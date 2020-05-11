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Россияне внезапно начали ценить своих "гастарбайтеров", - Давид Науэр
08:34 12.05.2020

11 мая 2020 г.
Давид Науэр | Schweizer Radio und Fernsehen

"Армия молодых мужчин из Центральной Азии работает в Москве курьерами по доставке еды. Во время коронакризиса они наконец-то получили признание", - пишет журналист Давид Науэр на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.
"На площади перед Белорусским вокзалом в Москве практически нет людей - не считая пары человек в ярко-желтой и ярко-зеленой форме. Это курьеры, доставляющие покупателям еду из ресторанов и продукты питания из супермаркетов".

"Из-за вируса мы теперь работаем бесконтактно. Мы ставим все перед дверью квартиры, отходим на пару шагов назад и ждем, когда клиент заберет товар", - рассказывает 22-летний Иламан. Как и большинство курьеров, он родом из Киргизии в Центральной Азии.
"Гастарбайтерам", как их называют в России, зачастую приходится трудно. Некоторые местные часто смотрят на них свысока, бывают случаи откровенного расизма. "Обычно россияне относятся к нам нормально. Но не всегда, бывает и другой опыт", - говорит Исмаил".

"Впрочем, сейчас, во время эпидемии коронавируса, многие курьеры впервые получают настоящее признание. Газета "Ведомости" недавно писала, что для запертых в своих квартирах москвичей курьеры стали живым доказательством того, что мир там, снаружи, все еще существует. От имени многих жителей города одна москвичка, почти не покидающая свою квартиру из-за коронавируса, рассказывает: "Без курьеров у меня были бы проблемы. Они привозят мне все, что мне нужно". Редкая похвала в адрес людей, которым обычно не уделяется внимания в сверкающей российской столице", - указывает издание.

"Онлайн-торговля процветала в Москве и до кризиса. Нет ничего, что тяжелые на подъем горожане не могли бы заказать себе домой", - отмечает автор статьи.
"Работа тяжелая, говорят молодые мужчины, стоящие у Белорусского вокзала. "Мы работаем по 14, а иногда по 20 часов. Смотря по ситуации", - поясняет Иламан. В пересчете на швейцарскую валюту он зарабатывает 800-900 франков в месяц".
"Большую часть денег он, как и большинство его соотечественников, отправляет на родину. Некогда Центральная Азия была частью Советского Союза. Сегодня эти страны независимы, но по большей части очень бедны. Для многих молодых людей есть только одна возможность заработать деньги: стать "гастарбайтером" в России. Они выполняют работу, делать которую больше не хочет никто: работают таксистами, уборщиками или доставляют заказы, будучи курьерами".

"Пока коронакризис не дает им финансовых преимуществ, говорят Иламан и его коллеги. Хотя в онлайн-торговле сейчас фиксируются рекордные обороты, появляется не только больше заказов, но и больше курьеров. Многие официанты, строители и таксисты, потерявшие работу из-за кризиса, поменяли свою профессию", - пишет SRF.

Источник: Schweizer Radio und Fernsehen

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589261640
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