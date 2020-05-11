Китай успешно испытал новый 14-тонный пилотируемый космический корабль

09:29 12.05.2020

Прототип китайского пилотируемого космического корабля нового типа, запущенный 5 мая с китайского космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, южная часть Китая) при помощи ракеты-носителя Long March-5B, успешно завершил первый испытательный полет, приземлившись, как и планировалось, в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Как сообщает Управление программы космических пилотируемых полетов КНР, корабль провел на орбите 67 часов.

Наблюдатели отметили, что он приземлился в целости на трех парашютах, в то время как его предшественник, восьмитонный Shenzhou, использовал всего один.

Во время демонстрационного полета было проведено несколько научных экспериментов. Одним из них была 3D-печать композиционных материалов. Кроме того, на борту было некоторое количество семян растений для проверки воздействия на них космической радиации - орбита корабля пересекала так называемый радиационный пояс Ван Аллена.

Новый корабль был разработан Китайской аэрокосмической корпорацией (CASC), главным подрядчиком национальной космической программы. Как сообщает Space News, разработано два типа корабля - 14-тонный для околоземной орбиты и более крупный, 21-тонный, для полетов в дальний космос, который и был испытан на этой неделе.

Околоземный вариант рассчитан на шесть космонавтов или трех космонавтов и полтонны груза. Он должен заменить собой корабль Shenzhou при полетах к будущей китайской орбитальной станции.

Планируется, что новый корабль будет отправлять китайских космонавтов к национальной космической станции, которую страна надеется построить к 2022 году, а в дальнейшей перспективе - к Луне.

Чэнь Лань, независимый аналитик портала GoTaikonauts.com, специализирующегося на китайском освоении космоса, считает: "Мы можем сказать, что Китай обрел те же возможности в пилотируемом космосе, что США и Россия".