Держат марку: на чем филателисты делают состояние

14:20 11.05.2020 За какие марки просят миллионы и кому нужны фальшивки



Елена Мотренко



Накануне Дня Победы в обращение вышли марки, посвященные Берлинской и Пражской операциям. На одной изображен барельеф с советскими солдатами во время Берлинской наступательной операции, которые несут знамя для водружения над зданием Рейхстага. На другой - встреча группы советских солдат с освобожденными жителями Праги. Кажется, что мы уже разучились писать письма и отправлять открытки по почте, но до сих пор редкая памятная дата или важнейшее событие проходят без выпуска и торжественного гашения марки. Кто собирает марки, какие предметы из коллекций пользуются сейчас спросом, сколько стоят редкие экземпляры и можно ли найти в бабушкином сундуке раритет - читайте в материале "Известий".



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Первая в мире марка "Черный пенни" с изображением королевы Виктории появилась в Англии в 1840 году, а коллекционирование стало увлечением высшего общества.



"Только в Петербурге на Невском проспекте было 20 филателистических магазинов! - рассказывает в беседе с "Известиями" эксперт-филателист, владелец филателистической студии Игорь Пугачев. - В СССР коллекционированием занимались образованные люди, у которых были деньги в кармане. До 1961 года трудящийся с зарплатой в 60 рублей ничего коллекционировать не мог. Это всегда был удел профессоров, академиков, знаменитых артистов".



Так, в списках известных филателистов можно встретить Альберта Эйнштейна, Александра Блока, Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта, Елизавету II, Джона Леннона, Фредди Меркьюри, Александра Карпина…



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В школах Японии, Кореи, Китая до сих пор есть целые курсы филателии в школах - такие кружки юных филателистов были когда-то и в СССР. Занятие ребенку только на пользу: улучшает память, расширяются познания в географии, истории.



Эксперт рисует портрет не просто собирателя марок, а современного коллекционера: умен, образован, возраст - от 40 до 100 лет и в подавляющем большинстве - мужчины. Игорь Пугачев признается, что от силы знает лишь трех женщин, которые создали настоящие коллекции: две живут в Англии, одна в Шотландии. Респектабельны, умны, состоятельны - на что при встрече обычно намекает кольцо с бриллиантом в 10 карат. Так, мисс Томпсон из Лондона, даму под 80, можно заметить на самых значительных аукционах. Улыбнется и задаст неизменный вопрос: "Triangular stamps?" Дама интересуется только треугольными марками со всего мира.



"Почему от 40 лет? В 40 лет, как правило, у настоящих мужчин появляются настоящие деньги, чтобы можно было начать серьезное коллекционирование", - замечает Игорь Пугачев.



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Во-вторых, по словам эксперта, уровень IQ в этом возрасте очень высок, есть образование, а красивые молоденькие девушки, уводящие внимание и деньги, уходят на второй план.



"Огромное количество филателистов доживает до 100 лет и больше, - говорит эксперт. Развитие мелкой моторики - вот в чем сила! - У филателистов нет Паркинсона и Альцгеймера, это исключено".



Имперские замашки



Ностальгия, по словам Игоря Пугачева, сейчас в цене. Желанны марки по двум темам: хронологические коллекции марок Российской империи и Советского Союза. Вот так стоила марка 3 тыс., а уходит уже за 40, потому как нужна многим.



"Также в России популярно все, что связано с бывшими империями. Очень многие интересуются марками английских территорий, потому что Британская империя была очень большой, ну и Французской, Германской", - говорит филателист. В мире же акцент на марки своего государства.



"Коллекционирование редких марок практически не приводит к убытку, только к большим дивидендам. Через 20, 30, 50 лет. В Англии, например, очень развито и популярно коллекционирование редкостей в больших аристократических семьях, и уже праправнуки продолжают филателистский бизнес", - замечает эксперт.



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Дорогие наши "Лимонка" и "Леваневский"



Ценятся марки, выпущенные ограниченным тиражом, и "разновидности" печати - с ошибками или браком, которые были изъяты из продажи. Так, в 1973 году за пять копеек можно было купить марку с портретом оперного певца Леонида Собинова. Марка как марка, но самые внимательные разглядели надпись "народный артист СССР", в то время как певец был "народным артистом республики". "Ошибка" теперь стоит под €1000.



"Нелепостей огромное количество: например, ошибки в дате рождения… В 1969 году вышла целая серия марок с домиком Ленина, но домик изобразили неправильно - не тот оказался. Разразился скандал! Марками спекулировали, но потом решили выпустить дополнительный тираж, чтобы все это прекратить", - рассказывает Игорь Пугачев.



В одном из интервью филателист Сергей Познахирко рассказывал о стандартной на 1925 год марке "Лиимонке" - с портретом рабочего на лимонно-желтой бумаге. Вышла она огромными тиражами и использовалась по назначению - на повседневные почтовые нужды. Ничего особенного. Но в голодные годы марками мало кто интересовался, так что тираж постепенно закончился, и теперь уцелевшие негашеные экземпляры той самой "Лимонки" уходят на аукционах за $15–20 тыс.



"Стоимость марки определяется многими вещами: историей ее появления, тиражом, сохранностью, событиями, которые происходили после того, как марка была изготовлена, даже браком, который был допущен. Но не все бракованные или снятые с производства марки становятся объектом интереса филателистов", - замечает кандидат исторических наук, филателист Сергей Еремин.



Бывает, что на стоимость марки влияет сразу несколько факторов, которые делают ее редким и желанным экземпляром для коллекционера.



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"Существует квартблок марок (четыре неразделенные почтовые марки. - Прим. "Известий"), которых в мире всего два: это перелет Москва - Сан-Франциско через Северный полюс в 1935 году с перевернутой надпечаткой (оттиском) красной типографской краской. Эту марку Иосиф Сталин подарил президенту Рузвельту. После смерти Рузвельта она много раз меняла своих хозяев, но до сих пор существует: один квартблок продается за $3 млн, второй находится в музее", - говорит Игорь Пугачев.



Эту марку еще называют "Леваневский" - в честь изображенного на ней летчика Леваневского. По рассказам знатоков, перевернутая надпечатка появилась не случайно, а по приказу наркома внутренних дел и филателиста Генриха Ягоды. Кроме того, на некоторых марках заглавная "ф" из "Сан-Франциско" превратилась в строчную.



10 тысяч за фото



Среди самых дорогих и редких марок в мире: единственный экземпляр "Британской розовой Гвианы", которая больше напоминает ярлык от пакетика каркаде с жирным штампом (в 2014 году ее приобрел дизайнер и владелец обувной фирмы Стюарт Вайцман за $9,5 млн); марка "Святой Грааль", выпущенная в 1868 году в США (известно о двух признанных экземплярах, стоимость одного экземпляра - чуть меньше $3 млн); первые марки Британской империи на острове Маврикий - розовые и голубые с профилем королевы Виктории (примерная цена около $1,5 млн).



Интересно, что порой деньги можно получить всего лишь за снимок редкой марки. Так в мечтах и грезах филателистам является марка "Тифлисская уника", выпущенная в Российской империи в 1857 году для почты Тифлиса. Как пишет журналист Джаван Керимов, никто точно не знает, сколько в мире экземпляров этой марки. Вероятно, штук пять, не больше. Так что просто увидеть ее на аукционе - большая удача. В 2009 году он заплатил за фотографию марки 10 тыс. рублей.



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Бьют по двум мишеням



Подделок, по словам Игоря Пугачева, среди марок много и разделяют их на две большие группы: фальшивки в ущерб коллекционерам и в ущерб почте.



"В 1915 году начался выпуск так называемой марки-деньги. Серебра и бронзы тогда уже не хватало, и тогда стали печатать марки на картоне. Такие марки были в ходу наравне и с почтовой маркой, и с мелкой разменной монетой. Их тоже подделывали", - приводит пример Игорь Пугачев.



Вариантов отступления от оригинала масса: к примеру, могли смыть штемпеля гашения и использовать марку вторично; делали марки по образу и подобию, то есть создавали натуральный контрафакт; пририсовывали новые детали на оригинальном экземпляре.



"Какие-то ошибки на марках делали специально, чтобы подороже продать за границу. Этим грешила Советская филателистическая ассоциация. Таким образом делали марку "уникальной" - как "Леваневского", - рассказывает Игорь Пугачев.



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Фальшивки разного толка интересны не только тем, кто их производит, но… и самим филателистам. Академик, физик-теоретик и заядлый филателист Илья Михайлович Лившиц, замечает Игорь Пугачев, так и говорил: "Вы принесите мне марку фальшивую - я вам заплачу в два раза больше".



"Очень популярны марки русских земских почт - фальшивых много, их коллекционируют так же, как и настоящие, - поясняет Игорь Пугачев. Рассказывает, что были времена, когда допустить ошибку было невозможно - процесс контролировал сам император. - Например, марки к 300-летию династии Романовых: производство было запущено в 1906 году, а выпуск состоялся только в 1913 году. Император лично подбирал все рисунки и цвета. В СССР до 1955 года очень тщательно подходили к выпуску марок".



Сейчас, на самоизоляции, есть время навести порядок (даже в бабушкином сундуке). Есть ли шансы найти ценную марку, конверт, открытку? Прямо скажем, немного, но все возможно. Ответ подскажет родословная.



"Если бабушка у вас была графиней или княгиней, то может быть, а если работала на фабрике имени Ильича, то, скорее всего, нет, - говорит Игорь Пугачев. - Если бабушка была академиком в Академии наук СССР, значит, ей писали письма знаменитые люди, а это уже ценные автографы". Источник - Известия

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