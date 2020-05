Америка слабеет и на БлВостоке Россия с успехом использует "дипломатию падальщиков", - Дэвид Игнатиус

Пока большинство стран мира находятся в изоляции из-за пандемии нового коронавируса, на Ближнем Востоке продолжаются войны и политические махинации. На фоне этой неразберихи Россия упорно движется вперед в своей деятельности, которую официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус (Morgan Ortagus) назвала "злонамеренным вмешательством" в дела региона.

Обеспокоенность администрации США по поводу России была озвучена в четверг на необычном брифинге для прессы тремя высокопоставленными чиновниками Госдепартамента. Генри Вустер (Henry Wooster), заместитель помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку, изложил суть этой обеспокоенности следующим образом: "Кремль использует… военную силу, посредников и дезинформацию,… чтобы расширить свое влияние во всем [Средиземноморье]".



Россия пользуется сложившимися обстоятельствами и подходит к конфликтам в Сирии и Ливии исключительно конъюнктурно, задействовав наемную армию, известную как "Группа Вагнера", которой управляет друг президента Владимира Путина. Местные боевые формирования, участвующие в этих войнах, истощены, но попытки заключить мирные соглашения ни к чему не привели - так же, как и в Йемене. В результате может произойти фактический раздел территорий всех трех стран - и конфликты будут заморожены, из-за чего эти страны окажутся раздробленными и уязвимыми.



Россия, скорее всего, заявит о себе как игрок, имеющий на Средиземном море несколько важных военных баз, осуществив многовековую мечту. В Сирии российские войска контролируют авиабазу Хмеймим и порт Тартус, а в январе они помогли захватить авиабазу Аль-Гардабия в Ливии близ Сирта. "Не следует думать, что теперь Россия соберется и уйдет", - сказал Вустер.

Надежды Москвы на то, чтобы навести порядок в этом неспокойном регионе, оказались не более осуществимыми, чем надежды США. Добиться мира в Сирии в рамках переговорного процесса в Астане не удалось, и переговоры по заключению подобного российско-турецкого соглашения о стабилизации обстановки в Ливии, вероятно, тоже обречены на неудачу.



Нетерпение России, особенно в отношении президента Сирии Башара Асада, очевидно. Посол Александр Аксененок в своей статье, опубликованной в прошлом месяце "Российским советом по международным делам", разоблачил коррупцию режима Асада и "бесчинства" его спецслужб. "Недовольство России Асадом явно растет, потому что он не подчинится", - сказал специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри (James Jeffrey).



Но у русских на карту поставлено гораздо меньше. Их человеческие потери и материальные затраты относительно невелики, и значительную часть грязной работы они предоставили другим, таким как "Группа Вагнера". Это - "империя по дешевке".

Для США одним несколько обнадеживающим обстоятельством является событие в Ираке, где доброжелательно относящийся к Америке премьер-министр Мустафа аль-Кадими (Mustafa al-Kadhimi), бывший начальник разведки, сформировал новое правительство. В июне представители военного командования США проведут с Кадими стратегический диалог, и они рассчитывают на то, что, какая-то часть американских войск останется в Ираке, и американские военные инструкторы будут обучать иракских военнослужащих. Американские чиновники считают, что численность контингента будет меньше нынешней, составляющей пять тысяч человек, но все равно речь идет о тысячах.



Саудовская Аравия, исторически являющаяся самым важным союзником США в регионе, находится в сложной ситуации в результате воздействия двух негативных факторов - пандемии COVID-19 и обвалом мировых цен на нефть. Саудовские власти рассматривают возможность серьезного сокращения бюджетных расходов, включая возможную отсрочку реализации проектов реформ "Видение-2030", предложенных наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Помимо этого саудовцы обсуждают с Соединенными Штатами и Россией вопрос о дополнительных сокращениях добычи нефти с целью повышения цен. Одним из возможных вариантов является небольшое одностороннее сокращение добычи Саудовской Аравии в июле, при этом возможны и более существенные сокращения объемов добычи, если на аналогичные сокращения согласятся другие крупные производители.



Поскольку воюющий Иран представляет для Саудовской Аравии меньшую угрозу, Пентагон выводит некоторые зенитные ракетные батареи "Пэтриот" (Patriot) и истребители, которые были спешно переброшены в Королевство летом прошлого года. Йемен остается территорией разрушительного конфликта, из которого саудовцы хотят выйти, но попытки мирного урегулирования успехом не увенчались. Не исключено, что саудовцам ничего не остается, кроме как присоединиться к Объединенным Арабским Эмиратам и вместе с ними согласиться с фактическим разделом Йемена на северную и южную части.



Дилемма США в этом году будет заключаться в том, как и когда выводить американские войска из северо-восточной Сирии. Войска российского и сирийского режимов, которые ведут борьбу с повстанцами в западной провинции Идлиб, двинутся на восток. Командование американских войск, вероятно, предпочло бы заключить с Россией соглашение о выводе войск, а не вести настоящую войну за территорию, которую они в конечном итоге все равно собираются покинуть.



Ливия - страна, в которой Россия борется за власть самым циничным образом. Она поддерживает находящуюся в Бенгази армию генерала Халифы Хафтара, вошедшую в странную коалицию, в которую входят Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Франция, и выступающую против поддерживаемого Турцией правительства в Триполи.

Аналитики, занимающиеся вопросами Ближнего Востока, предполагают, что Россия может попытаться стать посредником в мирном соглашении по Ливии с Турцией. Но Ливия, как и весь регион в целом, сейчас выглядит слишком уязвимой и раздробленной, чтобы можно было рассчитывать на какие-то прорывы на дипломатическом фронте, и здесь, скорее всего, возникнет бесконечная тупиковая ситуация и произойдет фактический раздел территории.

Россия собирает обломки на постпандемическом Ближнем Востоке не столько для того, чтобы продвигать свою великую стратегию, сколько для того, чтобы поиздеваться над своим "сдувшимся" соперником, Соединенными Штатами. Это дипломатия падальщиков, питающихся трупами этих разрушенных государств.



