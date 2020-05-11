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УВД Горно-Бадахшанской АО Таджикистана возглавил Рустам Мирзомуродзода
22:23 11.05.2020

11.05.2020 /НИАТ "Ховар"/. В некоторых структурных подразделениях Министерства внутренних дел Республики Таджикистан произведены кадровые назначения, сообщили НИАТ "Ховар" в пресс-службе Президента Республики Таджикистан.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Таджикистан "О милиции" и по согласованию с Президентом Республики Таджикистан назначены: Мирзомуродзода Рустам Тагоймурод – начальником Управления Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в Горно-Бадахшанской автономной области, Боймахмадзода Музаффар Курбон – начальником Отдела Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в районе Абдурахмона Джоми Хатлонской области и Умарзода Икром Ислом – начальником Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Республики Таджикистан.

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Источник - khovar.tj
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