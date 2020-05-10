 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
КазВирус - 5.126
07:39 11.05.2020

Еще 36 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Всего в стране подтверждено 5 126 случаев.

Зарегистрировано еще 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них, в г. Нур-Султан - 8, в г. Алматы - 10, в Акмолинской области - 1, в Атырауской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 3, в Костанайской области - 1, в Мангистауской области - 8, в Северо-Казахстанской области - 2, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 5 126 случаев, из них:
в Алматы - 1590,
в Нур-Султане - 1074,
Атырауской области - 302,
ЗКО - 252,
г. Шымкент - 233,
Кызылординской области - 229,
Карагандинской области - 191,
Алматинской области - 183,
Туркестанской области - 180,
Жамбылской области - 179,
Актюбинской области - 172,
Павлодарской области - 154,
Мангистауской области -128,
Акмолинской области - 110,
Костанайской области - 62,
ВКО - 51,
СКО - 36.

Источник - zakon.kz
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