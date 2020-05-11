Оптимизация. Коронавирус. Смерть, - З.Степанов

14:24 11.05.2020

Ниже я расскажу две истории, о которых важно знать каждому, потому что завтра в такой ситуации может оказаться каждый из нас!



ЗАХАР СТЕПАНОВ



Нам ежедневно рассказывают статистику по вновь выявленным подтвержденным случаям с COVID-19. Ну, вот оно плато? По ТВ высокие чины отчитываются друг перед другом, что ситуация на контроле, что всего всем хватит, только вот денег из бюджета дайте еще. Все и все на контроле!



2 мая Мурашко говорил, что ежедневно на искусственной вентиляции легких в стране находятся от 1 тыс. до 1,4 тыс. заразившихся коронавирусом. По словам главы Минздрава, в ведомстве отслеживают судьбу каждого из этих пациентов. Каждого! Но в больницу нужно еще попасть.



Сегодня в Москве дозвониться до скорой это не то что еще два месяца назад. А дождаться врача тем более.



Случай первый.



"Меня отправили на карантин. У коллеги по работе пришел положительный тест, а по камерам выяснили, что мы за обедом пересекались", - об этом мне заявил родственник. Проживает в Москве, за границей не бывал, весьма законопослушный товарищ. Важно: в первый же день он вызвал врача, но никто не пришел. На следующий день из поликлиники позвонили и рекомендовали сходить (!!!) в магазин, пока у него не взяли анализ, так как потом все равно придется сидеть дома две недели. Вот так. А что если человек уже инфицирован? А его отправляют в магазин.



Случай второй.



У А. А. (имя изменено по просьбе родственников) заболел муж, температура под 40. Его увезли по скорой. Через несколько дней и ей стало плохо. Ждала 12 часов скорую, отвезли ее на КТ в Нарофоминскую ЦРБ. Затем была реанимация в Селятинской РБ. Как оказалось, в реанимации пять коек, а ИВЛ всего два. Сначала было улучшение, а потом состояние резко ухудшилось. А. А. позвонила домой, сказала, что, наверное, умрет. Так и случилось, она умерла в шесть утра. Похороны в целлофане, в закрытом гробу. О случившемся рассказал сын А. А. Ей было всего 49 лет!



Смерть рядом. Будь проклята оптимизация медицины. У чиновников все на контроле, а умираем мы.



И спасибо врачам.