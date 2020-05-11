Китай скоро попытается обвалить доллар, - "НГ"

00:05 12.05.2020

Отказ от размещения валюты в долговых бумагах США грозит лишь краткосрочными потрясениями



Ольга Соловьева

11.05.2020



Президент США Дональд Трамп обещает призвать Китай к экономической ответственности.

КНР может в ближайшие месяцы сократить вложения в американский госдолг, не исключают китайские СМИ. Так Пекин ответит на всплеск торговой напряженности и словесную войну между двумя крупнейшими экономиками мира в связи с происхождением и обработкой вспышки коронавируса. Если КНР одномоментно выставит на рынок 1 трлн долл., который хранит в гособлигациях США, это может спровоцировать обвал доллара и финансовых рынков, предупреждают эксперты.



О такой вероятности сообщает South China Morning Post (SCMP). Издание напоминает, что ранее представители Белого дома, обсуждая меры по компенсации вспышки коронавируса, не исключали возможности списания части или даже всей задолженности (свыше 1 трлн долл.), которую правительство США должно Китаю (см. "НГ" от 16.04.20).

Подобные предложения вполне могут побудить Пекин сократить свои долговые обязательства, чтобы оградить себя от риска. Если у Поднебесной не будет выбора, она вполне может избавиться от госдолга США, соглашается главный экономист ING Bank по Китаю Айрис Панг. Кроме того, обращают внимание эксперты, в самом Китае за последнее десятилетие не было недостатка в призывах к правительству сбросить свои огромные запасы казначейских обязательств США. "В ближайшие месяцы (Китай может. – "НГ") прекратить свои покупки, чтобы дать четкий сигнал о своих намерениях", – приводит SCMP размышления Панг.



В результате, по опасениям экспертов, Китай тем самым может спровоцировать обвал доллара и финансовых рынков, наводнив рынок казначейскими облигациями США на продажу, что приведет к снижению цен на облигации США и к резкому росту доходности. Но это также может привести к глобальной финансовой катастрофе, которая нанесет ущерб и Китаю, предупреждают аналитики.

К слову, по итогам февраля Китай хранил в гособлигациях США свыше 1 трлн долл., тогда как по итогам января Поднебесная держала около 1,2 трлн долл. В Goldman Sachs заявляли, что КНР в марте продолжила сокращать свои активы в американской валюте. Так, в банке подсчитали, что по итогам первого месяца весны Китай продал активы на сумму в 30 млрд долл. Валютные резервы Китая в марте также значительно сократились.



Возможный выход Китая из американских бумаг может создать проблемы для рынка государственных облигаций США, в то время как Вашингтон наращивает выпуск новых облигаций для оплаты программ по борьбе с пандемией и экономическим ущербом. Так, Минфин США намерен во втором квартале занять почти 3 трлн долл. Подчеркивается, что это в пять раз больше сумм, привлекаемых для борьбы с финансовым кризисом 2008 года. Всего же за год Минфин США планирует занять 4,4 трлн долл. – больше, чем за предыдущие пять лет, вместе взятые.



Заметим, американские власти неоднократно обвиняли Китай в сокрытии данных по ситуации с коронавирусом. Госсекретарь США Майкл Помпео сообщал, что КНР намеренно не сообщала о распространении инфекции. По его словам, существует большое количество доказательств этого. Он обещал "наказать виновных". Президент США Дональд Трамп обвинял Пекин в искусственном создании вируса в Ухане. В Китае подобные обвинения отрицали, а требования о выплате Пекином компенсации за коронавирус называли нелепыми.

Администрация президента США, очевидно, не отказалась от своих планов "привлечь Китай к ответственности" и начала разрабатывать планы наказания Китая экономическими методами за сокрытие информации о коронавирусе, сообщала ранее CNN. При этом на вопрос журналистов, способен ли Вашингтон для наказания Китая отказаться от своих долговых обязательств перед Пекином, Дональд Трамп ответил уклончиво: "Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но – даже ради (получения) большего объема денежных средств – просто введением пошлин. Так что мне необязательно делать это (то есть отказываться от части долга. – "НГ")". Он также признал, что "если начинать играть в эти игры", отказываться от части долга, то ни к чему хорошему такая политика не приведет. "Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара", – подчеркнул глава администрации США. По его мнению, американский доллар является "самой главной валютой в мировой истории".



Вероятность самостоятельного выхода Китая из американского долга также нельзя исключать, говорят эксперты "НГ". "Нет никакой реальной проблемы в том, что Китай снизит покупки американского госдолга. Сейчас никто в мире не уверен в завтрашнем дне, и даже разумным и логичным выглядит тот факт, что Пекин пересматривал структуру вложений: деньги нужны ему самому", – соглашается старший аналитик аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Масштабная распродажа Китаем американского долга возможна, в случае если китайская валюта окажется под чрезмерным давлением и властям придется использовать все меры для ее защиты, полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "К такому положению вещей может привести масштабный отток капитала из китайских активов, например, в случае если США пойдут на новый раунд усиления торговых пошлин и введения жестких санкций в отношении КНР", – не исключает он.

В то же время использование инструмента продажи американского долга как таковое также может привести к существенным оттокам капитала из рисковых активов, в том числе и китайских, продолжают эксперты. "Кроме того, если такие распродажи начнутся, то американские бумаги начнут терять в цене", – отмечает Покатович.

Даже если Китай выставит на рынок весь 1,1 трлн долл. – на такой объем сразу не будет покупателей, а значит, продажи пойдут со скидкой, замечает директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. "При реализации такого сценария Минфин США однозначно узнает об этом и выкупит свои долги, причем это можно сделать через своих партнеров. Деньги найти не проблема. В этой ситуации может даже выиграть президент США Дональд Трамп и стать национальным героем, который выкупил весь долг у Китая, еще и со скидкой", – продолжает он.

Тем не менее, подчеркивает эксперт, такие распродажи могут вызвать неприятное воздействие на финансовые рынки, обвалить американский доллар. "Но это никому невыгодно, особенно в эпоху торговых войн, если национальные валюты будут расти к доллару, то это сильно отразится на доходах от экспорта всех стран. В стороне не останется и Россия, которая сильно завязана на экспорте нефти, газа и других полезных ископаемых, что приведет к еще большему падению выручки на фоне низких цен на нефть и к дефициту бюджета", – резюмирует Абрамов.