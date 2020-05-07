Кому мешал убитый бандеровцами Олесь Бузина? - Св.Князев

09:31 12.05.2020 Кому мешал знаменитый писатель?

Прошло пять лет со дня убийства Олеся Бузины



Святослав Князев

07.05.2020



Буквально через несколько дней после печальной даты, 16 апреля, один из идеологических оппонентов Олеся опубликовал материал, в котором, хоть и не упомянул погибшего журналиста, но умудрился выдать сразу целый набор псевдоисторических и псевдокультурологических нацистских мифов, с которыми боролся Бузина. Речь идет о статье "Россияне генетически ненавидят все украинское - почему?", опубликованной на сайте "Обозреватель". Ее написал некий Олег Чеславский, журналист и главный редактор ресурса Fakeoff.

Нужно отдать должное автору-русофобу. Он манипулирует аудиторией куда более искусно, чем большинство его собратьев по цеху – никаких трипольцев, шумеров и финно-угров, кормящих комаров в "московском болоте". Все гораздо тоньше.

Так, Чеславский с пафосом пишет, что Тарас Шевченко ни разу в своей поэме "Сон" не назвал русских русскими, но при этом дипломатично умалчивает об отсутствии в том же произведении слова "украинцы" (ввиду того, что оные в середине XIX века, как особое этнокультурное явление, просто не существовали). При этом он саркастично критикует Гоголя, называя великого русского писателя предателем. Ведь, по мнению киевского "фейкоборца", Николай Васильевич должен был строить украинскую литературу.

И тут Чеславский делает неожиданный ментальный переход.

"Вернемся к нашим "братьям"-насильникам. Есть известное выражение Винниченко: "Там, где начинается украинский вопрос, исчезает российский демократ". Никто никогда не задавался вопросом: почему так? Причина в характере, в истории, правде которую россияне знают. В истине, от которой они с остервенением отворачиваются, открещиваются. Истине, за которую люто Украину ненавидят. Основная причина ненависти к украинцам лежит в том, что Украина-Русь натуральная, живая, органическая, а Россия - фальшивка, пародия, жалкая подделка под Русь. Ну и, как следствие, россияне или "русские" такая же нелепая подделка. Жалкая, дешевая, неполноценная подделка, а оттого нарочито гордая тем, что это она оккупировала, топтала, изводила свою, если не историческую, но наверное, культурную прародину - Русь-Украину!", - разглагольствует он.

"Фейкоборец" поясняет. Мол, "Русь-Украина" - это, ни много ни мало, "религиозный, культурный и исторический фундамент" России. И поэтому русские якобы испытывают генетическую ненависть к Украине, передающуюся "с молоком матери".

"Они ненавидят нас за первородство, за старшинство, за наше достояние, за нашу культуру, изнасилованную Москвой", - пишет русофоб.

Он тщательно избегает избитых примитивных фейков об "угро-татарах", но пытается представить русских украинцами, "испорченными византийщиной" и страдающими в связи с этим некими комплексами.

Если "нацизм про угро-татар" - это нечто, придуманное для бритоголовых ребят в тяжелых ботинках, зигующих на заработках в Польше и нападающих "за бутылку" на оппозиционных журналистов, то информационный продукт Чеславского явно рассчитан на нацистскую аудиторию, желающую считать себя более "продвинутой".



И ключевое здесь словосочетание "желающую считать". Конечно, человеку, знающему историю, смешно читать все эти измышления. А вот для зигующих придется напомнить.

Во-первых, "Украина-Русь" никак не может быть "фундаментом" для России, так как первое, достоверно зафиксированное, упоминание данного термина относится к 1866 году. Участники польских антироссийских движений пытались таким образом посеять рознь между великороссами и малороссами. После того, как накал революционного движения в Польше спал, интерес к дальнейшему продвижению украинских фантазий у поляков стал сходить на нет. Однако идею перехватили австрийцы, профинансировавшие написание историком Михаилом Грушевским фолк-исторического сочинения "История Украины-Руси". Вот такой вот странный "фундамент" получился - расположенный гораздо выше крыши...

Во-вторых, украинский пропагандист то ли не знает, то ли специально упускает из виду известные исторические факты. Например, то, что не поляне, а древляне определили антропологический облик тех, кого сегодня называют украинцами. А вот в славянских захоронениях на Оке археологи находят останки, характерные ранее для земель в Поднепровье, в районе Киева.

Поляне и древляне были близкими племенами. При этом поляне, по мнению некоторых историков, подверглись на определенном этапе влиянию потомков скифов или сарматов (что, в известной мере, сказалось на их облике). В дальнейшем оба племени стали компонентами для создания единой древнерусской народности. Однако некоторое время их прямых потомков все же можно было отличить друг от друга. Никто из них не был лучше или хуже. Все были братскими племенами. Но история не терпит сослагательного наклонения.

Выходит так, что потомки тех самых полян, которые в свое время являлись центральным цементирующим звеном Древнерусского государства (называемого чеславскими "Украиной-Русью"), в дальнейшем мигрировали на Северо-Восток и стали у истоков будущей России.

И эти миграции подтверждаются как археологией, так и историографией.

Впрочем, мигрировали не только люди. Из-за изменения международных торговых путей на Северо-Восток Руси сместились экономические потоки.



Не захотел становиться "киевским" великий князь Андрей Боголюбский. При этом противопоставлять его в этническом плане жителям Поднепровья - безрассудно. Ведь он - Рюрикович, его родной отец Юрий Владимирович Долгорукий был еще великим князем киевским.



Чуть позже на Северо-Восток сместился и духовный центр Русских земель.

В середине XIII века как Северо-Восток, так и Юго-Запад оказались под властью монголов. Однако Северо-Восток в XIV-XV веках обрел суверенитет. А земли Поднепровья, Галичины и Волыни попали в зависимость от Литвы, а затем и от Польши. Причем поляки вели агрессивную политическую и культурную экспансию, поработив предков современных украинцев. Это в конечном итоге и заставило наиболее пассионарную часть местного русского населения, казаков, подняться на ряд восстаний. Причем до вмешательства России ни одно из них не оказалось удачным. Однако в конечном итоге русские цари не смогли оставаться безразличными к судьбе собратьев-единоверцев и ввязались, по их просьбе, в долгую кровопролитную войну с Польшей. Благодаря этому выходцы с территории, которая нынче зовется Украиной, получили даже шанс вступить в брак с императрицей, как, например, сын простого казака Алексей Разумовский; возглавлять Академию наук, как его брат Кирилл; командовать армиями в чине генерал-фельдмаршала, как Иван Паскевич; руководить министерствами, как Виктор Кочубей или Петр Завадовский.

И вплоть до начала ХХ века киевлянам или полтавчанам не могло даже в страшном сне привидеться, что они "не русские" и не относятся к одному народу с жителями Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани...



"Документы показывают, что не только в XIV веке, но даже тремя столетиями позже и население Московии, и люди тех частей Руси, которые попали в подчинение Польше и Литве, по-прежнему называли себя русскими", - писал в своей работе "Русь триединая" Олесь Бузина.



Будучи известным писателем, редактором самых тиражных газет и ведущим популярных телеканалов, он имел возможность доносить правду до миллионов людей. А это вызывало у патологических лжецов панический страх. Не имея интеллектуальных сил для дискуссии, они заставили замолчать его единственным, доступным их уровню способом...

Никакой генетической ненависти между русскими и украинцами никогда не было, нет, и быть не может. Потому что речь идет о едином народе. Не для того жители Москвы, Рязани и Тулы проливали свою кровь в войнах с Речью Посполитой и гитлеровской Германией за свободу предков современных украинцев, чтобы их ненавидеть. И если кто-то и культивирует ненависть, то это господа чеславские, готовые за копеечку малую вцепиться в горло собственному брату.

Но правда, орошенная кровью своих защитников, все равно в конечном итоге победит. Она всегда побеждает. Источник - stoletie.ru

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