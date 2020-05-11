 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.05.2020
10:38  Раздвоение американского величия. О будущем глобального лидерства США, - С.Строкань
10:11  На учениях. Иранский фрегат "Джамаран" попал ракетой в... иранское вспомогательное судно "Конорак".
09:59  Казахстан продляет карантин и создает "Научный совет по по биологической безопасности"
09:57  Почему "казахстанская мечта" рухнула в пропасть , - О.Сухаревская
09:54  Талибы громят АфганАрмию в Лагмане
09:49  Трамп между Салманом и Хаменеи, - Ст.Тарасов
09:44  Мало прогрессу. Мирзиеев приказал ускорить цифровизацию Узба

09:31  Кому мешал убитый бандеровцами Олесь Бузина? - Св.Князев
09:29  Китай успешно испытал новый 14-тонный пилотируемый космический корабль
09:09  Дочка отсчета. Что стоит за отставкой Дариги Назарбаевой, - В.Верк, В.Кияница
09:06  Российские комбайны обобрали в Казахстане. Экспортеры жалуются на дискриминационные условия
08:34  Россияне внезапно начали ценить своих "гастарбайтеров", - Давид Науэр
01:29  Гитлер готовил создание "Великого Туркестана" от советского Поволжья до китайского Синьцзяна, - В.Гулевич
00:54  Борьба между Китаем и США в Казахстане может привести к беспорядкам, - М.Шибутов
00:31  Немцы бунтуют против карантина, - Дм.Седов
00:05  Китай скоро попытается обвалить доллар, - "НГ"
00:03  Турция подбирается к границам своих арабских врагов, - И.Субботин
Понедельник, 11.05.2020
22:23  УВД Горно-Бадахшанской АО Таджикистана возглавил Рустам Мирзомуродзода
21:45  В Японии вывели новый сорт сакуры - "Нур-Султан". Особый, морозоустойчивый
21:15  КазПрез приказал создать "Отбасы банк", для "учета, постановки и распределение жилья"
21:07  Шпионы Китая и США охотятся за вакциной против вируса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай успешно испытал новый 14-тонный пилотируемый космический корабль
09:29 12.05.2020

Прототип китайского пилотируемого космического корабля нового типа, запущенный 5 мая с китайского космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, южная часть Китая) при помощи ракеты-носителя Long March-5B, успешно завершил первый испытательный полет, приземлившись, как и планировалось, в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Как сообщает Управление программы космических пилотируемых полетов КНР, корабль провел на орбите 67 часов.
Наблюдатели отметили, что он приземлился в целости на трех парашютах, в то время как его предшественник, восьмитонный Shenzhou, использовал всего один.
Во время демонстрационного полета было проведено несколько научных экспериментов. Одним из них была 3D-печать композиционных материалов. Кроме того, на борту было некоторое количество семян растений для проверки воздействия на них космической радиации - орбита корабля пересекала так называемый радиационный пояс Ван Аллена.
Новый корабль был разработан Китайской аэрокосмической корпорацией (CASC), главным подрядчиком национальной космической программы. Как сообщает Space News, разработано два типа корабля - 14-тонный для околоземной орбиты и более крупный, 21-тонный, для полетов в дальний космос, который и был испытан на этой неделе.
Околоземный вариант рассчитан на шесть космонавтов или трех космонавтов и полтонны груза. Он должен заменить собой корабль Shenzhou при полетах к будущей китайской орбитальной станции.
Планируется, что новый корабль будет отправлять китайских космонавтов к национальной космической станции, которую страна надеется построить к 2022 году, а в дальнейшей перспективе - к Луне.
Чэнь Лань, независимый аналитик портала GoTaikonauts.com, специализирующегося на китайском освоении космоса, считает: "Мы можем сказать, что Китай обрел те же возможности в пилотируемом космосе, что США и Россия".

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589264940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2020 года №262
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №264
- Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро Сената
- В Казахстане режим карантина будет сохранен
- Кадровые перестановки
- Иди, товарищ, к нам в колхоз!
- Астана LRT дотянут до Туркестана
- "Астана LRT" в цитатах и документах
- Почему "казахстанская мечта" рухнула в пропасть
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  