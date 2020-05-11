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|КазПрез приказал создать "Отбасы банк", для "учета, постановки и распределение жилья"
21:15 11.05.2020
Новый банк появится в Казахстане
Он будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья.
Выступая на заключительном заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос улучшения жилищных условий казахстанцев и поручил создать с этой целью новый банк, передает zakon.kz.
Важно продолжить работу по улучшению жилищных условий наших граждан. По сути, это одно из стратегических направлений работы Правительства. Для этого предстоит модернизировать институциональную структуру. Правительству следует до конца года создать на основе АО "ЖССБК" ("Жилстройсбербанк Казахстана") полноценный институт развития и поддержки – "Отбасы банк", который будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья, - сказал Президент.
Он также напомнил про возможность использования гражданами части своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий.
Я ранее давал такое поручение, но в связи с режимом ЧП обсуждение затянулось. Пора принять решение. Правительство должно определиться со своими подходами до 1 июля, - сказал Токаев.