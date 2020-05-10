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"Вы превратили меня в ручного пса, используя магию и колдовство" - внук Елбасы Айсултан сыпет проклятиями
09:05 11.05.2020

Айсултан Назарбаев рассказал, как у него украли $ 25 млн

Внук Нурсултана Назарбаева, первого президента Казахстана, Айсултан Назарбаев озвучил имена людей, которые якобы украли у него $ 25 млн. Откуда такие деньги у мало где работавшего наркозависимого человека, родственник лидера нации не поясняет.
"Когда умер мой отец, я стал периодически употреблять наркотики! Мои „друзья" воспользовались этим моментом и периодически гипнотизировали меня, подмешивали мне всякую гадость в напитки для воздействия магии на меня", - в своей обычной манере излагает в Facebook Айсултан.
По его словам, злоумышленники присваивали деньги, которые хранились в Казкоммерцбанке, ныне не существующем, но когда-то крупнейшем в стране.
"В то время, как я находился под их воздействием в другой стране, они тем временем обворовывали меня в Казахстане, без моего присутствия в банке Казкоммерцбанк вытаскивали деньги незаконно через сотрудницу ВИП отделения Асель Куспекову! После чего она и резко уволилась с работы", - пишет представитель самой влиятельной в Казахстане семьи.

Далее он называет имена людей, которые присвоили деньги:
"Их имена Нуржан Биссенбаев, Темирлан Уркумбаев, Рустам Халикназаров, Аблай Джумадиллаев и Алияр Балиев! Я Вас всех по воле Бога прощаю за то, что вы сделали со мной! За то, как вы превратили меня в ручного пса, используя магию и колдовство! Это все происходило с 2015 по 2017 годы! Украли они у меня порядка 25 миллионов долларов США!"
В завершении поста Айсултан Назарбаев заявляет, что "Ислам был создан магией", а верить нужно в Иисуса Христа.
Любопытно, что внук елбасы ни словом не обмолвился о недавней громкой отставке его матери Дариги Назарбаевой с поста председателя Сената. Как сообщало EADaily , президент Касым-Жомарт Токаев 2 мая без каких-либо внятных объяснений прекратил полномочия сенатора Назарбаевой, и больше она на публике не появлялась. Причина явно была серьезной, потому что ни о каком новом назначении амбициозной дамы так и не объявили. Будучи председателем Сената дочь первого президента была третьим человеком в политической иерархии Казахстана после ее отца и президента Токаева. А сейчас о ее дальнейших планах не известно ровным счетом ничего. Находится ли Назарбаева в стране или уже покинула ее - большой вопрос. Напомним, у экс-сенатора имеется дорогостоящая недвижимость в Лондоне.

Источник - eadaily.com
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