Трамп между Салманом и Хаменеи, - Ст.Тарасов

09:49 12.05.2020

Президент США Дональд Трамп в преддверии ноябрьских президентских выборов желает понизить уровень напряженности в отношениях с Ираном, пересмотреть фактор Саудовской Аравии, которая сильно зависит от прямой военно-технической поддержки американцев в противостоянии с иранцами. Многие ждут стечения "экономических, геополитических и эпидемиологических обстоятельств". Но никто не знает, что будет дальше. А позиции США на Ближнем Востоке уже не те, что были раньше.



Сообщения о том, что США стали выводить зенитно-ракетные комплексы Patriot из Саудовской Аравии, а также рассматривают возможность сокращения военного присутствия на территории этой страны, вызвало ажиотаж среди экспертного сообщества. Потому что ранее американские военные были направлены в регион после серии атак беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco. Этот инцидент, состоявшийся 14 сентября 2019 года, спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Ответственность за атаку взяли на себя последователи йеменского движения хуситов "Ансар Алла". Но так называемая арабская коалиция, США и ряд стран Европы возложили тогда вину на Тегеран. Если следовать этой логике, то, как пишет The Wall Street Journal, уменьшение военного присутствия США в Саудовской Аравии и, возможно, в Персидском заливе связано с переоценкой Вашингтоном фактора иранской угрозы в отношении Эр-Рияда.



Хотя тональность официальных заявлений американских политиков в адрес Ирана ничуть не изменилась, если продолжать дальше "иранскую линию", выявляются еще одни "неожиданные сюжеты". Интригующий ход предпринял духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Как пишет издание Iran Wire, используя религиозную риторику, он заговорил о возможностях переговоров Тегерана с Вашингтоном. Затем официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что "власти Ирана готовы к переговорам с США по обмену заключенными без предварительных условий". Ранее упоминалось о том, что американцы могут в ближайшее время депортировать из страны находящегося под стражей иранского ученого Сируса Асгари и обменять его на кого-либо из задержанных в Иране граждан США. Эти факты примечательны тем, что ранее Тегеран давал понять, что не намерен вести открытые переговоры с администрацией американского президента Дональда Трампа за полгода до президентских выборов в США. Теперь такая возможность не исключается.



Более того, иранское издание Javan считает, что Вашингтон пытается вернуться к "ядерной сделке", чтобы квалифицированно влиться в прописанный в резолюции СБ ООН 2231 механизм разрешения споров. По мнению некоторых экспертов, делается это якобы для того, чтобы "к октябрю провести через СБ ООН санкции, связанные с ограничениями на поставку вооружения Ирану". Однако представляется, что США намерены ввести новый или "старо-новый" переговорный формат с Тегераном, так как другие сценарии действий оказываются провальными. Есть, правда, и "саудовская линия", согласно которой сокращение американского военного присутствия в Саудовской Аравии является средством давления на нее со стороны США с целью достижения стабилизации цен на рынке нефти, чтобы сыграть на стороне американских производителей сланцевой нефти. Ведь еще в марте некоторые сенаторы-республиканцы предупреждали, что если Эр-Рияд не изменит свой курс, то рискует потерять поддержку в сфере обороны и столкнуться с целым рядом других неблагоприятных воздействий, включая тарифы и разного рода торговые ограничения, а также расследования и многочисленные санкции.



Но завязать в один узел иранскую и саудовскую линии очень непросто из-за скрытого ключевого фактора в политике США в этой части Ближнего Востока. Как считает британское издание Financial Times, Трамп "действует в ситуации отсутствия зависимости США от ближневосточной нефти и свободно маневрирует". Хотя Управление по информации в области энергетики выступило с прогнозом о том, что "США в третьем квартале 2020 года снова станут чистым импортером нефти и нефтепродуктов". Дальше все можно объяснять на уровне исключительно логических предположений. Возможно, президент в преддверии ноябрьских выборов желает понизить уровень напряженности в отношениях с Тегераном, пересмотреть фактор Саудовской Аравии, который сильно зависит от прямой военно-технической поддержки США в противостоянии с Ираном, что объективно меняет американскую геополитику на Ближнем Востоке с точки зрения баланса сил. Трамп демонстрировал, что способен принимать смелые решения и не боится конфронтации.



Многие ждут стечения каких-то "экономических, геополитических и эпидемиологических обстоятельств", но никто не знает, что будет дальше. Ведь позиции США на Ближнем Востоке уже не те, что были раньше.

12 мая 2020

Станислав Тарасов