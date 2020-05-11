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|Прага 9 мая поглумилась над маршалом Коневым
14:00 11.05.2020
Вместо памятника маршалу Коневу в Праге поставили двухметровый унитаз
В Праге осквернили постамент, на котором стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Неизвестные вандалы поставили на него пенопластовый унитаз высотой около двух метров.
Об инциденте в полицию сообщил очевидец, который утром 9 мая пришел возложить цветы к постаменту.
Как рассказал представитель полиции Ян Данек, наряд оперативно прибыл на место происшествия, однако у постамента никого не было, а унитаз, уже снятый, стоял рядом. Правоохранители начали расследование, пишет РИА Новости.
Памятник Коневу, освобождавшему город от фашистов в мае 1945 года, демонтировали по решению властей района Прага-6 в начале апреля 2020-го. Монумент пообещали разместить в создаваемом в чешской столице Музее памяти ХХ века.
В России на такие действия отреагировали резко, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал их "возмутительными и циничными", а в Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или русской земле. Со своей стороны президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью.