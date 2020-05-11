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Вирус- бонусом, или Все включено. Турция готовится к открытию туристического сезона
09:04 11.05.2020

Адаптация к пандемии: Турция готовится к открытию туристического сезона
11 мая 2020

Турция готовится к открытию туристического сезона, несмотря на остающиеся высокими темпы распространения коронавируса Covid-19 в стране. С конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне - международное, сообщил накануне, 10 мая, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в интервью телеканалу CNN Türk.
Отели и предприятия общественного питания должны будут соблюдать строгие правила для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Помимо прочего, ресторанам при туристических объектах придется отказаться от организации питания по системе "шведский стол". Сотрудники таких заведений пройдут специальные курсы подготовки.
Число иностранных туристов, прибывающих в Турцию, составило 4,24 млн в первом квартале текущего года, что на 22,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили 30 апреля в национальном Институте статистики Турции (TurkStat), падение показателей в туристической отрасли страны обусловлено экономическими и социальными последствиями глобальной пандемии коронавируса Covid-19.

Вся цепочка предоставления туристических услуг, а также деятельность смежных экономических отраслей оказались затронуты ударом пандемии, и это глобальная тенденция. Так, национальный авиаперевозчик Turkish Airlines ранее объявил, что продлит приостановку всех своих зарубежных рейсов до 28 мая.
"Если мы не столкнемся с новыми проблемами, внутренний туризм стартует в конце мая. Туристический сезон откроется контролируемыми внутренними рейсами", - сказал министр Эрсой.
По его словам, в предстоящие недели особое внимание будет уделено санитарным мероприятиям в туристической отрасли, в частности "дезинфекция туристических транспортных средств будет проводиться регулярно", а транспортный персонал "должен будет пройти переподготовку после проверок состояния здоровья". Работа аэропортов, отелей, ресторанов, музеев и других мест туристического посещения будет адаптирована к необходимости соблюдения правил социального дистанцирования. На всех перечисленных объектах и в других местах будет размещен медицинский персонал и соответствующее оборудование, включая тепловизионные камеры. Кроме того, медицинские учреждения и инфраструктура, в том числе и отделения интенсивной терапии в районах туристических курортов, будут нанесены на карту и задокументированы для представления туроператорам.
По состоянию на вечер 10 мая, в Турции подтверждено более 138,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3786 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

Источник - eadaily.com
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