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|Милла Йовович показала портрет бабушки, служившей на войне медсестрой
14:33 11.05.2020
Алексей Дегтярев
Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала фотографию своей бабушки Татьяны Поповой, которая была медсестрой на войне, и дошла до Берлина.
"Хочу поздравить с большим праздником, Днем Победы! 8 и 9 мая соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей семье было много бойцов, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила в качестве медсестры на передовую, когда ей было всего 16 лет", – написала Йовович в своем Instagram.
К 18 годам Попова прошла все "невыразимые ужасы" по дороге до Берлина, отметила актриса. Супруг Поповой Александр Логинов прошел всю войну
"Сегодня я хочу почтить их память и память всех смелых духом, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня", – добавила Йовович.
Ранее уругвайская певица и звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро спела фрагмент песни "Нам нужна одна победа" в честь 75-летия Победы на русском языке.