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Российские комбайны обобрали в Казахстане. Экспортеры жалуются на дискриминационные условия
09:06 12.05.2020

Как выяснил "Ъ", российские производители сельхозтехники пожаловались властям РФ на дискриминационные условия поставок на крупнейший экспортный рынок - Казахстан. Местные власти взимают утильсбор с российских и местных компаний, но не c производителей из дальнего зарубежья, а также предоставляют последним повышенные субсидии. По данным "Ъ", власти Казахстана все-таки планируют уравнять условия уплаты утильсбора, но вопрос субсидий пока не решен. На этом фоне Евразийская экономическая комиссия готовит предложения, по которым импорт из стран Таможенного союза не может быть поставлен в худшие условия, чем из других стран.
"Росспецмаш" в конце апреля обратился в правительство РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по отмене "дискриминационных условий" для российской сельхозтехники в Казахстане (письмо есть у "Ъ"). Речь, в частности, идет об обязательстве уплачивать утильсбор, хотя техника из дальнего зарубежья освобождена от него. Казахстан - крупнейший экспортный рынок для российской сельхозтехники с объемом поставок около $180 млн в год.
Идея введения сбора в Казахстане была в стимулировании локализации, поясняет вице-президент "Агромашхолдинга KZ" Динара Шукижанова. Предполагалось, что тем, кто производит продукцию в Казахстане, сбор будет возмещаться (аналогичный механизм существуют и в РФ).

Однако сейчас сбор платят все производители (в том числе местные, которым он на данный момент не возмещается), кроме импортеров из дальнего зарубежья, названных высокоэффективными, поясняет она.
При попытке введения платежа власти столкнулись с сопротивлением части казахстанских аграриев, которые работают на технике, произведенной в дальнем зарубежье. "Мы - казахстанские производители - считаем, что вся эта буча спровоцирована импортерами, неготовыми размещать производство на территории страны. Введение сбора отразилось бы на цене их техники",- сказала "Ъ" Динара Шукижанова.

Рекордный экспорт сельхозтехники из России ждет поддержки
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пояснили "Ъ", что в приказе №95 о введении утильсбора в Казахстане закреплено изъятие, позволяющее не уплачивать его таким иностранным компаниям, как AGCO, John Deere, Case New Holland и ряд других. В Минпромторге РФ говорят, что по итогам совета ЕЭК от 21 февраля было дано поручение просить правительство Казахстана выравнять условия уплаты сбора в срок до 7 мая. В ЕЭК добавляют, что такие поправки подготовлены и находятся на внутригосударственном согласовании.

Как сообщили "Ъ" в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, согласно поправкам, освобождение от уплаты утильсбора получат лишь компании, локализовавшие производство.
Кроме того, "Росспецмаш" жалуется на несправедливое распределение субсидий для новой техники.

Так, для тракторов мощностью 90–130 л. с. производства Казахстана, стран СНГ и КНР субсидии могут быть предоставлены на технику стоимостью не более 9,8 млн тенге, а для моделей из Азии, Европы, Америки - 13,2 млн тенге, поясняют в ЕЭК. Иностранная техника в итоге забирает большую часть субсидий, отмечает Динара Шукижанова. В Минсельхозе Казахстана сообщили "Ъ", что для сельхозтехники установлен норматив субсидирования - 25% от максимально допустимой стоимости независимо от страны производства. Лимиты по стоимости не позволяют поставщикам искусственно завышать цены. Разницу в размере возмещения в министерстве объяснили "более высокой ценовой категорией моделей стран Азии, Европы и Америки по сравнению с техникой стран СНГ".
Выпуск сельхозтехники резко вырос в первом квартале
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что Казахстан - один из ключевых экспортных рынков для российской сельхозтехники. Комбайновое и тракторное производство в республике представлено только российскими и белорусскими заводами: "Ростсельмашем" в Кокчетаве, "Гомсельмашем" в Кустанае, МТЗ в Семее. При этом российские производители дискриминируются в наибольшей степени, отмечает господин Бабанский, поскольку 90% техники приобретается через структуру Минсельхоза "Казагрофинанс". Эта компания участвует в программе "Сделано в Беларуси", по которой ставка на лизинг техники составляет от 1% (10% субсидирует Казахстан, 6% - Белоруссия).

Но в ЕЭК заявили "Ъ", что готовят "системное решение". Предполагается, что если одна из стран Таможенного союза применяет льготу или дает преимущество какому-либо импортному товару, то такие же преимущества должны быть предоставлены аналогичным товарам из стран союза. Сейчас ведется проработка документа экспертами комиссии.

Ольга Никитина; Александр Константинов, Нур-Султан
№81/В от 12.05.2020, стр. 1

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589263560
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