КазВирус - 5.126

07:39 11.05.2020

Еще 36 человек заболели коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 5 126 случаев.



Зарегистрировано еще 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них, в г. Нур-Султан - 8, в г. Алматы - 10, в Акмолинской области - 1, в Атырауской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 3, в Костанайской области - 1, в Мангистауской области - 8, в Северо-Казахстанской области - 2, сообщает zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 5 126 случаев, из них:

в Алматы - 1590,

в Нур-Султане - 1074,

Атырауской области - 302,

ЗКО - 252,

г. Шымкент - 233,

Кызылординской области - 229,

Карагандинской области - 191,

Алматинской области - 183,

Туркестанской области - 180,

Жамбылской области - 179,

Актюбинской области - 172,

Павлодарской области - 154,

Мангистауской области -128,

Акмолинской области - 110,

Костанайской области - 62,

ВКО - 51,

СКО - 36.