Передел мира под сенью пандемии, - С.Кожемякин

14:18 11.05.2020 Передел мира под сенью пандемии



Глобальная вспышка коронавируса еще не достигла своего пика, а дележка ресурсов и рынков уже вошла в острую фазу. США угрожают нападением Ирану, Саудовская Аравия вместе с другими "нефтяными державами" опасно маневрирует в условиях падения спроса на сырье. Заложниками соперничества становятся простые люди, которых капитал рассматривает как расходный материал своих интриг.



"Максимальное давление" с привкусом геноцида



Называя противоречия между капиталистическими державами одним из главных признаков империализма, В.И. Ленин обращал внимание на несколько аспектов этого явления. Во-первых, писал он, монополии и выражающие их волю державы стремятся к переделу уже поделенного мира. "Италия, конечно, не лучше и не хуже остальных капиталистических стран. Все они одинаково управляются буржуазией, которая ни перед какими бойнями останавливается ради нового источника прибыли", - так характеризовал Ленин исход итало-турецкой войны 1911-1912 годов.



Во-вторых, Ленин подчеркивал, что развязыванием конфликтов, милитаризацией и псевдопатриотической истерией капитал укрепляет власть внутри собственной державы, отвлекая внимание трудящихся от истинных проблем. Еще за шесть лет до начала Первой мировой войны он писал, что "германские юнкера и генералы с бурбоном Вильгельмом II во главе рвутся в бой с Англией, надеясь на возможность использовать перевес сухопутных сил и мечтая о том, чтобы шумом военных побед заглушить все растущее недовольство рабочих масс и обострение классовой борьбы в Германии".



Эти мысли не потеряли своего значения. Пандемия коронавируса расшатала глобальную капиталистическую систему, и без того раздираемую множеством противоречий. Громадные убытки растравили аппетит буржуазных хищников, вынуждая их снять с себя личины радетелей демократии и прав человека. Жесткая, сдерживаемая только силой противника, конкуренция, подрыв роли международных конвенций и организаций во главе с ООН, морок шовинизма, все более приближающегося к фашизму, - таковы контуры "коронавирусного империализма".



Признаки этого видны повсюду, но наиболее ярко проявляются в ситуации на Ближнем Востоке. Пандемия не только не заморозила антииранскую политику Вашингтона, но и вывела ее на новую ступень. 22 апреля Дональд Трамп сообщил, что дал разрешение военно-морским силам США уничтожать угрожающие им иранские корабли. Это произошло после того, как несколько катеров исламской республики приблизились к американским боевым судам, проводящим маневры в Персидской заливе. В Вашингтоне назвали поведение Тегерана "опасным и провокационным", хотя, как совершенно справедливо отметил постпред Ирана при ООН Алиреза Мирусефи, непонятно, что делают американские военные за 7 тысяч миль от дома, да еще и в разгар глобальной пандемии.



Следующим поводом для атак стал успешный запуск Тегераном военного спутника "Нур-1". Он был выведен на орбиту высотой 425 км при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед". В Вашингтоне назвали это достижение "очередным этапом развития иранской программы межконтинентальных баллистических ракет, которые могут угрожать Соединенным Штатам". К обвинениям присоединились власти Великобритании, Германии и Франции, подтвердив замечание главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа о том, что "Европа подчинилась США".



Обличители ссылаются на резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, якобы запрещающей Тегерану осуществлять разработку баллистических ракет. Это низкопробное лукавство. Упоминание ракетной программы в указанной резолюции, пять лет назад закрепившей "ядерную сделку", действительно есть. Но оно ограничивается лишь призывом в течение восьми лет не разрабатывать ракеты, способные доставлять ядерное оружие. Никаких связанных с этим обязательств на Тегеран наложено не было. Как заявили в иранском МИД, ни одна резолюция не запрещает стране посылать спутники в космос, а развитие науки и техники является ее законным правом. Кроме того, как напоминают в Иране, у США нет ни морального, ни юридического права ссылаться на резолюцию 2231. Выйдя из соглашения еще в 2018 году, Вашингтон нарушил ее первым.



Но, пользуясь "правом сильного", администрация Трампа легко переступает через международные договоры. Госсекретарь США Майк Помпео открыто требует от европейских участников "ядерной сделки" пойти на ее очередное нарушение и продлить оружейное эмбарго против Ирана. Соглашение предусматривает его снятие в октябре этого года.



Трудности, которые исламская республика испытывает из-за вспышки коронавируса, Вашингтон не брезгует использовать как инструмент вмешательства. Там продолжают говорить о тактике "максимального давления". "Белый дом выводит свое "максимальное давление" на новый уровень бесчеловечности с полным презрением к человеческой жизни", - отметил Зариф. Американские санкции против страны расширяются буквально каждую неделю. За покупку иранской нефтехимической продукции внесены в "черный список" девять компаний из Китая и ЮАР. Та же участь постигла пять фирм из Объединенных Арабских Эмиратов, заподозренных в сотрудничестве с нефтяной промышленностью Ирана. Еще около двух десятков предприятий и институтов со всего мира стали жертвами рестрикций "за содействие ядерной программе Тегерана".



В США лицемерно заявляют, что на поставки лекарств и медицинского оборудования санкции не распространяются. Это не так, поскольку любые банковские операции с Ираном контролируются Вашингтоном. Столь же сомнительными являются предложения помощи. Как заявил Трамп, Тегеран может попросить у США аппараты искусственной вентиляции легких. "Нам предлагают стакан мутной воды, закрыв доступ к колодцу", - прокомментировал это президент Ирана Хасан Роухани.



Наконец, Вашингтон пригрозил заблокировать выделение 5 млрд долл., которые Иран запросил у Международного валютного фонда. По словам Помпео, эти деньги "попадут в карман коррумпированного руководства" и будут использованы для "поддержки террористов".



Издевательская позиция Белого дома проявляется и в чудовищной клевете. Помпео, например, обвинил иранскую авиакомпанию "Махан Эйр" в преднамеренном распространении коронавируса по ближневосточному региону. Ряд американских изданий пошли еще дальше, демонизируя Корпус стражей исламской революции Ирана. Он, как утверждается, специально заражает людей, чтобы потом предстать в образе спасителя нации.



Под предлогом сдерживания "иранской угрозы" США наращивают в регионе военную мощь. У берегов исламской республики находятся две авианосные ударные группы во главе с кораблями "Дуайт Эйзенхауэр" и "Гарри Трумэн", а также по меньшей мере две атомные субмарины с ракетами "Томагавк".



Иракский полигон



Не сокращается, вопреки слухам, и американское присутствие в Ираке. За последние недели 6-тысячный контингент США провел передислокацию, оставив несколько мелких объектов и сконцентрировавшись на нескольких крупнейших, включая "Айн-эль-Асад", "Эт-Таджи", "Балад" и "Харир". На ряд из них переброшены батареи зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот", а также новейшие истребители F-35 и силы спецопераций. Последние, в частности, дислоцированы на базе "Харир", расположенной в Иракском Курдистане в 45 км от границы с Ирана. По словам главы Центрального командования вооруженных сил США Кеннета Маккензи, накопление сил осуществляется "для защиты американских войск в случае потенциальной атаки Тегерана".



Куда вероятнее, однако, провокации со стороны Вашингтона. Это доказывает ситуация в Ираке. Американские войска объявили настоящую войну шиитским ополчениям, сыгравшим решающую роль в разгроме "Исламского государства". В январе этого года США уничтожили лидера одного из них - Абу Махди аль-Мухандиса. Он находился в одной машине с руководителем иранского спецподразделения "Кудс" Касемом Сулеймани. После этого удары по позициям и базам ополчений стали регулярными.



Это следует рекомендациям, которые недавно дал Пентагону Центр новой американской безопасности - один из ведущих "мозговых центров". Его возглавляет небезызвестная Виктория Нуланд, в качестве сотрудницы госдепартамента США сыгравшая роковую роль в событиях на Украине. Организация советует министерству обороны действовать "в израильском стиле", нанося точечные воздушные удары по иранским войскам и союзным Тегерану силам. "У нас должно быть пространство для маневрирования между политикой бездействия и политикой убийства иранских военных лидеров", - говорится в докладной записке организации.



Не желая терять чрезвычайно выгодный для себя плацдарм, Соединенные Штаты всячески препятствуют выполнению резолюции о выводе иностранных войск, принятой иракским парламентом в январе. Задействовав рычаги политического и финансового влияния, Вашингтон внес вклад в охвативший страну кризис управления. После того, как в конце прошлого года Адель Абдель Махди покинул премьерский пост, мандат на формирование правительства поочередно вручался трем политикам. Однако ни Мухаммед Тауфик Аляуи, ни Аднан аз-Зурфи, ни Мустафа аль-Казыми так и не смогли заручиться поддержкой достаточного числа депутатов. Если аль-Казыми не удастся сформировать кабинет до 9 мая, президент должен поручить это следующему претенденту.



Безвластие лишь обострило тяжелое социально-экономическое положение и ситуацию с безопасностью в Ираке. Продолжаются массовые протесты, вызванные бедностью и безработицей. Активизировалось "Исламское государство"*. В конце апреля его боевики напали на электростанции в провинции Дияла, в провинции Анбар ими был убит глава одного из племен. А в первую неделю мая ИГ* совершило серию нападений на шиитские ополчения и обстреляло ракетами аэропорт Багдада. Все это играет на руку США, умеющим как никто другой использовать хаос и насилие себе во благо.



Нефть и ее жертвы



Впрочем, в борьбе за перекройку мира участвуют не только мировые державы. Региональные игроки также пытаются отхватить кусок пожирнее или, по крайней мере, сохранить имеющиеся позиции. Показательным является поведение Саудовской Аравии. В условиях беспрецедентного падения спроса на нефть - со 100 до 70 млн баррелей в сутки по итогам апреля - королевство развернуло рискованную глобальную игру. Сначала оно резко нарастило добычу, подхлестнув падение цен и тем самым убив сразу несколько "зайцев". Во-первых, Эр-Рияд начал скупку подешевевших сырьевых активов. Только в Европе им за последние недели приобретены крупные пакеты акций четырех нефтегазовых корпораций, включая французскую "Тоталь" и итальянскую "Эни".



Во-вторых, монархия спровоцировала разорение конкурентов. Имея минимальную себестоимость добычи нефти - в среднем 8 долл. за баррель (в России она составляет от 15 до 40 долл. в зависимости от месторождения) - Саудовская Аравия смогла предложить огромные скидки для покупателей и получить выгодные контракты.



По этой же причине Эр-Рияд оказался в более выигрышном положении после заключения апрельского соглашения в формате ОПЕК+. Хотя Саудовская Аравия и Россия должны сократить одинаковый объем добычи, для первой это будет менее болезненным процессом. На это влияет и низкая себестоимости, и существенно больший объем месторождений, так что консервировать ни одно из них не придется. Среди явных выгодополучателей сделки оказались и США, которые вовсе не взяли на себя никаких обязательств.



И все же, как остальные зависимые от экспорта углеводородов государства, монархия с тревогой смотрит в будущее. Министр финансов Мохаммед аль-Джаадан обнародовал антикризисный план, предусматривающий сокращение бюджетных расходов минимум на 14 млрд долл. Кроме того, планируется привлечь более 30 млрд долл. из внутренних резервов и занять на внешних финансовых рынках еще 60 млрд. "Королевство сможет преодолеть этот кризис, выйдя из него еще более сильным", - заявил министр.



Но реальность имеет существенные отличия. Перед лицом начавшихся трудностей Саудовская Аравия вынуждена пересматривать статьи расходов. Среди которых - продолжающаяся уже пять лет военная операция в Йемене. За это время армия королевства и многочисленные наемники так и не смогли разгромить отряды шиитского движения "Ансар Алла", более известного как хуситы. Наоборот, с начала года те добились ряда ощутимых успехов. Отбросив противника от северо-восточных подступов к столице страны - Сане - хуситы освободили провинцию Эль-Джауф и взяли ее административный центр - город Эль-Хазм. В их руках оказалось множество трофеев - от бронеавтомобилей до танков и систем залпового огня. После этого бои переместились в провинцию Мариб - главный нефтеносный регион Йемена. Его потеря поставит Эр-Рияд и его сателлитов в лице марионеточного йеменского правительства Мансура Хади в крайне невыгодное положение.



В связи с этим королевство стало отчаянно лавировать, пытаясь отсрочить поражение. 9 апреля оно объявило о прекращении огня, а спустя две недели продлило этот режим на время священного для мусульман месяца Рамадан. Мало того, посол Саудовской Аравии в Йемене Мохаммед аль-Джабер пригласил хуситов, которых прежде в Эр-Рияде называли не иначе как "бунтовщиками" и "агентами Ирана", для переговоров.



Официальный орган хуситов - газета "Аль-Масира" - опубликовала условия, при которых повстанцы согласны на диалог. Это, прежде всего, снятие блокады и вывод иностранных войск. Но, как заявили в Сане, реальных шагов навстречу от Эр-Рияда они не ждут и не верят благим намерениям. По словам повстанцев, такова обычная тактика агрессоров - отвлечь внимание и выиграть время для перегруппировки сил.



Предположение хуситов подтвердилось. Саудовская авиация продолжает бомбить Йемен. 16 апреля массированные авианалеты пережила столица, 24-25 апреля ударам подверглись провинции Саада, Мариб и Эль-Джауф. 2 мая в провинции Эль-Байда в результате атаки с воздуха была уничтожена автоколонна с продовольствием. Не прекращаются артобстрелы Ходейды - порта, через который в Йемен поступает гуманитарная помощь. Зато власти королевства и окружение Хади продолжают обвинять в эскалации напряженности и поддержке хуситов Иран.



Неприятным сюрпризом для монархии стали события на юге страны. В апреле там начались столкновения между сторонниками Хади и Южным переходным советом (ЮПС). Последний выступает за широкую автономию или даже отделение провинций, до 1990 года входивших в состав Народной Демократической Республики Йемен. Сепаратистское движение не затихало здесь с момента объединения двух стран, но толчок ему дал военный конфликт. На ЮПС сделали ставку ОАЭ, которые, несмотря на вывод войск из Йемена, продолжают снабжать "южан" оружием и финансами.



Серьезнее столкновения на юге происходили еще в прошлом году, но тогда их удалось остановить благодаря соглашению о разделе власти между ЮПС и кабинетом Хади. Теперь же "южане" обвинили соперников в нарушении договора, тотальной коррупции и неспособности наладить нормальное функционирование экономики и инфраструктуры. Кроме того, в упрек Хади (а через него - и Саудовской Аравии) ставятся связи с исламистским движением "Ислах" и даже еще более радикальными группировками вроде "Аль-Каеды на Аравийском полуострове" (АКАП)* и "Исламского государства"*. Это не преувеличение. В боях с хуситами арабская коалиция активно пользуется услугами экстремистов. На недавно занятой бойцами "Ансар Аллы" базе были обнаружены соответствующие знамена и религиозная литература.



В результате столкновений отрядам ЮПС удалось занять порт Адена, здание Центробанка и ряд военных баз. На их сторону перешли войска на стратегически важном острове Сокотра. 26 апреля Совет объявил о взятии на себя полноты власти в южных провинциях. В окружении Хади назвали эти события мятежом, но пока воздерживаются от решительных действий. Аналогичным образом поступает Саудовская Аравия.



На фоне этой вражды продолжаются страдания народа Йемена. За пять лет войны были убиты свыше 17 тыс. мирных жителей, включая 4 тыс. детей и 2,5 тыс. женщин. Разрушено 430 тыс. домов и квартир, 344 больницы, 914 школ, множество насосных станций, электростанций, промышленных объектов и т.д. 85 тыс. детей умерли от голода, тысячи жизней унесли вызванные блокадой и войной эпидемии холеры и дифтерии. Миллионы людей страдают от острого недоедания и лишены элементарной медицинской помощи. В последние дни ситуацию усугубили разрушительные наводнения на севере страны.



В этих условиях вспышка коронавируса может оказаться катастрофической. Если в конце апреля был подтвержден только один случай заражения, то теперь счет идет на десятки, несколько человек умерли. Как заявил министр здравоохранения в правительстве хуситов Таха аль-Мутаваккиль, в условиях блокады ресурсов для борьбы с инфекцией у Саны нет.



Люди в мире капитала находятся в подчинении у прибыли. Если капиталу выгодно, ему в жертву будут принесены тысячи и даже миллионы жизней. И эпоха потрясений, начало которой открыла пандемия, доказывает это в бесчисленный раз.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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