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Мало прогрессу. Мирзиеев приказал ускорить цифровизацию Узба
09:44 12.05.2020

Президент Узбекистана поручил ускорить процесс цифровизации

Шавкат Мирзиеев 11 мая провел совещание по вопросам широкого внедрения цифровой экономики и электронного правительства.
На совещании Шавкат Мирзиеев отметил: "Если мы не выполним эту работу в ближайшие 2-3 года, каждый год промедления будет стоить нашей стране 10 лет прогресса".
Проанализировано текущее положение дел по цифровизации услуг. Отмечалось, что только 30 процентов из более чем 700 информационных систем в государственных органах подключены к "Электронному правительству". Из 80 ведомств, оказывающих госуслуги, лишь 27 интегрированы с Агентством государственных услуг.
­Президент поручил внедрить порядок повышения размера премиальных выплат руководителям министерств и ведомств или его снижения исходя из уровня внедрения в них информационных технологий.
Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено классифицировать базы данных государственных ведомств, подключить их к межведомственной интеграционной платформе и ввести единые технологические требования для электронного взаимодействия.
Учитывая влияние пандемии, подчеркнута важность ускоренного перехода наиболее востребованных государственных услуг в электронную форму.
Даны поручения касательно внедрения до конца текущего года в городе Ташкенте электронных медицинских карт, систем электронной больницы и неотложной медицинской помощи, введения Единого реестра социальной защиты для ведения учета социальных пособий.
Государственному налоговому комитету поручено перевести объекты торговли и обслуживания на работу с онлайн-кассовыми аппаратами, внедрить маркировку алкогольной и табачной продукции и электронные счета-фактуры.
В течение следующих пяти лет за счет широкого внедрения информационных технологий в промышленных предприятиях можно будет снизить себестоимость на 13-15 процентов.
Министерству транспорта поручено внедрить автоматизированные системы оплаты за перевозку грузов железнодорожным транспортом и за услуги общественного транспорта в Ташкенте, укорить введение единого электронного билета на все виды транспорта.
В связи с этим перед Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поставлена задача обеспечить социальные объекты высокоскоростным доступом в интернет, довести до конца года охват высокоскоростного мобильного интернета до 90 процентов.
В отечественной IT-сфере заняты 60 тысяч человек. На совещании было отмечено, что этого недостаточно, и особое внимание уделено поддержке специалистов отрасли.
Также определены задачи по привлечению к проектам, реализуемым государственными организациями, резидентов отечественных технопарков.
Указано на необходимость охвата 47 тысяч учащихся проектом "1 миллион программистов" в следующем учебном году, наладить обучение основам программирования в школах начиная с 7-класса.
На совещании ответственные лица представили информацию о реализации мер в сфере.

Источник - centralasia.media
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