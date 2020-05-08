После открытия границ в Россию может хлынуть поток мигрантов, - Е.Трифонова

07:28 11.05.2020

Новые гастарбайтеры, лишившиеся заработков на родине, будут конкурировать за рабочие места с обедневшими россиянами



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

8 мая 2020



Московское Бюро по правам человека (МБПЧ) готовит доклад о росте в условиях пандемии коронавируса проявлений расизма и ксенофобии в связи с изменениями ситуации в миграционной сфере, а также на рынке труда. Эксперты допускают, что несмотря на увеличение безработицы среди россиян мигранты все-таки не уступят им свои рабочие места, которые просто перетекут в теневой сектор. При этом в посткоронавирусный период предвидится новый приток в Россию гастарбайтеров из ближнего зарубежья по той причине, что эти люди лишатся возможности зарабатывать на родине.

Доклад "СOVID-19: проявления расизма, ксенофобии и миграционные процессы в условиях пандемии" МБПЧ представит 12 мая. Эксперты организации отмечают, что властей, похоже, не особо волнуют проблемы в миграционной сфере. И это несмотря на растущий в стране уровень ксенофобии, мигрантофобии, а также прогнозируемое увеличение преступности среди разом обедневших гастарбайтеров.

В докладе МБПЧ утверждается, что эпидемия коронавируса уже привела "к значительному росту идеологии и практики изоляционизма, социального и политического эгоизма, а также алармистских настроений, пронизавших общества сверху донизу".

Именно в такие моменты, указывают эксперты, обостряется как интерес людей к собственной идентичности, так и стремление "объяснить" неудачи каким-либо внешним воздействием. "Побочным эффектом тут выступают ксенофобские, конспирологические настроения, упрощенчество, а также попытки объяснить кризис заговором неких "темных сил" или "чужаков", - говорится в исследовании МБПЧ.



Не избегнет этой участи и Россия: эксперты уже отметили очевидное обострение межэтнических отношений в увязке с миграционной ситуацией в стране или, как минимум, неприязни к "понаехавшим". Скажем, приезжие азиатского происхождения все чаще воспринимаются кем наподобие "патогенных микроорганизмов в человеческом обличье", указывается в докладе МБПЧ. Там подчеркивается, что антимигрантской риторикой уже окрашены заявления в соцсетях ряда радикальных националистических организаций.

Между тем, говорится в этом докладе, для укрепления ксенофобских настроений, к сожалению, существуют и вполне прозаические причины: резкое сжатие рынка труда заставляет людей смотреть на приезжих как на потенциальных конкурентов за работу, зарплату и социальные пособия. И теперь мигранты в России вынуждены искать любую работу, отсюда, как следствие, резкий рост теневой занятости с одновременным зарплатным демпингом.



Однако, уверены в МБПЧ, и после спада пандемии количество проблем не уменьшится, а видимо, наоборот, возрастет. Например, среди россиян спрос на ранее непопулярные вакансии в "посткоронавирусный" период явно увеличится. Вместе с тем стоит ожидать и приезда в РФ дополнительного числа гастарбайтеров из постсоветских государств с связи с тем, что они неизбежно потеряют работу на родине в результате экономических последствий эпидемии коронавируса.

"В этом плане официальная Москва должна быть заинтересована в благоприятных перспективах восстановления и развития экономик этих стран. В противном же случае помимо проблем социального порядка Россия может оказаться перед лицом таких дополнительных вызовов, как национальная и религиозная радикализация, которые, как правило, сопутствуют бедности и неустроенности", - говорится в докладе МБПЧ.



Дело в том, что среди гастарбайтеров, оставшихся из-за коронавируса без работы, могут развить активность вербовщики различных террористических структур. Поэтому, как отмечено в докладе, "нельзя ослаблять профилактическую работу с теми, на кого направлена такая агитация". И, конечно, как безработица, так и нелегальная занятость способствуют росту правонарушений. То есть речь может идти об опасности криминализации мигрантских сообществ: "Характерным почерком преступников становятся нападения на отдельных граждан - с целью похищения денег, продуктов питания, на дачи и другие частные владения, а также на банкоматы".

Как сообщил "НГ" глава МБПЧ Александр Брод, доклад будет направлен в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), в МВД, Минсоцзащиты, Минздрав и ряду профильных некоммерческих организаций. При этом Брод выразил обеспокоенность отсутствием интереса властей к проблемам, сочетающим социально-экономический и межэтнический факторы. К примеру, заметил он, до сих пор не видно, чтобы тема миграции серьезно обсуждалась на уровне правительства. "Я направил обращение в ФАДН с предложением провести межведомственное совещание по вопросам миграции, но реакции пока нет", - заявил "НГ" глава МБПЧ, отметивший лишь появление отдельных частных инициатив. Скажем, предприниматели и национальные общины стали кормить мигрантов горячими обедами, но этого совершенно недостаточно в смысле государственной политики.

"Считаю необходимым провести межправительственные консультации по линии стран СНГ, Евразийского экономического союза для объединения усилий в сфере миграционной политики. Желающим мигрантам необходимо помочь выехать на родину, побудить правительства стран СНГ оказывать хотя бы минимальную поддержку своим согражданам, застрявшим в России в период пандемии", - уверен Брод. Он подтвердил, что по-прежнему не решен вопрос о медицинских обследованиях и лечении мигрантов. Но хуже, что "никто не знает реальную ситуацию с распространением коронавируса в этой среде, могу лишь предположить, что результаты тестов будут удручающими".

Что касается криминализации приезжих, то, по официальным данным МВД, иностранные граждане и лица без гражданства совершили на территории РФ почти 9,5 тыс. преступлений, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю граждан государств-участников СНГ приходится почти 8,5 тыс. преступлений (плюс 3,1%). При этом также выросло количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Таких преступлений совершено 3,9 тыс., что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

"Если продолжать не замечать новые повороты темы миграции, не решать возникающие проблемы, то напряжение в обществе будет нарастать. Криминализация мигрантов встретит ответную волну насилия со стороны озлобленного и обнищавшего местного населения. Уже видно, как подливают масла в огонь "страшилки" о мигрантах на интернет-ресурсах радикальных националистов, а также в некоторых недобросовестных СМИ", - подчеркнул Брод.