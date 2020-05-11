Австралия задирает Китай, в угоду США, - Хью Уайт

14:14 11.05.2020

East Asia Forum: Канберре не всегда стоит лезть на рожон на КНР в угоду США



Нравится это Австралии или нет, сейчас она, желая противостоять Китаю, сталкивается с трудным выбором. Австралия имеет право поступать так, как хочет, но она должна понимать последствия своего выбора. У Канберры есть право критиковать КНР, чье суверенное право - идти на ответные действия. Никто не любит, когда его толкают, особенно когда речь идет о "хулигане", но у могущества есть своя логика, которую нельзя отрицать. Таким образом, Австралия должна знать, когда лезть на рожон, а когда нет.



МАКСИМ ИСАЕВ



Правительство Австралии поддержало призыв Европейского союза о проведении независимого расследования происхождения коронавирусной инфекции и первоначальных мер китайских властей, вопреки которым инфекция смогла распространиться по всему миру. Такой шаг естественным образом не понравился Пекину, что заставляет задаться вопросом, правильно ли поступила Канберра, решив выступить против ключевой державы Азии, пишет Хью Уайт в статье, опубликованной 10 мая в East Asia Forum.



Все любят историю Давида и Голиафа, именно поэтому за отважную маленькую Канберру, которая противостояла большим "хулиганам" в Пекине, болеют все. Но чем заканчивается история? В Библии Давид торжествует над Голиафом, тогда как в действительности гораздо выше вероятность того, что "Давид" получит отрезвляющий урок о том, что действительно значит противостоять могущественной державе.



И отступать уже поздно: из-за того что Пекин пригрозил жесткими ответными экономическими мерами, теперь правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона не может отказаться от своей идеи проведения независимого расследования, поскольку такой шаг выглядел бы совсем уж жалко. На этом фоне необходимо ответить на вопрос о том, как Австралия оказалась в ссоре с Китаем. Канберра не может ни выйти из нее, ни одержать в ней верх. Кроме того, следовало бы попытаться извлечь важный урок на будущее. Ведь в новом XXI веке, который многие уже окрестили "азиатским", Зеленый континент будет сталкиваться с этой проблемой еще не раз.



Первый урок, который должна уяснить Австралия, заключается в том, что не надо без нужды настраивать против себя Китай, особенно тогда, когда сама Канберра заинтересована в сотрудничестве со стороны Пекина. Какое бы хорошее впечатление оно ни вызывало, смелое пренебрежение Австралии Пекином носило впечатляющее контрпродуктивный характер.



Цель Австралии - сделать так, чтобы мир узнал все о происхождении пандемии, что не лишено смысла. Тем не менее правительство Моррисона сформулировало свой призыв о проведении независимого расследования таким образом, что казалось, что цель - доказать вину Пекина во вспышке. Это было серьезной ошибкой, поскольку гарантировало, что Китай сразу же отвергнет эту идею. А без сотрудничества Пекина никто никогда не узнает, что на самом деле произошло в Ухане в ноябре и декабре прошлого года.



Скорее всего, Китай действительно виноват в том, что своими неверными действиями допустил распространения вируса, когда тот только появился. Но не это главное. Для того чтобы проводить эффективный дипломатический курс нужно не говорить то, что считаешь правильным, а то, что нужно. Кроме того, необходимо избегать ненужных противоречий. Только тогда можно добиться результата. Своей позицией австралийское правительство сделало все, чтобы не получить нужные ему данные. В результате в распоряжении международного сообщества не оказалось нужной ему информации для предотвращения следующей пандемии.



Почему правительство Моррисона совершило такую явную ошибку? До сих пор Скотт Моррисон был очень осторожен в своих отношениях с Пекином, стараясь сделать так, чтобы напряженное "глубокое замораживание", которое он унаследовал от своего предшественника, не обострялось. Странно, что он решил пойти на конфронтацию тогда, когда пандемия явно требует сотрудничества.



Наиболее вероятное объяснение этому состоит в желании угодить Вашингтону. Администрация президента США Дональда Трампа явно полна решимости возложить ответственность за пандемию на КНР как для того, чтобы отразить от себя внутриполитическую критику собственных горестных и порой нелепых мер по сдерживанию кризиса, так и для того, чтобы набрать очки против Пекина в их усиливающейся геополитической борьбе за влияние в Азии и во всем мире.



Легко представить, что Белый дом призовет Канберру присоединиться к хору обвинений в адрес Пекина. И Австралия уже, похоже, согласилась, на что указывает недавний призыв нового посла Австралии в Вашингтоне Артура Синодиноса сделать все возможное, чтобы помочь США "дать отпор" Китаю.



Смысл в этом есть только тогда, когда сам Вашингтон действует разумно, следуя надежной стратегии, которая служит интересам Австралии. Такой подход предполагает противодействие Китаю без ненужного обострения напряженности или срыва сотрудничества там, где оно необходимо. К сожалению, нет никаких свидетельств такого подхода ни в Белом доме, ни где-либо еще в Вашингтоне. Напротив, пандемия еще больше разожгла гнев по отношению к Китаю по всему политическому спектру в США, что отражается в растущей враждебности в КНР по отношению к США.



Из-за этого становится сложнее понять, как эти важные отношения должны будут поддерживаться в будущем. Риск катастрофического конфликта между США и Китаем резко возрастает. Отчасти вина за это лежит на Вашингтоне, а также на Австралии, если она поощряет их и копирует их поведение. Таким образом, второй урок, который Австралия должна извлечь из нынешнего кризиса в отношениях с Пекином, - не допускать, чтобы ее политика в отношении Китая диктовалась из Вашингтона.



И третий урок? Австралия должна осознать новые реалии расстановки сил в Азии и научиться ориентироваться в них. Так называемый "основанный на правилах глобальный порядок" не вытеснил грубую силу из международных отношений, и сила эта теперь в новых руках. Впервые в истории Австралии самая могущественная страна в Азии и самая важная страна в мире для Австралии не является ни союзником, ни даже другом Канберры. Напротив, это страна, которая в лучшем случае смотрит на Австралию прохладно. Канберра так и не поняла, как вести себя с такой страной, как КНР.



И не нужно обманывать себя тем, что Китай допустил ошибку, угрожая Австралии. Конечно, Австралии это не понравилось, но Китай этого не хочет. Китай хочет продемонстрировать свою мощь, показав Австралии и другим, что он может навязать Австралии большие издержки при низких затратах для себя. В этом суть силы в международных отношениях, и у Пекина ее в изобилии.



Так что, нравится это Австралии или нет, сейчас она, желая противостоять Китаю, сталкивается с трудным выбором. Как суверенное государство, Австралия имеет право поступать так, как хочет, но она должна понимать последствия своего выбора. Австралийское суверенное право критиковать Китай и суверенное право Китая идти на ответные действия. Никто не любит, когда его толкают, особенно когда речь идет о "хулигане", но у могущества есть своя логика, которую нельзя отрицать. Таким образом, Австралия должна знать, когда лезть на рожон, а когда нет.