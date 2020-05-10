Гугу-сироты... Дети Гульнары Каримовой обнародовали список отнятых у мамки активов на $1,2 млрд

08:38 11.05.2020

На страницах социальных сетей, которые ведутся от имени детей Гульнары Каримовой – Ислама и Иман Каримовых, появилась информация о том, что Гульнара Каримова передала Узбекистану имущество на сумму $1,2 миллиарда, в возмещение ущерба по возбужденным против нее уголовным делам.



Внук ныне покойного президента Узбекистана Ислам Каримов-младший обнародовал на своей странице в Instagram’е и странице своей младшей сестры Иман в Facebook’е обращение на имя действующего президента страны Шавката Мирзиеева, в котором перечислил отнятые у его матери активы в Узбекистане.

Среди активов дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, которые были переданы государству, значатся "Узбекистон почтаси" ("Почта Узбекистана"), сотовый оператор Perfectum Mobile, 98 квартир в лучших районах Ташкента и другие.

Также в списке фигурируют медицинский центр МДС и две частных клиники, торговые точки duty free в аэропорту и по Ташкенту, сеть магазинов с дистрибуцией Levi’s, Mango, Benetton и других мировых брендов, пять ресторанов, четыре кинотеатра, два спортивных и спа-клуба, более 20 строительных площадок, свыше 20 торговых площадей в центре столицы, риелторские компании, животноводческие фермы, сельскохозяйственные угодья.

В своем обращении Ислам Каримов-младший утверждает, что ряд других активов, принадлежавших его матери, также без решения суда перешли в введение зятя президента Шавката Мирзиеева.

"Ранее наша дача также выбранная и построенная при личном участии нашего деда была без документов экспроприирована и, как это уже обсуждалось в интернете, отошла в введение Вашего зятя под спортивную ассоциацию смешанных боевых искусств", – пишет сын Гульнары Каримовой в своем обращении к президенту Мирзиееву. (Орфография и пунктуация автора сохранены –​ Ред.)

Ислам Каримов-младший также заявляет, что завод Coca-Cola в Узбекистане также перешел под управление неназванного зятя нынешнего главы государства. "Со слов нашего отца М. Максуди наше семейное предприятие Coca-Cola в Узбекистане, стоящее сотни миллионов долларов США, также отошло под управление Вашего зятя", – пишет Ислам Каримов-младший.

В своем обращении к президенту Узбекистана сын Гульнары Каримовой подверг сомнению то, что отнятые у его матери недвижимость, ценные бумаги и иное имущество перешли в собственность государства. "Мы не слышали, чтобы нашу дачу, Coca-Cola и другие активы ставили на открытые торги, как это положено по закону", – пишет Ислам Каримов-младший.

Также внук покойного первого президента Узбекистана утверждает, что семья нынешнего главы государства всегда была в близких отношениях с его матерью Гульнарой Каримовой. "Дорогой Шавкат Миромонович! Как дети, которые знали вас с юных лет, в то время как ваши дети всегда присутствовали на наших праздниках по случаю дней рождений, и на всех остальных мероприятиях, такие как style.uz и другие, организованных нашей мамой и всегда аплодировали ей", – написал Ислам Каримов-младший.

В приведенном списке также фигурируют акции сети супермаркетов "Корзинка", компаний, владеющих брендами Gabus, Paynet и UCell. По утверждению Ислама Каримова-младшего, именно эти активы имелись в виду, когда было заявлено, что его мать вернула государству $1,2 млрд. Однако, как утверждает сын Каримовой, Министерство финансов республики проигнорировало данный факт.

"Все они в настоящее время успешно управляются другими собственниками, а не государством", – написал в своем обращении Ислам Каримов-младший.

Старшая дочь бывшего президента Узбекистана 48-летняя Гульнара Каримова признана узбекским судом виновной в совершении таких преступлений, как организация преступного сообщества, вымогательство, хищение путем присвоения и растраты, легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и других.

Генеральная прокуратура Узбекистана, расследовавшая уголовное дело об отмывании денег Гульнарой Каримовой, считает, что находящиеся за рубежом все активы Каримовой должны быть возвращены в страну.

По данным Генпрокуратуры республики, общая сумма ущерба, причиненного Каримовой интересам государства и граждан, составила 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долларов США или 26,1 млн евро.

В настоящее время Гульнара Каримова отбывает тюремное наказание в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области. Каримова является фигурантом более десяти уголовных дел, возбужденных в ряде западных стран. В рамках этих уголовных дел в США, Швейцарии, Швеции, Голландии, Франции и некоторых прибалтийских государствах заморожены ее дорогая недвижимость и сотни миллионов долларов на банковских счетах. Сейчас на замороженные активы Каримовой претендуют несколько стран несколько стран.

Несмотря на то, что на протяжении последних трех лет правительство Шавката Мирзиеева заявляет, что эти средства были украдены у узбекского народа и пытается вернуть их в Узбекистан, до сегодняшнего дня официальному Ташкенту удалось получить лишь небольшую часть замороженных денег Гульнары Каримовой.

В частности, 24 июня 2019 года Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что вернет Узбекистану лишь 130 миллионов швейцарских франков ($133 миллиона), которые были изъяты в ходе расследования по делу старшей дочери экс-президента Ислама Каримова.