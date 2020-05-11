В Японии вывели новый сорт сакуры - "Нур-Султан". Особый, морозоустойчивый

21:45 11.05.2020

В Японии вывели новый сорт сакуры "Нур-Султан" в честь столицы Казахстана



САППОРО, 11 мая 2020 года - На острове Хоккайдо зацвел новый сорт сакуры, которую назвали в честь столицы Казахстана – "Нур-Султан". Новый сорт выведен Исследовательским институтом лесного хозяйства префектуры Хоккайдо.



Отличительной особенностью сакуры "Нур-Султан" является морозоустойчивость до минус 40 – одна из самых необходимых характеристик для адаптации к климатическим условиям нашей столицы.



Цветок сакуры, олицетворяющий столицу Казахстана, состоит из 10 белоснежных лепестков за счет эффекта двойного цветения, в то время как обычно у других сортов сакуры по 5 лепестков.



Как заявил автор нового сорта сакуры - доктор Исследовательского института лесного хозяйства префектуры Хоккайдо Йоичи Вакита: "Одна из моих целей, как молекулярного биолога, занимающегося селекцией сакуры в холодных регионах мира, является постоянное расширение генетических возможностей сакуры по морозостойкости. Сорт "Нур-Султан" является одновременно научным экспериментом и подарком-пожеланием казахстанскому народу. Любование цветущей сакурой – основополагающий культурный код японской нации и согласно буддийским представлениям цветение сакуры традиционно знаменует созидающую силу природы и приход весны. Таким образом, я выражаю надежду на то, что Казахстан эффективно справится с распространением коронавирусной инфекции и быстро восстановится от кризиса".



Именно самая северная японская префектура Хоккайдо является родиной морозоустойчивых сортов сакуры "Чишимазакура" и Исследовательский институт лесного хозяйства префектуры занимается селекцией данного вида сакуры с использованием биотехнологий.



По словам Микио Курокава – сына известного японского архитектора и разработчика Генерального плана Нур-Султана Кисе Курокава, его отцу при особом доверии Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева посчастливилось при разработке генерального плана столицы Казахстана реализовать свою концепцию архитектурного направления - метаболизма и симбиоза. Основной идеей архитектора было гармонизировать городскую и природную среду по принципу "симбиотической архитектуры. "Уверен, что новый сорт сакуры, который разработан японскими учеными, станет еще одним фактором, объединяющим наши страны", - заявил М.Курокава.



Сакура является национальным брендом Японии. Ханами или традиция любования цветущей сакурой ежегодно привлекает в страну миллионы туристов. Данным преимуществом уже пользуются страны, расположенные в более мягких климатических зонах, такие как Германия, Франция и США для привлечения иностранных туристов в страну.



В Японии период ханами длится с февраля на жаркой Окинаве до мая на морозных просторах Хоккайдо - "волна" цветущей сакуры постепенно распространяется по всей стране с юга на север. В стране существуют около 10 дикорастущих видов сакуры, которые росли еще со времен появления Японских островов. Эталонным местом любования сакурой для японцев является Национальный парк Синдзюку, где посажены более 300 сортов сакуры.