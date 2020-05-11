Турция подбирается к границам своих арабских врагов, - И.Субботин

00:03 12.05.2020

Анкару подозревают в укреплении позиций на юге Йемена



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

11 мая 2020



Турция пытается укрепить влияние в прибрежных районах Йемена. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Arab Weekly. По этим данным, Анкара наращивает политический вес в южных провинциях страны, взаимодействуя с местными властями и племенными деятелями. Анкару подозревают в планах стать отдельной силой йеменского конфликта с целью нейтрализовать политику региональных соперников – Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отдельный стратегический интерес для нее представляет Красное море.



Активность Анкары прослеживается в нескольких районах Йемена: остров Сокотра, провинции Шабва и Таиз. Как следует из материала Arab Weekly, Анкара пытается обеспечить влияние через местных политиков и племенных лидеров.

Собеседники издания обращают внимание на то, что наиболее явным проводником турецких интересов все чаще становится йеменская партия "Ислах", которая, как считается, связана с радикальной организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Именно представители "Ислаха", пишет Arab Weekly, активно выступают за расширение гуманитарной и экономической роли Турции в южной части Йемена. Это район, который представляет стратегическую важность для Эмиратов.



Предполагаемая активность Анкары широко интерпретируется как элемент более широкой стратегии по формированию турецкого стратегического треугольника в Красном море. В аравийских столицах опасаются, что президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет не только проверить реакцию присутствующей в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, но и сформировать отдельную силу в конфликте с помощью партнеров в лице Катара и Омана. Для этого, вероятно, выбрано самое удачное время, когда Эмираты объявили о выводе своего контингента в республике, решив опираться преимущественно на местные силы в лице Южного переходного совета (ЮПС), а Эр-Рияд задумался, как сократить свои обязательства в условиях растущего кризиса.



Тревогу за региональную безопасность в аравийских столицах вызывает и интерес Анкары к Джибути, Сомали, а также суданскому острову Суакин. На территории последнего турки работают над восстановлением археологических памятников на основе подписанного еще во времена Омара аль-Башира пакета из 12 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, безопасности и оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на то что публично власти в Анкаре говорили о мирных целях своего присутствия на Суакине, аравийские монархии демонстрировали скепсис. В прошлом году новое руководство Судана потребовало от турецкого правительства покинуть территорию острова. Однако Анкара отказалась, сославшись на действующий статус пакета соглашений.



Докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани заявил в беседе с "НГ", что есть серьезные основания сомневаться в правдивости данных о растущей роли Турции в Южном Йемене: многие не связанные с ЮПС аналитики опровергают идею турецкого присутствия, а соответствующие сообщения опираются исключительно на анонимные источники.



"Турция была сторонницей военной интервенции под руководством Саудовской Аравии в Йемен в 2015 году, – напомнил эксперт. – Она не направляла свои собственные войска в поддержку "саудовской" войны и заявляла о предпочтительности политического решения, но оказывала поддержку саудовской линии в принципе. Однако после 2015 года отношения Турции с Саудовской Аравией и ОАЭ значительно ухудшились. В связи с этим она сейчас пытается выступать в качестве противовеса обеим странам. Для того чтобы подорвать репутацию Саудовской Аравии, Турция указывает на гуманитарные издержки войны в Йемене и время от времени делает символические акции гуманитарной помощи, чтобы указать на последствия действий Эр-Рияда".



Рамани обращает внимание на то, что турецкое руководство преподносит себя как защитника йеменского единства. Так, в заявлении Министерства иностранных дел Турции от 30 апреля говорится, что правительство выступало категорически против деятельности Эмиратов по формированию независимого государственного образования на юге Йемена. "В дополнение к попыткам подорвать политику своих конкурентов Турция, вероятно, оказывает поддержку "Ислаху", йеменским "Братьям-мусульманам", чтобы удержать политическое влияние и убедиться, что ОАЭ не получат гегемонии над южной частью Йемена", – отмечает Рамани. Аналитик подтверждает, что для Турции важно получить доступ к Красному морю.



"Таким образом, несмотря на то что Турция, Саудовская Аравия и Эмираты преследуют разные цели в Йемене и наверняка будут прибегать к жесткой риторике, выдвигая взаимные претензии, и использовать государственные СМИ для разжигания взаимной вражды, я не вижу оснований для того, чтобы возникла опосредованная война или военное соперничество между Турцией с одной стороны и Саудовской Аравией и ОАЭ – с другой, как это было, например, между Ираном и тандемом Саудовская Аравия – ОАЭ", – заключил эксперт.