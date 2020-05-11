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Немцы бунтуют против карантина, - Дм.Седов
00:31 12.05.2020

Дмитрий СЕДОВ | 11.05.2020 |

В Берлине, Мюнхене, Штутгарте, Кельне люди протестуют против ограничительных мер властей
В Германии поднимается волна протестов против ограничений, введенных в качестве защиты от распространения вирусной инфекции COVID-19. Во время мероприятий протеста люди часто не надевают маски, не соблюдают рекомендуемую дистанцию. Митинги приобретают наступательный характер. В Берлине на Александерплатц в воскресенье, 10 мая, собрались на неразрешенный митинг 1200 человек; в полицейских летели бутылки, 86 человек были задержаны.
Перед зданием Рейхстага несколько дней подряд тоже собираются демонстранты. В мероприятиях участвуют и правые, и левые, и политически нейтральные обыватели, недовольные ограничительными мерами властей. В Штутгарте и Мюнхене в демонстрациях участвовали по несколько тысяч человек, которые стояли плотной толпой без масок. На призывы полиции разойтись не реагировали, но применить силу представители власти не решились. То же самое произошло в Кельне.
Представители Министерства внутренних дел ФРГ отмечают, что пришли в движение экстремисты, которые стремятся возглавить протест, распространяя "конспирологические теории о международном заговоре" и подтасовке статистических данных. Наиболее активны среди них группы "Сопротивление-2020", "Без нас не пройдет". "С этими нужно разбираться по существу, разоблачая их как саботажников соблюдения порядка", – заявил эксперт в области безопасности ХДС Армин Шустер.
На рост протестов даже не подействовало повышение коэффициента заражаемости, который перед этим три недели шел вниз. В конце апреля он составлял 0.83, это означало, что от 10 зараженных заражалось примерно 8 здоровых. Теперь коэффициент составляет 1,1, то есть 10 инфицированных заражают 11 здоровых, что медики воспринимают как сигнал опасности.
В Интернете идет дискуссия, в которой сторонников карантина называют Covidioten; проводятся кампании против якобы завышаемых статистических показателей заражаемости и смертности.
Все это заставляет власти идти на дальнейшие послабления ограничений. Однако ставится условие: если в течение одной недели количество инфицированных на 100 тыс. населения достигнет 50 человек, это приведет к возвращению в карантин.
Тем временем все больше немцев подают иски в суд, указывая на нарушение своих прав на фоне распространения инфекции. Иски касаются решений об обязательном ношении масок, о запрете собраний, религиозных служб, ограничения путешествий и правил открытия магазинов.
Проявляют активность в этом направлении и земельные правительства. Министр-президент земли Саарланд Тобиас Ханс потребовал открыть границу с Францией с 11 мая. В Гессене с 15 мая открываются все культурные учреждения. Разрешаются собрания до 100 человек. Начинают работать театры и кинотеатры, которые способны обеспечить необходимую дистанцию между зрителями. С 11 мая открывают двери отели и кемпинги при соблюдении необходимых гигиенических правил. Земля Шлезвиг-Гольштейн открывает туристам доступ к зонам отдыха на побережье Северного и Балтийского морей. Начинают работать туристические учреждения на морских островах.
Нарастает и давление из-за рубежа. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что стремится к договоренности об открытии границы с Германией и ожидает, что оно произойдет в ближайшие недели. Быстрейшего открытия границ потребовал от Германии министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн; по его словам, вирус не знает границ и бороться с ним нужно другими способами.
Вместе с тем Федеральный союз врачей гражданской медицины раскритиковал такую политику как слишком рискованную. Председатель правления Союза Уте Тайхерт заявила, что ослабление ограничений привело к уходу из клиник большого количества волонтеров, которые в борьбе с распространением инфекции сыграли незаменимую роль, составляя до половины всего медицинского персонала. Теперь обнаруживается нехватка кадров. "Как медицинские власти в такой ситуации выйдут из положения, для меня загадка. Проблему невозможно решить таким образом. Без эффективной поддержки врачебного персонала власти не справятся", – говорит Уте Тайхерт.

Источник - fondsk.ru
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