обострились территориальные споры Китая с соседями

Геннадий Петров

10 мая 2020



Министерство иностранных дел Японии выразило протест Пекину в связи с появлением сил китайской береговой охраны в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Это не первый инцидент такого рода с участием КНР. За последний месяц обострились споры между Китаем и его соседями вокруг принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Причем, участником противостояния становятся США.

Инцидент, побудивший японских дипломатов выступить с протестом, произошел 8 мая. Два корабля береговой охраны КНР преследовали шхуну с японскими рыбаками, которая ловило рыбу в районе спорных островов. Огонь китайцы не открывали. Никто из трех японских членов экипажа судна не пострадал. Тем не менее, инцидент мог превратиться в вооруженное столкновение. На защиту шхуны вышли корабли береговой охраны Японии, сообщила пресс-служба этого ведомства.

"Острова Сенкаку являются территорией Японии, поэтому мы считаем недопустимым вторжение в наши территориальные воды, нарушающее суверенитет страны", - говорится в ноте японского МИДа.

Между тем у Китая есть свое мнение на счет того, кому принадлежат спорные острова. С 2012 года, когда в Токио объявили их собственностью японского государства, корабли береговой охраны КНР периодически появляются там. Однако инцидент, случившийся 8 мая, стал первым за много месяцев.

Он происходит на фоне нагнетания территориальных споров КНР со своими соседями и в Южно-Китайском море, которое считается одним из самых оживленных торговых маршрутов в мире. Аналитики говорят, что Китай фактически претендует на 90% имеющего геополитическое значение моря. И при этом он не только не проявляет готовности разрешить споры, но и время от времени повышает ставки в попытке добиться своего.

Так, месяц назад обострились отношения Китая с Вьетнамом из-за Парасельских островов и островов Спратли. 3 апреля береговой охраной КНР было потоплено вьетнамское рыболовное судно. К счастью, жертв не было. Вьетнамское судно находилось в районе островов Cпратли. КНР квалифицировало действия рыбаков как браконьерство в китайских территориальных водах. Через десять дней китайское геологоразведочное судно Haiyang Dizhi-8 появилось у рифа Вангард (вьетнамское название Тытинь). Вьетнам выразил протест, указав, что эта территория – исключительная экономическая зона страны.

Кроме того, возмутились власти Малайзии. Судно появилось в непосредственной близости от района, где работала государственная нефтяная компания этой страны Petronas. Недовольны и на Филиппинах. Эта страна также вовлечена в территориальный спор в Южно-Китайском море. 17 февраля ВМС Филиппин обвинило китайских военных моряков во вторжении в свои территориальные воды.

Но КНР все протесты проигнорировала. Более того, в конце апреля китайские власти объявили о создании административной единицы на спорных архипелагах. Парасельские острова и Спратли теперь в КНР считаются частью городского округа Саньша. Он официально относится к провинции Хайнань.

Присоединение спорных островов к Саньша не может быть воспринято Вьетнамом иначе, как вызов. Дело в том, что сам городской округ был создан при специфических обстоятельствах. В 1974 году Китай занял необитаемый остров Юнсин (Вуди), относящийся к Парасельскому архипелагу в результате небольшого военного конфликта с Южным Вьетнамом, тогда фактически контролировавшем эту территорию. В морском сражении 17 января 1974 года погибло, в общей сложности, около сотни человек. На оставшемся за КНР острове был создан округ Саньша, построены несколько объектов Народно-Освободительной армии Китая (НОАК). Китайский суверенитет над Юнсином (Вуди) не признали ни Южный Вьетнам, ни вьетнамские коммунисты. В современном Вьетнаме остров официально считается неотъемлемой территорией страны, а название "Саньша" не признается.

"Такие действия не только создают напряженность в отношениях с Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами, но и заставляют членов АСЕАН сомневаться в искренности Китая в переговорах по Кодексу поведения в Южно-Китайском море", - пишет гонкошская South China Morning Post.

Серьезность конфликту придает то, что позицию Китая осудили США. Госсекретарь Майкл Помпео прямо заявил, что КНР, пользуясь тем, что внимание мировой общественности отвлечено на борьбу с коронавирусом, пытается решить территориальные споры с соседями в свою пользу.

А 30 апреля в районе Парасельских островов случился инцидент. Правда, что произошло между американским эсминцем USS Barry и китайскими военными кораблями в этом районе, до конца не ясно. По версии КНР, они вынудили американских военных покинуть спорный район. По американской же версии, эсминец совершил плановый маневр. Как бы то ни было, воды Южно-Китайского моря патрулируют американские и австралийские корабли, и повторение новых инцидентов не исключено.

Вероятность того, что США будут вовлечены в прямое военное противостояние, повышает то, что у стран, имеющих территориальные споры с Китаем, есть союзнические отношения с Америкой. В Японии находятся американские военные базы, и несмотря на усиление собственных вооруженных сил, пересматривать уровень своих отношений с Вашингтоном в Токио не спешат.

По-прежнему сохраняются обширные связи в оборонной сфере между США и Филиппинами. Политические трения Манилы и Вашингтона этому не препятствуют. Наконец, Вьетнам в последнее время отошел от ранее провозглашаемого принципа "Трех нет" - не идти на военные альянсы, не создавать иностранные базы на своей территории, не создавать альянсы, которые могут быть расценены как союзы против третьих стран. Так что Китай, усиливая свою активность в вопросе о принадлежности спорных островов, рискует.

"Пекин использует тот факт, что его соперники из Юго-Восточной Азии изо всех сил пытаются сдержать пандемию и ее экономические последствия, надеясь, что они либо не отреагируют на шаги Китая по дальнейшей консолидации своих завоеваний в Южно-Китайском море, либо сделают это не оптимально", - приводит издание Nikkei Asian Review мнение эксперта сингапурского Института оборонных и стратегических исследований Коллина Коха.

С ним согласен британский журналист, редактор международного отдела газеты Telegraph Кон Кофлин. "Коммунистическое руководство Китая надеется воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы запугать своих азиатских соседей в Южно-Китайском море", - написал он в одном из последних комментариев.