Шпионы Китая и США охотятся за вакциной против вируса

21:07 11.05.2020

Вашингтон помешает сотрудничеству биологов двух держав



Владимир Скосырев



11 мая 2020



Китайские и американские хакеры друг друга стоят. Иллюстрация Depositphotos/PhotoXPress.ru

ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредят научные учреждения в ближайшие дни, что китайские хакеры заняты поиском методик борьбы с инфекцией, разработанных американскими учеными. Меморандум, подготовленный в Вашингтоне, подтверждает, что беда, постигшая планету, нисколько не остудила соперничество между двумя державами. Оно теперь охватывает и сферу здравоохранения. Противоречия обострились до такой степени, что в Пекине пресса призвала КНР усилить ее ядерный арсенал.



Более 10 стран перенацелили хакеров, работающих в армии и разведке, на то, чтобы узнать все, что возможно, о мерах против коронавируса, предпринимаемых другими государствами. Среди государств, добывающих такую информацию, числятся и союзники Америки, как, например, Южная Корея, утверждает New York Times.

Но самую большую активность в этой области проявляет Китай, говорится в проекте предупреждения, подготовленного двумя американскими ведомствами. Китай, подчеркивается в документе, домогается захватить с помощью незаконных средств "сведения о вакцинах, способах лечения и тестах". При этом в ход идут киберкража и использование "нетрадиционных акторов". Под этим термином подразумеваются ученые и студенты, работающие в академических и частных лабораториях Америки.



Решение выдвинуть обвинение против хакеров, состоящих на службе у китайского государства, стало частью более широкой оборонительной стратегии, которую реализуют Киберкомандование и Агентство национальной безопасности США. Причем, как следует из указаний, отданных президентом США Дональдом Трампом около двух лет назад, эти подразделения обладают полномочиями проводить не только оборонительные операции. Они могут проникать глубоко в сети Китая и других стран и предпринимать "пропорциональные контратаки". Такими операциями США занимались и раньше. В 2018 году они наносили удары по разведке России и запускали вредоносные программы в энергетическую систему РФ.

Предупреждение, подготовленное двумя американскими ведомствами, вписывается в развернутую администрацией Трампа кампанию, цель которой доказать, что Китай – это не только источник пандемии, он еще использует к своей выгоде ее последствия. Особенно отличился по этой части госсекретарь Майкл Помпео, который утверждал, что вирус, как показали бесчисленные свидетельства, возник в лаборатории Уханя или "поблизости" от нее.



Китай выступил с опровержением. В пространном документе, опубликованном агентством "Синьхуа", говорится, что ученые расследуют происхождение вируса. По их данным, он был впервые зафиксирован в Ухане. Но это не значит, что вирус там и возник. Это похоже на возникновение ВИЧ – вируса иммунодефицита человека, который был впервые идентифицирован в Америке.

В воскресенье китайская газета Science and Technology Daily напечатала интервью с Юань Чжимином, директором Института вирусологии в Ухане. Он сказал, что в институте применяются адекватные меры безопасности, не позволяющие патогену вырваться наружу. Мало того, лаборатория вирусологии была создана как совместное предприятие с Францией. Сотрудники лаборатории проходили подготовку во Франции и США.



"Синьхуа" утверждает также, что в Ухане был введен карантин еще 23 января. И это послужило своевременным предупреждением миру о том, насколько опасен вирус. Что же касается американских требований об уплате Китаем компенсации, то они не имеют юридических оснований. Ведь между Китаем и США не заключено договоров и соглашений, касающихся инцидентов в сфере здравоохранения.



Закономерно задуматься: не может ли война хакеров и разведслужб перерасти в настоящую войну между двумя державами? Поразмыслить на эту тему заставляет статья в газете Global Times, издаваемой в Пекине ЦК Коммунистической партии. В статье говорится, что Вашингтон нагнетает антикитайскую пропаганду. Его стратегические амбиции и желание запугать Китай растут. Поэтому Китаю нужно увеличить свой арсенал ядерного оружия. КНР должна обладать адекватным ядерным арсеналом в качестве средства сдерживания США.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Никакой конкретной информации про похищение китайцами данных о вирусе не было. Возможно, это пропагандистский трюк. В любом случае американцы должны были нарастить такие меры против китайских хакеров. Что касается ядерного оружия, то автор статьи, редактор газеты, не раскрыл чего-либо нового. Он сделал достоянием гласности политику, которая давно проводится. Ранее Китай утверждал, что он самая маленькая ядерная держава и не соперничает с другими державами. В это с трудом верилось. Сейчас настало время начать публичную дискуссию о том, что Китай должен занять другое место в расстановке сил и играть другую роль в сфере стратегических вооружений".