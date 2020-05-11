"Враг, уходи"! Пекин берет под контроль Южно-Китайское море, - Д.Минин

08:34 11.05.2020

Дмитрий МИНИН | 11.05.2020 |



ВМФ США терпит первое поражение в "коронавирусной войне" с КНР

Нападки Вашингтона на Пекин с требованиями взять на себя ответственность за возникновение и последствия распространения инфекции коронавируса достигли такого уровня, что в мире стали опасаться уже не холодного, а горячего конфликта между США и КНР. Однако Белый дом, обеспокоенный ослаблением своей гегемонии, пока проигрывает лидерам КПК не только в эффективности противостояния COVID-19, но и в силовом противоборстве.



Китайские военные моряки: "Враг, уходи"!

Сингапурское издание Asia Times описывает, как Китаю удалось использовать американские неурядицы для достижения того, что у него не получалось долгие годы, – установления военно-стратегического контроля над своим мягким подбрюшьем, Южно-Китайским морем.



Южно-Китайское море со спорными архипелагами Сиша и Наньша

18 апреля Государственный совет Китая, главный административный орган страны, объявил о создании двух новых административных районов в Южно-Китайском море. Они включают в себя архипелаги Сиша (оспариваемые соседями Парасельские острова) и Наньша (также спорные острова Спратли). Оба района отнесены к ведению префектуры Санша, впервые созданной в 2012 г. на острове Юнсин (Вуди) в Парасельской цепи островов. В городе проживает всего 1800 жителей, а площадь острова Юнсин – всего 20 кв. км, но с него осуществляется эффективный военно-наблюдательный контроль над 2 миллионами квадратных километров прилегающих спорных вод, богатых морскими ресурсами и множеством отмелей, атоллов, островков, скал. По оценке китайских военных, этим они взяли на себя ответственность "за сохранение национального суверенитета".



Город Санша и база ВВС и ВМФ Китая на острове Юнсин

Китай осуществляет обширную программу расширения и создания новых искусственных островов в тихоокеанской акватории. Так, военно-командным центром на расположенном к югу от Парасельских островов архипелаге Спратли стала база ВВС и ВМФ на рифе Огненного Креста, надстроенном до необходимых размеров.



Аэродром на рифе Огненного Креста (Fiery Cross Reef) – непотопляемый авианосец

Следующей по программе, очевидно, станет база на отмели Scarborough Shoal, где уже ведутся работы.



Отмель Scarborough Shoal, превращаемая Китаем в базу типа Огненного Креста

Всего китайцы могут создать по периметру Южно-Китайского моря около десятка таких "непотопляемых авианосцев".



Квадратами обозначены рифы, где могут быть оборудованы новые базы КНР

Госдепартамент США расценил последние действия Китая в Южно-Китайском море как попытку аннексии и подверг Пекин острой критике за военные приготовления. Попутно Вашингтон обвинил китайскую сторону в "рекордной добыче газа" из гидратов моря, выступив в роли защитника экологии, что применительно к интересам Соединенных Штатов им не свойственно. И беззастенчивой клеветой прозвучало обвинение Китая в том, что китайский патрульный катер якобы потопил вьетнамскую рыболовецкую шхуну (быстро выяснилось, что катер был индонезийским, а не китайским).

А дальше все пошло не по плану. Как и в прежние годы, США вознамерились силами своего 7-го флота, оперирующего в Тихом и Индийском океанах, продемонстрировать Китаю и его соседям свою боевую мощь, которой "не стоит бросать вызов". Командование 7-го флота хвастливо заявляло, что в его распоряжении в любой момент находятся 60-70 боевых кораблей, 200-300 самолетов и 40 тыс. морских пехотинцев.

Однако вскоре выяснилось, что флотский флагман авианосец "Теодор Рузвельт" (более 1 тыс. зараженных коронавирусом моряков на борту) выплыть не может. На замену ему к берегам Китая пошел авианосец "Гарри Трумэн", но и он вернулся на базу из-за того же. Кроме них, вирус вывел из строя еще три авианосца – "Карл Винсон", "Джон Си Стеннис" и "Рональд Рейган". Впервые за 15 лет ВВС США приостановили свою "миссию постоянного присутствия стратегических бомбардировщиков" на о. Гуам.



База ВВС и ВМФ США на о. Гуам – до Китая неблизко

Китайцы выяснили, что "невидимый враг" поразил команды не только этих, но многих других кораблей и вспомогательных судов ВМФ США, а также базы на берегу, включая базы на Гуаме. В итоге американцы наскребли с разных флотов очень скромную эскадру, миссия которой в середине апреля обернулась полным фиаско. В составе эскадры из боевых были только десантный корабль USS America, вскоре также куда-то исчезнувший, крейсер класса USS Bunker Hill и эсминец USS Barry.



Устаревшие корабли США плывут к Китаю – неубедительно

К этой "экспедиции запугивания" стал приближаться китайский флот с авианосцами "Ляонин" и "Шаньдун", ракетными эсминцами и фрегатами. Не имея воздушной поддержки, американские моряки сразу прервали свой маршрут; эксперты удивлялись: "Непонятно, почему развертывание американского флота было столь коротким?" Ответ простой: сопоставление двух сил было настолько не в пользу американцев, что они сочли за благо поскорее прекратить позор.

Американские военные аналитики пытаются объявить это чуть ли не новым словом в военном искусстве: "стратегическая предсказуемость, оперативная непредсказуемость"; дескать, "пусть враги ломают головы над нашими истинными намерениями". Они заявляют, что "военно-морские силы США в Южно-Китайском море, вероятно, будут проводить операции и мероприятия в необычных формах, которые несовместимы с прошлыми, предсказуемыми моделями".

Безусловно, США попытаются вернуться в Южно-Китайское море, но стратегический баланс там, похоже, сломан навсегда. К тому времени, когда американцы полностью оправятся от вирусно-экономического кризиса, китайцы продвинутся в укреплении своего оборонительного потенциала еще дальше.

Помимо строительства взлетных полос на искусственных островах, Пекин уделяет большое внимание созданию современного флота. В настоящий момент в составе китайского ВМФ имеется два авианосца – проданный украинцами бывший "Варяг", а ныне модернизированный "Ляонин" (60 тыс. тонн – 24 самолета) и более продвинутый "Шаньдун" (70 тыс. тонн – 36 самолетов).



Авианосцы КНР "Шаньдун" и "Ляонин"



Взлетная палуба "Ляонина"



Истребитель J-15 ВМС НОАК садится на авианосец "Ляонин"

Следующий китайский авианосец, известный как проект "Тип 003" (80 тыс. тонн – 48 самолетов), который должен встать в строй в ближайшие годы, является кораблем нового поколения. Корабли данного типа избавятся от трамплина на взлетной палубе, получат электромагнитную катапульту и возможность запуска более тяжелых и совершенных самолетов, включая многоцелевые истребители пятого поколения Chengdu J-20. В более отдаленной перспективе китайцы создают авианосец класса новейшей американской разработки CVN78 ("Джеральд Форд").



Этим китайская программа авианесущих кораблей не ограничивается. В Шанхае спущен на воду первый из четырех десантных кораблей водоизмещением 40 тыс. тонн ("Мистраль" имеет только 20 тыс. тонн) класса "Тип 075". Второй корабль будет выведен в море в 2022 году. Этих "монстров" особо опасаются на Тайване; они несут по 20 вертолетов, с их почти 240-метровой палубы могут взлетать еще около 20 самолетов вертикального взлета и наклонно-роторных самолетов типа американских MV-22 Osprey.



Десантный корабль типа 075, называемый мини-авианосцем

И поскольку вся эта техника будет сосредоточена в основном на достаточно ограниченном пространстве Южно-Китайского моря, для США было бы разумнее не пытаться уцепиться за потерянный ими контроль над его акваторией. Продуктивнее путь равноправных переговоров с Китаем и с другими державами, хотя это, в отличие от китайской военно-кораблестроительной программы, из области фантастики.