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|УВД Горно-Бадахшанской АО Таджикистана возглавил Рустам Мирзомуродзода
22:23 11.05.2020
11.05.2020 /НИАТ "Ховар"/. В некоторых структурных подразделениях Министерства внутренних дел Республики Таджикистан произведены кадровые назначения, сообщили НИАТ "Ховар" в пресс-службе Президента Республики Таджикистан.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Таджикистан "О милиции" и по согласованию с Президентом Республики Таджикистан назначены: Мирзомуродзода Рустам Тагоймурод – начальником Управления Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в Горно-Бадахшанской автономной области, Боймахмадзода Музаффар Курбон – начальником Отдела Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в районе Абдурахмона Джоми Хатлонской области и Умарзода Икром Ислом – начальником Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Республики Таджикистан.