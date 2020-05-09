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Трамп превращает КНР в пугало перед выборами, - В.Скосырев
07:25 11.05.2020

Китайская медсестра взывает к совести президента США
Владимир Скосырев

9 мая 2020

В информационной войне с Китаем США и Австралия играют роль плохого и доброго полицейского. Вашингтон прекратил финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а американские конгрессмены готовят законы, которые потребуют от Китая репараций за убытки от пандемии. Но Канберра, союзник Вашингтона, проводит более мягкую линию, призывая к международному расследованию вспышки вируса. Пекин не остается в долгу. Его СМИ пишут, что США переваливают вину за неумелую работу своих служб в борьбе с эпидемией на китайцев.
Из поля зрения СМИ в США и Китае выпала Ши Чжэнли, исследователь из Института вирусологии в Ухане, которая многие годы изучала паразитов, имеющихся у летучих мышей. Заслуги Ши получили международное признание. Но после того, как началась пандемия, на Западе заговорили, что причиной тому стала утечка вируса из лаборатории в Ухане. Ши опубликовала опровержение и исчезла. Во всяком случае, китайские медиа о ней молчат.

Зато на сцену вышла китайская медсестра, которая в числе 42 тыс. других работников из разных районов страны приехала в Ухань помогать своим коллегам в конце 2019 года. Она направила открытое письмо президенту США Дональду Трампу, чтобы рассказать ему, что на самом деле произошло. "Поначалу медицинских принадлежностей действительно было недостаточно. В целях экономии, даже если мы обливались потом, у нас кружилась голова и нас тошнило, мы не хотели снимать защитную одежду, чтобы хоть немного вздохнуть. Мы вылечили более 3600 пациентов в возрасте старше 80 лет в провинции Хубэй. Я действительно счастлива и горжусь этим", пишет женщина. Письмо заканчивается добрыми пожеланиями американским медикам и всему народу.

Пожалуй, ключевым моментом этого послания служит упоминание в нем китайского Нового года. Американцы обвиняют Пекин в том, что он чуть ли не намеренно промедлил с карантинными мерами и позволил под Новый год массе китайских туристов выехать за границу и разнести вирус по всему миру. На самом деле, вытекает из документа, распространяемого китайскими СМИ, вспышка стала полной неожиданностью для властей КНР, и они сделали все, что от них зависело, чтобы остановить заразу.

Попытки Пекина остудить американские горячие головы, требующие покарать Китай за пандемию, не ограничиваются письмом от имени медсестры. Китайские медиа утверждают, что Трамп намеренно нагнетает антикитайскую истерию накануне выборов, чтобы отвлечь внимание избирателей от провалов своей политики. Главная партийная газета "Жэньминь жибао" пишет: "В настоящее время США являются страной с самой серьезной эпидемиологической ситуацией, количество подтвержденных случаев превышает 1 млн, около 80 тыс. людей умерли". Вслед за тем появляется все больше сообщений о том, что первоначально американское правительство бездействовало. Отсюда и стремление "переложить ответственность" на других.
Не дремлют и китайские художники и юмористы. В соцсетях на английском языке опубликован диалог древнего китайского воина (его терракотовую фигуру можно видеть в музеях) со статуей свободы. Статуя явно не склонна воевать и хочет завершить спор мирно).

Но, как передает интернет ресурс Asia Times, эти примирительные жесты никакого благожелательного отклика у Вашингтона не находят. Администрация Трампа приостановила финансирование ВОЗ за то, что всемирная организация якобы слушается Китая, и грозит в дальнейшем полностью отказаться от ее поддержки. В то же время американские конгрессмены разрабатывают законы, на основании которых Америка сможет потребовать у Китая выплаты репараций за убытки, причиненные пандемией.
Австралия, союзник США, проводит более умеренный курс. Она ратует за создание независимого международного органа для расследования происхождения эпидемии. А ВОЗ, как говорят в Канберре, должна быть реформирована, чтобы избавиться от клейма прокитайской организации.

Эта тактика, построенная по принципу Голливуда "один полицейский злой, другой – добрый", применяется Вашингтоном и Канберрой для того, чтобы припереть Китай к стене и заставить его признать свою ответственность за пандемию.
Пропаганда с обеих сторон, увы, нисколько не помогает прояснить вопрос о том, каково происхождение коронавируса. Разве что вирусолог Ши Чжэнли выйдет из тени и раскроет секреты уханьской лаборатории.

Источник - ng.ru
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